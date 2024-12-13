В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями

Роскомнадзор принял решение о блокировке мессенджера Viber. Этот мессенджер, созданный программистом с российскими корнями, десять лет назад был самым популярным в России, он затем уступил лидерство WhatsApp и Telegram.

Блокировка Viber в России

Роскомнадзор заблокировал (ограничил доступ) к мессенджеру Viber. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной называется невыполнение мессенджером «требований российского законодательства к организаторам распространения информации (ОРИ), выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для из совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

© Pe3check / Фотобанк Фотодженика Роскомнадзор принял решение о блокировке в России мессенджера Viber

Как убедился корреспондент CNews, вечером 13 декабря 2024 г. Viber действительно перестал работать как в сетях фиксированной, так и мобильной связи. Недоступен и сайт Viber.

Российский след в истории создания Viber

Viber был создан в 2010 г. в Израиле израильским программистом российского происхождения Игорем Магазинником и его партнером Талмоном Марко (Talmon Marco). Особенностью мессенджера стало использование в качестве идентификатора номера мобильного телефона.

Первоначально Viber позиционировался как приложение для звонков через интернет на обычные телефоны посредством технологии IP-телефонии, затем Viber стал позиционироваться как мессенджер с возможностью отправки текстовых сообщений, пересылки фотографий и файло, аудио- и видеозвонками. Сервис Viber Out позволяет звонить на обычные телефоны.

В 2014 г. Viber был приобретен японской Rakuten за $900 млн, в 2017 г. компания была переименована из Viber Media и Rakuten Viber. В 2016 г. у мессенджера было 800 млн зарегистрированных пользователей и 260 млн активных пользователей по всему миру.

Взлеты и падения Viber

Viber стремительно набирал популярность в России в мире. В 2014 г. Россия была для Viber третьим по величине рынком с числом пользователей 28 млн. По состоянию на 2016 г. он был самым популярным мессенджером в России (его использовало 61% пользователей).

На втором месте находился WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), на третьем – Skype.

В 2018 г. Viber занимал 80% рынка стран СНГ. Однако затем Viber стал терять популярность. Одной из причин этого была высокая спам-активность, а также использование мессенджера мошенниками.

В то же время мессенджер развивался и добавлял новые функции, такие как сквозное шифрование, платежи, покупки, платные подписки и т.д. Кроме того, мессенджер стал размещать рекламу. Также были предложены бизнес-аккаунты для массовых рассылок, которые, в том числе, использовались и российскими компаниями как замена SMS. Например, общение с клиентами через Viber вели «Спортмастер», Utair, СДЭК, ряд операторов фискальных данных (ОФД) и пр.

Согласно данным исследования Mediascope от ноября 2024 г., 79% респондентов в России пользуются WhatsApp, 72% - Telegram, 26% - Viber.

В мире Viber с 260 млн пользователей находится на пятой строчке по популярности. Лидируют (последовательно) WhatsApp, Facebook Messenger (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремисткой), китайский WeChat и Telegram.

В то же время в 2021 г., Viber оставался самым популярным мессенджером на Украине и в Белоруссии. Также мессенджер популярен на новых российских территориях и в российских регионах, граничащих с Украиной.

Регулирование работы мессенджеров в России и их блокировка

В России регулирование площадок для обмена информацией началось в 2014 г., когда Роскомнадзор стал вести реестр организатором распространения информации (ОРИ). В соответствие с последующими законодательными изменениями, ОРИ обязали на протяжении полугода хранить на территории России всю переписку их российских пользователей и дешифровать ее. В 2017 г. был принят отдельный закон о мессенджерах, обязывающий идентифицировать пользователей, но де-факто он не работает.

Первые блокировки мессенджеров начались в 2017 г. Тогда были заблокировали мессенджеры «второго эшелона»: Zello, BlackBerry Messenger, Vchat и Line.

В 2018 г. началась блокировка Telegram: Роскомнадзор включил этот мессенджер в реестр ОРИ, но тот не выполнил предъявляемых ему требований.

Блокировка Telegram привела к серьезным техническим последствиям для многих интернет-сервисов и в 2020 г. была отменена. Интересно, что WhatsApp и Viber не добавлялись в реестр ОРИ. В то же время из-за блокировки Telegram были перебои и в работе Viber в России.

В конце 2021 г. в России заработал закон «О приземлении иностранных интернет-компаний». Согласно нему, отобранные Роскомнадзором интернет-площадки должны создавать в России свои юридические лица, регистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и создавать на своих сайтах электронные формы для направления обращений.

Viber попал в число данных ресурсов и исполнил все требования. В то же время Telegram, также оказавшийся в данном реестр, требований не исполнил. При этом Viber по-прежнему отсутствует в реестре ОРИ.

В 2022 г. Роскомнадзор заблокировал Facebook, вместе с встроенным в него мессенджером. К тому моменту Роскомнадзор стал самостоятельно осуществлять блокировку отдельных ресурсов и ограничение скорости доступа к ним, используя устанавливаемые на сетях интернет-провайдеров технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

В 2024 г. были заблокированы мессенджеры Signal и Discord, популярный у игроков в видео- и онлайн-игры.