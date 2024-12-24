МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы. Бета-версия российской no-сode платформы уже работает

Российским компаниям помогут заместить иностранные сервисы для онлайн-коммуникаций. В настоящее время МТС уже запустила бета-версию no-сode платформы для совместной работы. Ее основной инструмент - электронные таблицы. Также с помощью ИТ-сервиса можно создавать дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, kanban–доски и много других вещей.

Импортозамещение в ИТ

Российская телекоммуникационная компания МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы, об этом CNews сообщили представители МТС. Экосистема запустила бета-версию no-code платформы для совместной работы под названием True Tabs. Сам же решение легко интегрируется с CRM, ERP и другими ИТ-системами по API.

В МТС уже запустили бета-версию no-сode ИТ-платформы для совместной работы True Tabs. Ее основной инструмент, со слов разработчиков, это электронные таблицы. С помощью True Tabs можно создавать дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, kanban–доски (это визуальная система управления процессами, обычно основанная на карточках), настраивать оповещения и анализировать данные.

Решение от МТС легко интегрируется с CRM, ERP и другими системами по API. Крупный бизнес в дальнейшем сможет развернуть True Tabs на собственной ИТ-инфраструктуре. Сервис уже протестировали десятки тысяч сотрудников компании МТС в более чем 200 проектах. Со слов представителей МТС, индекс удовлетворенности клиента (CSAT) внутри компании составил почти 90%.

«В МТС 25% коллег используют True Tabs как трекер задач, который можно быстро настроить под свои нужды. Популярна функция совместного редактирования таблиц и разграничения прав доступа, что избавляет от необходимости пересылать друг другу файлы и следить за актуальностью версий. Сотрудники из отдела продаж собрали воронку продаж в сложных проектах, HR-специалисты организовали единую отчетность по подбору персонала. Не менее востребованы и формы для регистрации на мероприятия и сбора обратной связи, собранные в единый реестр. Наш продукт универсален, и любой бизнес может настроить его под свои задачи», - сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Согласно прогнозам программистов МТС, уже в I квартале 2025 г. в сервисе True Tabs появится ассистент c искусственным интеллектом (ИИ), с помощью которого можно будет создавать чек-листы, генерировать данные, ставить задачи по протоколам встреч и многое другое.

Модели low-code и no-code

Low-code или no-code - это методы проектирования и разработки приложений с помощью интуитивно понятных ИТ-инструментов перетаскивания, которые снижают или устраняют потребность в традиционных разработчиках, пишущих код.

На протяжении десятилетий было всего два маршрута для предприятий, чтобы взять на себя путь к разработке приложений: купить готовые приложения у внешнего поставщика или создать и настроить их с нуля с помощью квалифицированных разработчиков. В настоящее время наблюдается рост и совершенствование альтернатив разработки low-code/no-code (LCNC), которые позволяют пользователям в масштабе всей компании использовать возможности разработки приложений.

Low-code — это метод проектирования и разработки приложений с помощью интуитивно понятных графических инструментов и встроенных функций, снижающих традиционные (или прокодовые) требования к написанию. Разработка Pro-code по-прежнему является частью процесса разработки, но разработка low-code предлагает дополненный и упрощенный интерфейс, который помогает пользователям быстро начать создание.

No-code — это метод с пользовательским опытом, который максимально похож на low-code, но при этом он позволяет даже бизнес-пользователям, которые не являются техническими специалистами, разрабатывать приложения, не написав при этом ни одной строки кода.

Эти альтернативные методы разработки приложений используют интуитивно понятный графический интерфейс, позволяющий пользователям быстро создавать приложения и автоматизировать бизнес-процессы без необходимости написания кода последовательно. Внедрение инструментов LCNC обеспечивает большую доступность для пользователей, что, в свою очередь, стимулирует инновации и снижает нагрузку на ИТ-отделы. Внедрение платформ LCNC - это следующий скачок в том, чтобы сделать разработку приложений простой и доступной для всех.

К примеру, no-code платформы, такие как системы управления содержимым сайта Wix или WordPress, позволяют пользователям создавать веб-сайты и блоги без необходимости писать код. Эти ИТ-платформы предлагают широкий выбор шаблонов и ИТ-инструментов для настройки дизайна и функциональности сайта. Пользователи могут добавлять текст, изображения, видео и другие элементы, просто перетаскивая их на страницу. Создание веб-сайтов и блогов с помощью no-code платформ позволяет пользователям быстро и легко запускать свои проекты без необходимости обращаться к профессиональным разработчикам. Кроме того, no-code платформы предлагают множество интеграций с различными сервисами и инструментами, такими как системы аналитики, платежные шлюзы и социальные сети. Это в настоящее время позволяет пользователям легко добавлять новые функции и улучшать взаимодействие с посетителями сайта.

Уход с России зарубежных компаний

При работе даже в небольшой компании нужно уметь распределять между сотрудниками задачи и обязанности. Для этого есть несколько специальных ИТ-инструментов. До 2022 г. в России был сервис Jira, это скорей самый известный таск-менеджер, которым пользуется Coca-Cola, Visa и NASA.

CNews ранее уже описывал, что компания Atlassian, разрабатывающая Trello, Jira, Confluence и другие ИТ-инструменты для корпоративных пользователей, начала отключать от своих сервисов аккаунты, которые зарегистрированы в России и Белоруссии. Пользователям уже летом 2023 г. начали рассылать уведомления. В опубликованной копии электронного письма указано, что аккаунты будут блокироваться спустя 30 дней после отправки уведомлений.

ИТ-сервисы компании Atlassian пользовались огромной популярностью среди представителей различных сфер бизнеса России и Белоруссии. Это обусловлено тем, что данные ИТ-платформы позволяют оптимизировать задачу управления рабочими процессами практически в любой компании.