Налоговая требует 10 миллиардов у старейшего в России интернет-магазина

Инспекция федеральной налоговой службы (ФНС) №22 подала иск к ООО «Восход», юридическому лицу интернет-магазина «Плеер.ру», на сумму 9,8 млрд руб. Иск был зарегистрирован 28 ноября 2024 г., но пока не принят к рассмотрению, говорится в картотеке арбитражных дел. Основатель «Плеер.ру» остановил работу компании из-за отсутствия средств на закупки, хоть он хотел продать компанию за 2 млрд руб., но сделка сорвалась после вмешательства полиции.

Иск от ФНС

Инспекция ФНС №22 по Москве подала иск на 9,8 млрд рублей к ООО «Восход», юридическому лицу магазина электроники «Плеер.ру», пишет Shoppers Media. Иск был зарегистрирован 28 ноября 2024 г., но пока не принят к рассмотрению, говорится в картотеке арбитражных дел.

В конце сентября 2024 г. старейший в России интернет-магазин электроники «Плеер.ру» сообщил на своем сайте и в социальных сетях о том, что не работает по техническим причинам. С начала октября его партнеры и контрагенты стали подавать иски о взыскании задолженности по договорам. Речь идет о более чем 30 исков, их общая сумма требований - почти 330 млн руб. Одно из заявлений подал Сбербанк в начале ноября на сумму 225 млн руб., заседание по этому делу запланировано на 20 января 2025 г.

Основатель «Плеер.ру» Алексей Конышев отметил, что прямые продажи техники прекратили из-за отсутствия закупочных средств на товары. В Shoppers Media писали, что компанию хотели продать заинтересованному лицу за 2 млрд руб., но в сентябре один из ее поставщиков потребовал срочно погасить долг и пригласил на сделку сотрудников полиции, из-за чего сделка сорвалась. «Плеер.ру» собирался переформатироваться в маркетплейс. Позднее Конышев рассказывал «Коммерсанту» о планах запустить маркетплейс в ноябре, но пока на сайте висит все то же объявление.

Администрация Асбестовского городского округа Налоговая служба подала иск к старейшему в России интернет-магазину

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Восход» в 2023 г. составила 3 млрд руб., чистая прибыль - 68 млн руб.

«Плеер.ру» перестал переводить деньги по договору поставки еще в августе 2024 г., рассказал юрист одного из поставщиков Shoppers Media, который сейчас через суд пытается взыскать долг с интернет-магазина. Но шансы вернуть долг он считает минимальными и предполагает, что «Плеер.ру» ждет банкротство.

Не исключено, что российская налоговая служба при определении размера иска ориентируется на выручку аффилированных и предположительно аффилированных с «Плеер.ру» лиц, туда могли войти и суммы штрафов и пеней, считает аналитик Data Insight Сергей Семко.

Интернет-магазин электроники

«Плеер.ру» работает с 2002 г. и действительно является одним из старейших российских интернет-магазинов в России. Самым старым его назвать нельзя, потому что популярнейший среди россиян Ozon функционирует с 1998 г. «Плеер.ру» создал предприниматель Алексей Конышев.

В 2000 г. магазин стал очень популярным благодаря низким ценам. В 2013 г. с выручкой $60 млн он был на 21 в топ-30 крупнейших российских интернет-компаний по версии Forbes. В 2022 г. с выручкой 4,6 млрд руб - на 86-м месте в рейтинге 100 крупнейших интернет-магазинов, составленном Data Insight.

В 2019 г. у ФНС России возникли серьезные претензии к «Плеер.ру» из-за операций с неучтенным денежным оборотом. Суд на месяц закрывал магазин после обысков, которые налоговая служба провела совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

За последние несколько лет «Плеер.ру» сменил несколько юридических лиц. К моменту выпуска материала за ним стояла компания ООО «Восход», что указано на сайте магазина. Это сравнительно новая компания, основанная в 2021 г. по данным сервиса «Контур.Фокус», 2023 г. «Восход» завершила с выручкой 3,1 млрд руб. и чистой прибылью в размере 78,9 млн руб. Как сообщал CNews, за пять лет до этого, в 2018 г., «Плеер.ру» попал под подозрение в неуплате налогов и других нарушениях. Уже тогда регуляторам не нравилось, что компания часто меняет юрлица. В его московском офисе даже прошли обыски, вследствие которых магазин был вынужден ненадолго приостановить работу.

Налоговая служба выявила грубое нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники, писал «Коммерсант» со ссылкой на ФНС. По информации CNews, в 2019 г. «Плеер.ру» по требованию суда магазин был закрыт на 30 дней. Основанием для закрытия стали результаты проверки ФНС и ФСБ России. Незадолго до обысков в 2019 г. президент DNS Дмитрий Алексеев предположил, что «Плеер.ру» торговал контрабандным товаром, опубликовав об этом пост в российской социальной сети ВКонтакте.

Ответственность за контрабанду

В первую очередь, важно разделять недекларирование товаров и контрабанду. Недекларирование товаров – это неисполнение обязанности задекларировать товар или его часть. Одним из наиболее распространенных примеров недекларирования является ситуация, когда привлекаемое лицо превысило допустимые лимиты беспошлинного ввоза или вывоза товаров или денежных средств. Само по себе недекларирование не обязательно является контрабандой. За недекларирование товаров предусмотрена административная ответственность и мерами наказания являются административный штраф и/или конфискация товаров (см. часть 1 ст. 16.2 КоАП РФ).

По своей сути, контрабанда – это именно нелегальный ввоз на таможенную территорию государства или вывоз за рубеж запрещенных или ограниченных к обороту товаров и ценностей, обладающих определенными характеристиками.

За контрабанду же предусмотрена уголовная ответственность и мерами наказания являются ограничение или лишение свободы, а также денежный штраф. Для привлечения же к уголовной ответственности за контрабанду должен быть установлен факт совершения преступления. Если признаки преступления отсутствуют, то привлекаемое к ответственности лицо будет наказано по нормам административного кодекса.