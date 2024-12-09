США заплатят $3 миллиарда, чтобы изгнать из Америки Huawei и ZTE

Палата представителей США рассмотрит законопроект о выделении $3 млрд на демонтаж телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE для усиления безопасности. Оборудование этих китайских компаний, считающееся угрозой, будет заменено, что потребует значительных финансовых ресурсов. Сложность ситуации заключается в том, что Huawei и ZTE занимают доминирующую позицию на рынке, и найти альтернативные решения является непростой задачей.

Отказ от китайских поставщиков

На следующей неделе Палата представителей в Соединенных Штатах рассмотрит законопроект, который выделяет $3 млрд на замену китайского телекоммуникационного оборудования, пишет Reuters. Это решение направлено на повышение безопасности США и устранение рисков, связанных с использованием технологий компаний Huawei и ZTE, а также данный шаг призван минимизировать потенциальные угрозы безопасности в Америке.

Законопроект, включающий меры по обороне, будет обсуждаться на следующей неделе и помимо финансирования демонтажа, содержит ряд положений, направленных против Китая. Одним из основных моментов является обязательство подачи отчета о попытках Китайской Народной Республики (КНР) обойти национальные американские правила безопасности. В проекте также рассматривается биотехнологический потенциал КНР, что демонстрирует растущую обеспокоенность влиянием Пекина на мировую экономику.

Оценка замены оборудования составляет $4,98 млрд, и текущий бюджет может потребовать пересмотра для полного выполнения программы. С момента введения торговых санкций в 2019 г., компании Huawei и ZTE находятся под строгим наблюдением властей США. Правительство США настойчиво требует от американских телекоммуникационных компаний замены оборудования, которое, по мнению экспертов, считается угрозой безопасности.

Процесс замены оборудования является сложной задачей. Председатель Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсель (Jessica Rosenworcel) недавно обратилась к Конгрессу США с просьбой о дополнительном финансировании, подчеркнув, что недостаток средств может привести к закрытию сельских телекоммуникационных сетей. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу доступ к экстренным службам, включая службу 911, номер, объединяющий службу спасения, скорую помощь, полицию и тому подобные структуры на территории страны.

Сложность ситуации заключается в том, что китайские компании Huawei и ZTE занимают доминирующую позицию не только на американском рынке, но и на мировом, и найти альтернативные решения является непростой задачей. Генеральный директор Competitive Carriers Association Тим Донован (Tim Donovan) отметил, что дополнительное финансирование играет решающую роль в обеспечении связи для миллионов американских жителей. Несмотря на призывы США к своим союзникам следовать их примеру, многие страны испытывают затруднения в связи с высокими расходами на замену оборудования.

Запрет на ввоз и продажу оборудования

В 2022 г. Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE, Hytera и рядом других компаний из Китая.

Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, на ноябрь 2022 г. включает коммуникационные средства, произведенные компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами, как говорится в тексте распоряжения Федеральной комиссии по коммуникациям США. В тексте отмечается, что данное оборудование представляет неприемлемый риск для американской национальной безопасности.

В 2023 г. Канада объявила о запрете оборудования для 5G-сетей производства китайских компаний Huawei Technologies и ZTE в целях защиты национальной безопасности, присоединившись к остальным странам так называемой сети обмена разведывательной информацией «Пять глаз», в состав которого входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Решение, вплоть до этого заявления, было отложено на фоне дипломатической напряженности в отношениях с Китаем. Остальные страны сети «Пять глаз» уже запретили это оборудование.

В марте 2024 г. операторам связи Португалии запретили закупать оборудование Huawei, но они потеряет более чем 1 млрд евро. В эти убытки входят включая 339 млн евро инвестиций на замену оборудование и 193 млн евро будущих инвестиций, что может привести к предполагаемому повышению средних тарифов на 7 %, говорится в отчете Bloomberg. В материале также учитывается 156 млн евро на амортизацию, 58 млн евро на альтернативные издержки и 24 млн евро на потребление энергии.

Попытка обхода

В июне 2024 г. Reuters стало известно, что китайская компания Huawei нашла необычный способ обхода санкций, наложенных США, предлагая телекоммуникационное оборудование в обмен на говядину. По данным агентства, компания реализует свои базовые станции и другую технику по системе бартера, что позволяет ей оставаться на рынке, несмотря на ограничительные меры.

Huawei стала крупнейшим импортером говядины в Китае, получая мясо по бартеру за свои базовые станции. Такой подход позволяет компании избегать использования долларов и юаней, на которые наложены санкции. По данным источника издания Reuters, подобная схема была впервые реализована еще в 2019 г., когда санкционное давление со стороны США стало особенно ощутимым.

Для реализации этого плана компания Huawei зарегистрировала дочернюю компанию Shanghai Mossel Trade, которая занимается продажей импортных продуктов питания и вина собственной марки. Как пишет издание, президентом компании является сын основателя Huawei Рена Чжэнфэя (Ren Zhengfei), а финансовый директор Huawei Мэнг Ваньчжоу (Meng Wanzhou) также числится среди сотрудников Shanghai Mossel Trade.

Бартерная схема позволяет Huawei обходить валютный контроль и избегать внимания властей США. Поставщиком мяса для компании Shanghai Mossel Trade стала аргентинская фирма, которая не могла оплатить телекоммуникационное оборудование Huawei в долларах США или китайских юанях из-за высокой инфляции и ограничений на валютные операции. Аргентинский песо, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) России, обесценивается намного быстрее, чем российский рубль, что делает его малопригодным для международных расчетов.