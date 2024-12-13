Российские Android-программисты останутся без денег. Google запрещает им любые денежные переводы

Российские разработчики больше не смогут рассчитывать на получение денег со своих приложений в каталоге Google Play. Отменяются все без исключения платные транзакции, в том числе и внутриигровые, если речь о мобильных играх, а также обновления подписок. Монетизация в магазине для российских программистов тоже недоступна.

Программист должен быть голодным

Интернет-гигант Google нанес новый удар по России. С 26 декабря 2024 г. он начнет блокировать все платные транзакции в приложениях российских разработчиков. Об этом говорится в письме Google, направленном российским разработчикам. О нем стало известно поздним вечером 12 декабря 2024 г. по Москве.

К таковым относятся, например, микротранзакции в мобильных играх – через две недели они окажутся под запретом. То же коснется и обновления платных подписок.

Эти неприятные нововведения коснутся всех разработчиков Android-приложений, чьи банковские счета открыты в российских банках. Не будет никаких исключений – Google перестанет платить и разработчикам видеоигр, и авторам навигаторов, и тем, кто делает узкоспециализированные платные приложения. Также программисты лишатся доходов с продаж своих программ по всему миру.

«Начиная с 26 декабря 2024 г. мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи», – говорится в письме Google. Последние деньги разработчикам будут перечислены 15 января 2025 г., после чего переводы прекратятся.

Почему это важно

Play – это единственный фирменный магазин Google приложений для ОС Android. Он появился почти одновременно с первой сборкой этой платформы, доступен в подавляющем большинстве стран мира и насчитывает более 1,6 млн приложений в своем каталоге (данные Statista.com, июнь 2024 г.).

Другими словами, это крупнейший подобный магазин в мире. Он предустанавливается на Android-устройства почти все производителей, Разработчики имеют выход на мировую аудиторию, что дает им возможность быстрого продвижения своих приложений.

Нужно еще больше ограничений

Обычные пользователи тоже ощутят на себе последствия новых ограничений Google. С 26 декабря 2024 г. они больше не смогут покупать платные приложения или оформлять подписки в утилитах, чьи разработчики держат счет в российском банке.

Также важно напомнить, что Google Play уже почти три года (с мая 2022 г.) действует запрет на загрузку и обновления российскими разработчиками платных приложений. Двумя месяцами ранее, в марте 2022 г., Google отключил монетизацию на YouTube, что очень сильно сказалось на доходах многих блогеров. Летом 2024 г. он изгнал их из своей рекламной сети AdSense, лишив одного из последних способов заработка на YouTube. У них остались только интеграции собственной рекламы непосредственно в ролик, на которые Google повлиять не в силах.

Выход есть

Фактически, Google Play – это Apple App Store в экосистеме Android, то есть это главный магазин приложений в ней, но, в отличие от iOS, далеко не единственный. К концу 2024 г. почти каждый крупный производитель Android-устройств имел в своем распоряжении собственный каталог приложений – AppGallery у Huawei, GetApps у Xiaomi и пр., и в них тоже есть возможность продвигать приложения по всему миру.

В России также существует отечественный каталог RuStore, наполненный приложениями как российских, так и иностранных разработчиков. Сервис функционирует с мая 2022 г., а с лета 2023 г. в нем действует программа монетизации для разработчиков-физлиц. Как сообщал CNews, они могут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения. Юрлицам монетизация тоже доступна.