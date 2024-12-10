Акционеры HeadHunter порадовали себя спецдивидендами в размере 40 миллиардов

Акционеры «Хэдхантер» (владелец платформы HeadHunter) приняли решение о выплате специальных дивидендов в размере 40 млрд руб. Далее компания намерена направлять на дивиденды 60-100% от чистой прибыли.

Спецдивиденд от «Хэдхантер»

Внеочередное собрание акционеров МКПАО (международной компании публичного акционерного общества) «Хэдхантер», владельца площадки HeadHunter, одобрило выплату специальных дивидендов, связанных с редомиляцией компании. Выплата составят 907 руб. на одну акцию, общий объем выплат составит 40 млрд руб.

Ранее выплату дивидендов в таком объеме утвердил совет директоров компании. Сообщалось, что объем дивидендов составит 100% от чистой прибыли за 2021-2024 гг. также сообщалась, что компания будет направлять на выплату дивидендов 60-100% от чистой прибыли.

Как HeadHunter выходил на биржи и уходил с бирж

Исторически HeadHunter принадлежал одноименной кипрской компании. В 2019 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, впоследствии размещение также прошло на Московской бирже.

Фото: © nikkimeel / Фотобанк Фотодженика Акционеры HeadHunter приняли решение о выплате специальных дивидендов в размере 40 млрд рублей

В 2022 г. торги акциями компании на Nasdaq были приостановлены, в 2023 г. было принято решение о делистинге компании с данной площадке. В конце 2023 г. было принято решение о редомиляции: новая головная структура компании была зарегистрирована в специальном административном районе Калининградской области.

Тогда же российским инвесторам было предложено обменять акции HeadHunter на акции МКПАО «Хэдхантер» в пропорции 1:1. Этим предложением воспользовались владельцы 37,98 тыс. акций (73,3% от общего числа).

Иностранным инвесторам предложили продать свои акции по цене 910,5 руб. за одну ценную бумагу. Этим предложением воспользовались владельцы лишь 1,3% от общего числа акций и данная оферта не состоялась.

В августе 2024 г. компания объявила новую оферту на приобретение или выкуп акций, выпускаемых в рамках новой допэмиссии в объеме 18 млн штук. Акции можно было приобрести по цене 5,45 тыс. руб. за одну ценную бумагу или обменять их на ADR (американские депозитарные расписки) в соотношении 1:1.

Предложением воспользовались владельцы 6,2 млн акций 912,5% от общего числа) HeadHunter, вследствие чего доля МКПАО «Хэдхантер» в HeaHunter составила 85,7%. В сентябре 2024 г. акции МКПАО «Хдхантер» стали торговаться на Московской бирже. Тогда же было объявлено о намерении провести buyback (обратный выкуп) акций на сумму 10 млрд руб.

Финансовые показатели «Хэдхантер»

Выручка МКПАО «Хэдхантер» в 2023 г составила 29,45 млрд руб. (рост за год – 39%), прибыль до налогообложения – 17,2 млрд руб. (рост за год – 70%), чистая прибыль – 12,5 млрд руб. (рост – 70%).

Исторически крупнейшими акционерами HeadHunter были фонд «Эльбрус Капитал» и американский банк Morgan Stanley. После IPO американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investments Management собрал 14,3% акций. Также после IPO «Эльбрус Капитал» и Morgnan Stanley последовательно снижали свои доли в HeadHunter. В начале 2023 г. «Эльбрус Капитал» продал 22,68% из принадлежавших ему 31,9% акций Headhunter за $147 млн.

Кому принадлежит «Хэдхантер»

У Goldman Sachs было 5,9% акций HeadHunter. В 2022 г. банк заявил о намерении уйти из России. В 2023 г. два неизвестных оффшора с Бермудских островов – Bluemont International и Broomfiel International – приобрели, соответственно, 5,5% и 2,8% акций headhunter. Возможно, они приобрели долю Goldman Sachs. Вышел из капитала компании и Kayne Anderson Rudnick Investments Management.

Нынешний состав акционеров МКПАО «Хэдхантер» не раскрывается. В апреле 2024 г. сообщалось, что у компании есть три акционера, чьи названия и размеры принадлежащих им долей не называются.

Тогда же сообщалось, что 12,7% акций МКПАО принадлежат «Хэддхантор» кипрскому оффшору Ajax Private, 10,33% - финтех-предпринимателю Левану Назарову (через структуру «Квистеп» и «Эквилибриум Капитал»), 8% - Одиссею Гаврилову (через компанию «Новые проекты»).