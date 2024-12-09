Российские регионы временно остались без WhatsApp

В республиках Северного Кавказа возникли проблемы с доступом к ряду интернет-ресурсов: причиной стали проводимые Роскомнадзором учения по отработке сценариев отключения России от глобального интернета. Одновременно Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке работы ряда зарубежных хостинг-провайдеров, включая Amazon Web Services, Digital Ocean и GoDaddy.

Перебои в работе интернета на Северном Кавказе

Жители республик Северного Кавказа стали жаловаться на перебои в работе интернет-сервисов. Так, дагестанский провайдер «Эллко» сообщил в своем Telegram-канале, что из-за проводимых Роскомнадзором учений по отработке сценариев доступа к зарубежному сегменту сети интернет, с 16:00 6 декабря 2024 г. наблюдаются ограничения в доступе к ряду сайтов и сервисов, включая WhatsApp.

«К сожалению, мы не можем повлиять на данную ситуацию», - говорилось в сообщении провайдера. На перебои в работе YouTube, Google, Telegram, сообщила жители не только Дагестана, но и Чечни и Ингушетии. Сообщалось также о проблемах с работой «Яндекс.Такси».

Для чего проводятся учения по отключения интернета

Представители Роскомнадзора сообщили CNews, что проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно в соответствии с Постановлением Правительства об утверждении положения о проведении учений по обеспечению устойчивого функционирования сети интернет.

freepik Из-за учения Роскомнадзора по отработке сценариев отключения России от глобального интернета в республиках Северного Кавказа возникли проблемы с доступом к ряду интернет-ресурсов

График учений утверждает Минцифры по согласованию с ФСБ (Федеральной службой безопасности) и Роскомнадзором.

«В ходе учений, совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети интернет и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеки и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи, - заявили в Роскомнадзоре. - Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети интернет обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействий».

Закон «О суверенном интернете»

Закон «О суверенном интернете» был принят в России в 2019 г. Он обязывают интернет-провайдеров устанавливать на своих узлах специальное оборудование - технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) - благодаря которым Роскомнадзор может управлять маршрутами интернет-трафика, в том числе блокировать и замедлять скорость доступа к определенным сайтам. Для работы данной инфраструктуры Роскомнадзор создал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Законом также предполагается проведение Роскомнадзором учений по проверки устойчивости функционирования сетей связи. Ранее, в ноябре 2024 г., стало известно о намерение Роскомнадзора провести подобного рода учения: соответствующее предупреждение Центробанк распространил в адрес поднадзорных организаций.

Какие хостинг-провайдеры могут быть заблокированы на территории России

Параллельно Роскомнадзор выпустил предупреждение для владельцев сайтов о необходимости перехода на площадки хостинг-провайдеров, включенных в реестр ведомства. «Организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинг, могут столкнуться с рядом серьезных угроз», - заявили в ведомстве.

«Иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурсам, например, по политическим причинам или внутренним решением компании, оставив сайт недоступным для пользователей, - продолжили в ведомстве, - На серверах зарубежных провайдеров информация не всегда защищена от несанкционированного доступа. Это ставит под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса, поскольку утечка информации может привести к финансовым и репарационным потерям».

«Зарубежные провайдеры могут использоваться размещенные на их площадках ресурсы для обхода блокировок, например, для распространения запрещенного конвента, - продолжают в Роскомнадзоре. - Это увеличивает вероятность того, что сайт будет заблокирован в России. Кроме того, Роскомнадзор не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провйаедров, от DDoS-атак и других угроз. Это делает ресурсы уязвимыми перед киберпреступниками, которые могут вывести сайт из строя, украсть данные, совершить другие нарушениях».

Согласно принятым в 2023 г. поправкам в Закон «О связи», к компаниям, оказывающим услуги хостинга, был установлен ряд требований, в том числе по обеспечению безопасности информации в своей инфраструктуре, взаимодействии с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, участия в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и подача заявки на включение в реестр провайдеров хостинга.

В Роскомнадзоре добавили, что ряд зарубежных хостинг-провайдеров не выполнили данные требования, продолжая при этом оказывать услуги хостинга для российских организаций. В их числе: GoDaddy, HostGator, Lamatera, Ionos, Network Solutions, DigitalOcean, Amazon Web Services и Hetzner Online. Роскомнадзоре предупредил, что работа данных хостинг-провайдеров на территории России может быть ограничена.

Ранее ЦМУ ССОП предупреждал об опасности использования услуг американского хостинг-провайдер CloudFlare. Данный провайдер включил расширение ECH (Encrypted Client Hello), который шифрует заголовок интернет-сайта, к которому обращается пользователь, вследствие чего становится невозможным блокировка данного сайта. В ответ на это Роскомнадзор рекомендовал пользователям CloudFlare отключить расширение ECH или вовсе отказаться от услуг CloudFlare в пользу российских провайдеров.