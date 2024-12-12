В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

В работе Wildberries произошел крупный сбой. Жалобы на работу личного кабинета и отмену заказов раньше срока начали поступать с обеда. Сообщения о проблемах начали поступать примерно в 12 декабря с 12:00 по Москве. Клиенты маркетплейса также заметили и трудности с выдачей заказов и оплатой.

Крупный сбой

Днем 12 декабря 2024 г. пользователи Wildberries пожаловались на сбой в работе маркетплейса, свидетельствуют данные порталов «Сбой.РФ» и Downdetector.su. Первые на это обратили внимания журналисты RB.RU. Общее количество жалоб превысило 800.

Сообщения о проблемах начали поступать примерно в 12:00 по Москве. Клиенты маркетплейса отметили трудности с выдачей заказов и оплатой. «Забрала товары сегодня с Wildberries. Было сообщение, что товар в обработке, но в личном кабинете товары так и висят как неоплаченные! И новые товары заказать не могу!», - написала одна из покупательниц.

Wildberries В работе Wildberries 12 декабря произошел крупный сбой

Большинство пользователей - 47% - жалуются на работу личного кабинета, отмену заказов, которые уже прибыли на пункты выдачи, и списание денег за отмену. Другие же не могут зайти в личный кабинет и посмотреть код для уже получения товара, по какой-то не ясной причине их номера в ИТ-системе просто блокируют на 4-5 часов с обратным отсчетом. При попытке же входа в ИТ-сиcтему у пользователя возникает ошибка с надписью: «Не прошло время для повторной отправки кода. Повторите через: 04:00:00».

Downdetector В работе Wildberries произошел крупный сбой

К другим товар прибывает на пункт выдачи Wildberries уже четвертые сутки подряд, причем каждый день операция повторяется по кругу («В пути в СЦ», «Доставлен СЦ/РЦ», «Отгружено сортировочным центром», «В пути в СЦ» и т.д.).

Wildberries Клиенты маркетплейса отметили трудности с выдачей заказов

У третьих пользователей возникают проблемы с отображением заказов повторно. «У меня отображается невыданным и неоплаченным товар, который я забрала вчера», - написала одна из клиентов. Другой покупатель жалуется на списание оплаты за отмененный заказ: «Сделал заказ вечером 11 декабря, оплата не прошла. Я его отменил сразу, появился статус «Отменен». А с утра 12 декабря списали средства с банковской карты, которые до 13:00 по Москве так и не возвращаются. Что за такой сервис?».

«У части пользователей Wildberries сегодня могли наблюдаться сложности с работой сервиса. Причины аномалии устранены, работа восстановлена в полном объеме», – сообщили CNews представители Wildberries после публикации этого материала.

Предыдущие массовые сбои

В конце августа 2024 г. в работе маркетплейса Wildberries произошел массовый сбой. У пользователей в том числе не обновлялся баланс кошелька, не отображался заказ, а также не открывались доставки и лист ожидания.

В сентябре 2024 г. в работе интернет-магазина Wildberries произошел также массовый сбой, в результате которого у части пользователей были раньше срока отменены заказы. Представители компании уточнили тогда изданию «РИА Новости», что ИТ-специалисты объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) уже работают над восстановлением корректной работы сервисов. В РВБ отметили, что в ближайшее время в аккаунтах пользователей снова будет отражаться актуальный статус заказа.

«Сбой.РФ» В работе онлайн-маркетплейса Wildberries произошел крупный сбой

«Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее», — добавили в компании.

Пресс-служба Wildberries заверили, что вскоре статусы заказов будут изменены на корректные и их можно будет забрать в пунктах выдачи, а деньги за отмену будут возвращены в максимально возможные сроки.

ИТ-сбой не всегда плох

21 октября стало известно о том, что прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве в отношении 23-летней жительницы Красноярска. Молодая девушка воспользовалась техническим сбоем на сайте интернет-магазина Wildberries и получила товары на сумму 1,2 млн руб. без оплаты. Ей грозит 10 лет тюрьмы.

Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-аккаунте прокуратуры Красноярского края, инцидент произошел еще весной прошлого года. Обвиняемая зарегистрировала аккаунт на сайте Wildberries и обнаружила, что все товары, добавленные в корзину, автоматически переходят в статус «Оплачено» без списания средств с банковской карты. Воспользовавшись этой ошибкой, девушка начала систематически оформлять заказы на различные товары. Сначала она проверила работу ИТ-системы на недорогих бытовых принадлежностях, забрав их в пункте выдачи на улице Воронова в Красноярске. Убедившись в отсутствии списаний с карты, обвиняемая продолжила совершать покупки без фактической оплаты за них. В течение нескольких дней женщина заказала широкий ассортимент товаров, включая косметику, постельное белье, одежду, обувь, электронику и даже ювелирные изделия. Среди наиболее дорогостоящих приобретений были несколько новых iPhone, игровые консоли и акустические системы.

Мошенническая схема была раскрыта после того, как общая стоимость покупок достигла 1,2 млн руб.. Интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт покупательницы. К этому моменту список полученных товаров насчитывал около сотни наименований.

По данным Министерство внутренних дел (МВД) России, следствие установило, что часть похищенных товаров обвиняемая продавала через другие онлайн-площадки, используя вырученные средства для погашения личных долгов. Прокуратура предъявила женщине обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) России (мошенничество в особо крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.