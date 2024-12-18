В России создана компания, которая заменит роботами тех, кто зарабатывает больше программистов

«Яндекс» создал отдельную компанию по развитию своей сети роботов-доставщиков. Фактически, его роверы – это прямые конкуренты курьеров, которые уже получают больше многих ИБ- и ИТ-специалистов, включая программистов. При этом спрос на них постоянно растет во многих сферах российской экономики.

Создатель электронных курьеров

Российский интернет-гигант «Яндекс» основал новую компанию, в ведение которой передал все, что связано с его роботами-доставщиками. Как пишут «Ведомости», это компания ООО «Рободоставка», учрежденная 16 декабря 2024 г. и имеющая уставный капитал в минимально допустимом российским законодательством размере – 10 тыс. руб.

Гендиректором компании назначен Марат Мавлютов, экс-глава направления Smart Home («Умный дом») в «Яндексе». Главный ее совладелец – фирма ООО «Технояк», нынешнее российское юрлицо «Яндекса». Ей принадлежит 99-процентная доля в «Рободоставке», а 1% отдан компании «Интерсерс Солюшнс» (данные ЕГРЮЛ).

Яндекс В распоряжении « Яндекса » уже есть три поколения роверов-доставщиков

Основной вид деятельности новой «дочки» Яндекса» – «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (код ОКВЭД – 62.09). Дополнительных видов деятельности на момент выхода материала было два – «деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» (62.02) и «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» (63.11).

Что-то не сходится

«Ведомости» обратили внимание, что у «Яндекса» уже есть компания с точно таким же названием на английском языке. В сентябре 2024 г. ИТ-гигант открыл фирму ООО «Яндекс роботикс», которая тоже на 99% принадлежит «Технояку», но 1% отдан не «Интерсерс Солюшнс», а ООО «Маркет. Операции». Руководит компанией гендиректор Иван Калинов.

На английском языке обе компании называются одинаково – Yandex Robotics LLC. На официальном сайте «Яндекс роботикс» указано, что развиваемые ею роботизированные решения «решают задачу оптимизации внутренней логистики склада», и там же отмечено, что ее разработки в настоящее время применяются на складах «Яндекс Лавки» и «Маркета».

Приоритетное направление

Судя по всему, у «Яндекса» далеко идущие планы по развитию сети роботов-доставщиков. На это указывает не только факт выделения этого направления в отдельное юрлицо. «Рободоставка – один из наших ключевых приоритетов, – заявили «Ведомостям» представители «Яндекса». – Активный рост направления потребовал выделения операционной деятельности в отдельное юридическое лицо».

Они добавил также, что создание отдельной компании даст возможность «эффективнее масштабировать бизнес, развивать дилерскую базу и упростить взаимодействие с партнерами».

«Яндекс» работает в этой сфере уже почти восемь лет – с 2017 г. Первые роверы выехали на российские улицы в 2018 г. – тесты проводились в Москве и Иннополисе (Татарстан).

Сэкономить на зарплатах

Роверы «Яндекса» могут доставлять не только товары, но и еду, что подтверждено проведенными экспериментами. Фактически, это курьеры, которым не нужно платить зарплату.

В теории, использование роверов может снизить расходы компаний на зарплаты доставщикам. CNews неоднократно писал, что курьеры в современных российских реалиях получают даже больше, чем многие работники ИТ-сферы, хотя эта отрасль была лидером как по темпам роста зарплат, так и по их размерам.

При этом курьерам, в отличие от ИТ-шников, для успешной работы нужно лишь уметь ходить и ориентироваться в пространстве – никакие специализированные знания и навыки не требуются. Высшее образование для доставки еды и товаров тоже не нужно.

К тому же спрос на курьеров в России постоянно растет, не без участия в этом маркетплейсов. Россияне все чаще приобретают все онлайн и регулярно выбирают доставку на дом вместо похода до постамата или пункта выдачи.

С начала 2024 г. средняя зарплата курьеров выросла на 15% и превысила 115,5 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, ИТ-специалисты получают в среднем на 1,5 тыс. руб. меньше, средняя зарплата учителей в России составляет 47 тыс. руб., врачей – 88,4 тыс. руб.

Но пока нельзя с уверенностью сказать, что роверы полностью вытеснят живых курьеров. Им нужны ровные тротуары, часто им требуются съезды и пр., а такое в России есть далеко не везде. Другими словами, роверы не смогут проехать там, где смогут пройти люди. К тому же, они не умеют пользоваться лифтом, и клиентам придется спускаться за товаром во двор, что тоже создает неудобства.