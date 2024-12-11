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Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

ООО «Айтидев лаб», юрлицо разработчика игр Playrix, основанного в Вологде ставшими долларовыми миллиардерами братьями Бухманами, продано. Штаб-квартира Playrix переехала в Ирдандию в 2019 г., а в 2022 г. ее создатели полностью разорвали связи с Россией и закрыли офисы.

Сделка состоялась

ООО «Айтидев лаб» (ООО «Плейрикс» до ноября 2023 г.), зарегистрированное в Вологде, где до 2019 г. находилась штаб-квартира разработчика игр Playrix, купил Павел Ряйкконен.

Ряйкконен, основатель и генеральный директор производителя игр WN Media Group (российское юрлицо — ООО «ВН Медиа Групп»), приобрел 100% долю в капитале компании номинальной стоимостью 500 млн руб.

ООО «Плейрикс» в 2019 г. перешло в собственность кипрского офшора Rimute Holdings, от которого Ряйкконен и получил теперь долю. Сделка была совершена девятого декабря.

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Unsplash - Jeshoots.com
Вологодское юрлицо когда-то российского, а теперь ирландского разработчика игр продано

Выручка ООО «Айтидев лаб» в 2023 г. составила 606,8 млн руб, чистый убыток — 329,7 млн руб. При этом по итогам 2021 г. компания заработала выручку в 4,4 млрд руб., чистый убыток составлял 636 млн руб.

Разрыв отношений с Россией

Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы в Вологде в 2004 г. В 2013 г. они, как писал Forbes в августе 2024 г., перенесли штаб-квартиру Playrix в Ирландию, в 2016 г. сами эмигрировали в Израиль. Последние связи с Россией они разорвали в 2022 г., закрыв офисы и релоцировав сотни сотрудников.

«Для сохранения стабильности в оперировании группы Playrix мы приняли решение прекратить операционную деятельность наших студий в России и Беларуси; закрыть все офисы Playrix в этих странах; релоцировать сотрудников из России и Беларуси в другие страны», — цитировал в октябре 2022 г. PCNews их заявление. В апреле 2022 г. они попросили издание Forbes больше не называть их российскими бизнесменами.

Ирландский Playrix и братья Бухманы

В 2020 г. Playrix оценивалась Forbes в $7 млрд. В 2022 г. объем продаж Playrix из-за спада всей отрасли после пандемии COVID-19 снизился по сравнению с рекордными показателями 2021 г. В ирландском реестре корпоративной информации он указан в размере $2,4 млрд, как писал Forbes USA. В тот год компания выплатила своим акционерам дивиденды в размере $225 млн.

По итогам I полугодия 2024 г. Playrix входила в топ-10 крупнейших издателей мобильных игр по выручке от покупок внутри приложения, по данным исследовательской компании AppMagic, которые приводит издание. По итогам ноября 2024 г. аналитики AppMagi поместили Playrix на второе место в мире среди разработчиков казуальных игр.

В 2024 г. Бухманы, по версии Forbes, имели состояние по $9 млрд у каждого. Они владеют также 37,8% акций конкурента — кипрского разработчика мобильных игр Gdev (бывший Nexters), созданного россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Еще у них есть инвестиционная компания Rix Capital, входящая в число крупнейших в мире фэмили-офисов, стоимость активов которой, по данным Bloomberg на апрель 2023 г., составляет около $4 млрд.

В 2024 г. братья создали фонд для финансирования исследований по поиску лекарства от диабета первого типа, сообщил Forbes в августе. Через него они также будут вкладываться в науку, образование и искусство и уже поддержали одну из выставок лондонской галереи Tate Britain, а также наняли сотрудников для реализации «оздоровительного» проекта для лондонских школ.

Анна Любавина

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