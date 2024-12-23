В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь

Хостинг-провайдеры намерены поднять стоимость своих услуг приблизительно на 10% в начале 2025 г. Желание получать с клиентов больше денег они объясняют необходимостью интеграции в свою инфраструктуру аппаратуру СОРМ, хотя соответствующее требование действует еще с 2023 г. Производители устройств СОРМ считают, что цены на хостинг в России растут по другим причинам, в том числе из-за роста налогов.

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Российские хостинг-провайдеры приготовились переписать цены на свои услуги в качестве новогоднего подарка своим клиентам. Они будут изменены в большую сторону – как пишет «Коммерсант», расценки с начала 2025 г. вырастут на 5-10% в зависимости от компании, а некоторые и вовсе сделают свои услуги на 15% менее доступными в финансовом плане.

Официальная причина – необходимость внедрять в свою инфраструктуру систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Также хостеры намерены за счет клиентов компенсировать свои новые налоговые расходы. На это изданию указал генеральный директор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.

«Сейчас затраты на программную СОРМ находятся в пределах 5–10 млн руб., если же речь идет о необходимости программно-аппаратной СОРМ, то к уже названной сумме добавляется "железо", на которое налагается ряд требований, в том числе о наличии сертификации», – сказал Цаплин «Коммерсанту».

vecstock / FreePik В России дорожает даже хостинг

Гендиректор RuVDS подчеркнул, что стоимость оборудования СОРМ варьируется от 300 тыс. до 1 млн руб. RuVDS, как и многие его конкуренты, тоже поднимет цены на свои услуги, притом почти по верхней границе, озвученной собеседниками издания на рынке. Для большинства виртуальных серверов стоимость вырастет «не более чем на 12,6%.

Одной интеграции мало

Закупка и встраивание оборудования СОРМ – это лишь часть затрат, связанных с этими системами. Глава департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру» Сергей Рыжков сообщил изданию, что хостинг-провайдерам также приходится выделять деньги на поддержку и модернизацию этого «железа».

По его подсчетам, размер трат на эти мероприятия вполне может достигать до 30% стоимости внедрения СОРМ.

Отказаться от внедрения и дальнейшей эксплуатации СОРМ и тем самым сэкономить на расходах провайдеры могут, но в ответ им придется уйти с российского рынка. В 2023 г. российские власти приняли закон, согласно которому хостинг-провайдеры обязаны регистрироваться в России и вносить свои данные в специальный реестр провайдеров. Притом, как сообщал CNews, объем этих данных постепенно увеличивается.

Документ также обязывает их размещать все оборудование на территории России и внедрять аппаратуру СОРМ. Компании, которые не числятся в этом реестре, не могут оказывать услуги на территории России с 1 февраля 2024 г.

К моменту выхода материала реестр хостинг-провайдеров состоял приблизительно из 480 участников рынка, среди которых есть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Профильные ведомства не помогают

В настоящее время контроль за ценами на СОРМ со стороны Минцифры России не осуществляется, заявили изданию представители ведомства. Они также поспешили добавить, что жалобы операторов связи и хостинг-провайдеров на рост стоимости такого оборудования в министерство пока что не поступали.

Однако очень многие участники рынка утверждают, что им приходится нести дополнительные расходы на закупку СОРМ. «Внедрение систем данного класса влечет расходы для провайдеров, но, несмотря на это, все требования выполняются в полном объеме»,— открыто заявил «Коммерсанту» директор К2 Cloud Сергей Зинкевич.

А вот непосредственные производители СОРМ считают, что необходимость закупки и интеграции их «железа» не связана с желанием провайдеров поднять цены. По словам гендиректора компании «Норси-Транс» (входит в число поставщиков СОРМ) Сергея Овчинникова, «связывать повышение тарифов хостинг-провайдеров с требованием об установке СОРМ некорректно». Также он сказал «Коммерсанту», что требования заработали недавно, и что на расценки провайдеров в 2024 г. они повлиять не могли.

Некоторые участники рынка увязывают рост тарифов с новыми налоговыми издержками, в том числе с новой пятиступенчатой шкалой НДФЛ и ростом налога на прибыль с 20% до 25%. Эти нововведения заработают уже 1 января 2025 г.