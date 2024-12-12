Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Итальянский Piracy Shield опять чудит

В Италии по инициативе правообладателей под блокировку вместе с пиратской трансляцией попало несколько веб-ресурсов, в том числе популярное издание об информационных технологиях, пишет TorrentFreak.

Как утверждает источник, вечером 9 декабря 2024 г. IP-адрес 84.17.59.117 был добавлен в автоматизированную систему борьбы с пиратством Piracy Shield и вскоре был заблокирован. В результате несколько, вероятно, не имеющих ничего общего друг с другом сайтов и не занимающихся распространением пиратского контента, оказались недоступными.

Поводом для внесения IP-адреса в систему Piracy Shield, по-видимому, стало то, что он использовался для незаконного распространения видеотрансляции матча с участием команд «Монца» и «Удинезе» в рамках «Серии А», высшего дивизиона итальянского футбола.

Amy Syiek / фотобанк Unsplash Борцы с пиратством из Piracy Shield вот уже почти год как не учатся на собственных ошибках

От чьего имени был подан запрос к операторам Piracy Shield, пока неизвестно, – система данные такого характера широкой публике не раскрывает. Однако в октябре 2023 г. агентство Reuters сообщило о том, что спортивный стриминговый сервис DAZN и оператор спутникового телевидения Sky продлили соглашение о сотрудничестве с «Серией А». В результате компании получили возможность демонстрировать все матчи чемпионата в прямом эфире на протяжении следующих пяти сезонов. Сделку оценили в $4,8 млрд.

Не целенаправленная атака на СМИ

Примечательно, что в числе пострадавших от действий администраторов Piracy Shield, быстро обнаружился итальянский портал DDaY, специализирующийся на новостях высоких технологий и последовательно критиковавший антипиратскую платформу.

Представители издания заявили, что блокировка нарушила работу CDN, обеспечивающего работу интернет-портала, в результате чего посетители не могли дождаться загрузки сайта. Некоторые читатели и вовсе были вынуждены наблюдать страницу-заглушку с информацией о причинах блокировки ресурса, автором которой является AGCOM – регулятор итальянской телеком-отрасли.

В DDaY также отметили, что внесенный в реестр для блокировки IP не является основным адресом портала, а невозможность попасть на сайт издания обусловлена проблемами в работе балансировщика нагрузки CDN-провайдера, который упорно перенаправлял посетителей на заблокированный адрес. Представители издания, похоже, уверены в том, что произошедшее не было целенаправленной атакой на портал, а нанесенный ему вред следует считать «сопутствующим ущербом» (collateral damage).

«Очевидно, что DDaY не является целью блокировки, предписанной Piracy Shield, а заблокированный IP-адрес даже не является основным адресом нашего сайта...», – говорится в сообщении, опубликованном изданием.

Закономерный итог блокировки IP CDN

IP-адрес 84.17.59.117, как выяснилось впоследствии, принадлежит DataCamp, крупному провайдеру услуг сетей доставки содержимого (Content Delivery Network; CDN).

CDN представляет собой географически распределенную сетевую инфраструктуру, позволяющую оптимизировать доставку контента конечным пользователям в Сети. CDN нередко используются для доставки «тяжелого» статического контента, такого как видеоролики. Блокировка хотя бы одного из IP-адресов, связанных с CDN, может приводить к массовым проблемам с доступом к огромному количеству веб-ресурсов, использующих его инфраструктуру.

Среди клиентов DataCamp компания Rakuten (владелец мессенджера Viber), компания-организатор киберспортивных турниров ESL, дистрибьютор контента Banijay («Черное зеркало», «Острые козырьки»), следует из информации, опубликованной на официальном сайте провайдера.

Любая из перечисленных организаций в теории могла столкнуться с проблемами в работе принадлежащих ей сервисов. Это обстоятельство следовало учитывать администраторам Piracy Shield при внесении соответствующего адреса в реестр блокируемых ресурсов, отмечает TorrentFreak.

Тем не менее этого сделано не было, причем управляющие Piracy Shield специалисты, похоже, так и не сумели вынести ценный опыт из предыдущих инцидентов аналогичного характера.

В конце октября 2024 г. накануне выходных Piracy Shield заблокировал IP-адрес 142.250.180.129 и одно из доменных имен (drive.usercontent.google.com), связанные с популярным сервисом «Google Диск» (Google Drive). Несколькими месяцами ранее «под раздачу» попали ресурсы Cloudflare и Zenplayer.

Что такое Piracy Shield

В Италии с начала 2024 г. действует автоматизированная система Piracy Shield, позволяющая правообладателям вносить доменные имена, отдельные IP-адреса, а также их диапазоны, ассоциированные с ресурсами, которые распространяют пиратский контент, в специальный реестр. Операторы связи, работающие на территории страны, ведут мониторинг этого реестра и осуществляют блокировку доступа абонентов к его содержимому.

Оператор платформы утверждает, что она позволяет добиваться блокировки контента в течение 30 минут с момента внесения адреса соответствующего ресурса в базу данных системы. Оперативность блокировки крайне важна для владельцев прав на трансляцию популярных спортивных мероприятий, например, футбольных матчей итальянской «Серии А».

Хоть общие сведения из реестра доступны всем желающим, процедурам включения и исключения ресурсов из него сильно не хватает прозрачности, отмечает TorrentFreak. В то же время получение более развернутой информации о блокировках, является крайне трудновыполнимой задачей, утверждает издание.

Система Piracy Shield была запущена во исполнение закона «О предотвращении и пресечении незаконного распространения контента, охраняемого авторским правом, через сети электронных коммуникаций» (принят 14 июля 2023 г., вступил в силу 8 августа 2023 г.).

Piracy Shield как инструмент борьбы с интернет-пиратством получила высокую оценку регулятора национальной телекоммуникационной отрасли Италии – AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).