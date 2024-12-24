Загубленный антипиратами крупнейший в Европе провайдер Usenet внезапно воскрес и потребовал от своих «убийц» многомиллионную компенсацию

Новый виток противостояния NSE и BREIN

Провайдер услуг доступа к сетям Usenet – News-Service Europe (NSE), вынужденно прекративший свою работу, подал иск к европейской антипиратской организации BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland). Компания потребовала от ассоциации по защите прав участников индустрии развлечения Нидерландов выплаты компенсации нанесенного BREIN ущерба.

Размер компенсации в исковом заявлении не уточняется, однако, как отмечает TorrentFreak, он может исчисляться миллионами евро, учитывая тот факт, что именно из-за давления BREIN в правовом поле NSE был вынужден свернуть вполне успешный на тот момент бизнес, хотя впоследствии и сумел доказать свою правоту в апелляционном суде.

Usenet – одна из старейших сетей, предшественница современных интернет-форумов, запущенная в 1980 г. Usenet состоит из новостных групп, в которые ее пользователи имеют возможность отправлять сообщения. Сеть, в частности, позволяет осуществлять обмен файлами. NSE – провайдер услуг Usenet, на момент начала разбирательства с BREIN – один из крупнейших в Европе по размеру пользовательской базы.

Разбирательство, которое длится уже 15 лет

В 2009 г. BREIN, представляющая интересы кино- и музыкальной индустрии в Нидерландах, потребовала от NSE удалить с ее серверов все материалы, нарушающие авторские права участников ассоциации.

© lucidwaters / Фотобанк Фотодженика Usenet-провайдер News-Service Europe не был пособником интернет-пиратов, признал суд

В 2011 г. Окружной суд Амстердама встал на сторону BREIN, признав NSE пособником онлайн-пиратства. Провайдеру было предписано удалить с площадки весь нарушающий права контент и реализовать на ней механизм фильтрации загружаемых материалов, позволяющий отсеивать пиратское содержимое. В NSE сочли разработку и внедрение такой системы экономически нецелесообразным и просто отключили сервис, однако все же решили обжаловать решение в Апелляционном суде Амстердама.

По прошествии нескольких лет разбирательства суд пришел к выводу о том, что NSE не должна была нести юридическую ответственность за пользователей, занимающихся пиратством. Тем не менее провайдеру следовало обеспечить эффективный канал для взаимодействия с правообладателями, который позволил бы оперативно удалять нарушающий копирайт контент.

После этого BREIN обратилась в Верховный суд Нидерландов. NSE более не представляла угрозы, однако решение суда высшей инстанции могло бы стать весомым аргументом в руках ассоциации при выяснении отношений с другими Usenet-провайдерами в будущем.

BREIN и ранее демонстрировала достаточно негативное отношение к некоторым коммерческим поставщикам услуг Usenet, в частности, характеризуя принадлежащие им площадки как «прибежище пиратов всех мастей, в которых их владельцы, те кто загружает контент, и реселлеры работают в тандеме, потворствуя и наживаясь на нарушении авторских прав».

NSE, в свою очередь, позиционировала себя в качестве «нейтрального посредника», который всего лишь передает и хранит информацию. Таким образом, по мнению представителей площадки, к ней должны применяться такие же требования, какие, например, применяются к сервисам вроде YouTube и всяческим файловым хостингам.

В январе 2023 г. Верховный суд Нидерландов опубликовал свое решение по делу NSE против BREIN, признав правоту апелляционного суда и фактически объявив победу Usenet-провайдера. При вынесении вердикта суд руководствовался представлением о наличии у NSE отработанной процедуры по удалению контента по запросу правообладателя и отсутствии достоверных сведений об имеющих место на площадке нарушениях копирайта. Суд также признал право NSE на компенсацию судебных издержек в размере 65 тыс. евро.

Текущие позиции сторон

Хотя формально прекратить свою работу NSE была вынуждена по решению суда, представители провайдера считают, что фактически BREIN сыграла ключевую роль в уничтожении Usenet-сервиса. Антипиратская ассоциации наотрез отказалась дожидаться рассмотрения апелляции, поданной NSE, и требовала незамедлительного исполнения судебного предписания, чего NSE позволить себе не могла.

Сооснователь и бывший финансовый директор NSE Вирд Бонтуи (Weird Bonthuis) считает вердикт Верховного суда, который формально подтвердил необоснованность претензий BREIN к провайдеру, весомым аргументом в предстоящей тяжбе, по итогам которой в компании рассчитывают получить полную компенсацию нанесенного ей ущерба.

Как отмечает TorrentFreak, в BREIN пока не успели ознакомиться документами по иску, однако считают, что требования истца безосновательны. Переговоры сторон относительно политики удаления пиратского контента, ведение которых было предписано судом первой инстанции, были прекращены до достижения обоюдного согласия по инициативе NSE, утверждает директор BREIN Бастиан ван Рамсхорст (Bastiaan van Ramshorst).

Предварительную позицию BREIN можно свести к простому тезису о том, что именно широкий выбор пиратского контента сделал услуги NSE столь привлекательными для клиентов; полностью избавившись от него, бизнес провайдера перестал бы приносить достаточную прибыль.

Usenet жива и превратилась в пристанище пиратов

Несмотря на отказ большинства телеком-операторов от предоставления услуг доступа к Usenet, объем трафика, генерируемого пользователями сетей данного типа, демонстрирует устойчивый рост с 2008 г., следует из данных компании IP Arrow, специализирующейся на предоставлении сервисов по борьбе с сетевым пиратством.

Согласно статистике IP Arrow, совокупный размер трафика в этой сфере увеличился с 3,07 ТиБ в январе 2008 г. до 475 ТиБ в ноябре 2024 г. (в день в среднем). Растет не только объем прокачиваемых пользователями данных, но и количество сообщений, публикуемых на площадках Usenet. Если в 2008 г. этот показатель составлял 10,13 млн постов в сутки, то к 2024 г. он достиг впечатляющих 620,25 млн.

В IP Arrow тенденцию связывают с постепенным отказом пользователей – под давлением правообладателей и регуляторов – от таких способов доставки пиратского контента как торренты. В Usenet, по мнению специалистов компании, стягиваются и переезжают пираты, оценившие безопасность и высокие скорости обмена файлами в этой сети.