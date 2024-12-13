В Москве появилась первая пилотная зона 5G на российском «железе»

В Москве запустили в пилотном режиме первую зону 5G, работающая на отечественном оборудовании. До 2022 г. в России планировалось развертывание сети для связи пятого поколения на западном оборудовании — в 2019 г. Ericsson тоже запускал пилотную зону в Москве.



Работа в пилотном режиме

Первая зона 5G, работающая на отечественном оборудовании, начала работать в пилотном режиме в московском 5G-демоцентре на ВДНХ, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Средняя скорость загрузки сети составила 1,3 Гбит/с. В демоцентре используются российские базовые станции разработчика телекоммуникационного оборудования «Иртея» (на 100% принадлежит МТС).

«Москва заинтересована в развитии сверхбыстрой связи и передовых технологий на ее основе. Столичная 5G-лаборатория стала первой технологичной телеком-площадкой России, работающей на отечественном оборудовании. Это позволит разработчикам тестировать свои решения с использованием новейших российских базовых станций, а производителям оборудования 5G - получать обратную связь от отрасли», — сказал руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.

Производство БС

В ДИТ Москвы подчеркнули, что в условиях высокой скорости и низкой задержки связь пятого поколения позволяет развивать умные устройства и совершенствовать сервисы.

Figma: AI image generator by Freepik К 2030 г. в 89 городах России должна появиться сеть 5G

«Иртея» планировала в 2024 г. выпустить первую тысячу базовых станций для стандартов 4G и 5G на мощностях томского завода «Микран», писал CNews в конце 2023 г. Компания в сентябре 2023 г. появилась в новой версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи», разработанной Правительством России по поручению Президента.

Над запуском массового производства БС в России работали также «Сколтеха», Yadro и госкорпорация «Ростех». В более ранней версии дорожной карты исполнителем назывался «Сколтех», который в апреле 2023 г. объявил о разработке первой российской базовой станции связи 5G. Бюджет этого проекта составил 342 млн руб., 300 млн руб. из которых были получены в виде гранта. Однако «Сколтех» отказался от планов разработки БС из-за того, что не смог найти средства на 50% софинансирования своих разработок.

Согласно предварительной версии федпроекта «Инфраструктура», входящего в нацпроект «Экономика данных», на развертывание сети 5G в 89 городах России к 2030 г. потребуется около 629 млрд руб.

Сети нового поколения в России

Основными поставщиками телеком-оборудования в Россию до 2022 г. были финская Nokia, китайская Huawei и шведская Ericsson. Ericsson в 2019 г. договорился с Tele2 о совместном развитии 5G в России. Стороны даже подписали соглашение об установке 50 тыс. базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В том же году они запустили в эксплуатацию первую пилотную зону в центре Москвы.

Сейчас у нас используется в основном 4G оборудование, а в мире уже во всю применяется технология 5G. Стратегия развития телеком-отрасли связи до 2035 г. предусматривает постепенное создание сотовых сетей шестого поколения (6G) в 2031 г. — 2035 гг. По предварительным прогнозам, строительство таких сетей за рубежом начнется во второй половине текущего десятилетия.