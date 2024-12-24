VK запустила платформу OpenVK для совместной работы над ПО с открытым кодом

VK запустила платформу для обмена открытым кодом. На ней будут размещаться инструменты и библиотеки для разработчиков, в том числе модели искусственного интеллекта. Международные сообщества разработчиков ПО с открытым кодом с 2022 г. не всегда рады российским коллегам.



Инициатива VK

VK запустила платформу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом. Компания будет выкладывать проекты по нескольким направлениям: ИТ-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта, сообщили ее представители CNews.

«Мы понимаем, что надо не только брать из open source, но и отдавать. Поэтому мы хотим делиться функциональными инструментамии разработками, которые были созданы внутри VK и принесут реальную пользу сообществу», — говорится на сайте компании.

В открытом исходном коде доступна платформа Tarantool для создания высоконагруженных приложений, которую используют крупные компании для обеспечения надежности и скорости своих сервисов; система визуализации данных для мониторинга StatsHouse; дизайн-система VKUI для создания интерфейсов и другие проекты.

Из моделей искусственного интеллекта в OpenVK есть, например, модель для синтеза речи, которая позволяет придать искусственной речи правильные эмоциональные оттенки при озвучке текста нейросетями.

«Содружество» по национальному признаку

Инициатива OpenVK, по словам Сергея Ляджина, технического директора бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK, способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, «предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам».

Такая практика используется по всему миру. Правда геополитическая ситуация сказывается и на ней. Сообщество разработчиков ПО с открытым кодом с весны 2022 г. явно не очень довольно присутствием в своем составе россиян и выходцев из России. GitHub, к примеру, начал массово блокировать профили российских разработчиков.

В октябре 2024 г. 11 россиян были без предупреждения и внятных причин исключены из списка мейнтейнеров ядра Linux. На следующие сутки создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) лично прокомментировал произошедшее — он назвал исключенных россиян «кучкой русских троллей» и заявил, что решение по их выдворению отменено не будет.

Идея создания аналога американского GitHub от корпорации Microsoft появилась у российских властей еще в 2020 г. Тогда Министерство экономического развития (Минэкономики) России планировало выделить на проект 2,1 млрд руб. Но эксперты считали, что «государственный код» не будет пользоваться спросом у разработчиков.

В октябре 2024 г. CNews писал, что российское Минцифры выступило с идеей по организации в России собственного Linux-сообщества. В него планируется принимать разработчиков не только из России но и из стран, готовых сотрудничать с Россией.

Открытый код используют почти все

Исследователи из Гарвардской школы бизнеса и Лаборатории инновационных наук Гарварда в партнерстве с Linux Foundation Research и OpenSSF выяснили, что компоненты с открытым исходным кодом присутствуют практически во всех современных приложениях, а именно в 96% кодовых баз. Это стало известно в декабре 2024 г. из их отчета.

Для бизнеса преимущество Open Source в том, что компании могут пользоваться открытое ПО бесплатно. Это экономит деньги и позволяет вносить любые изменения в исходный код, бесплатно настраивая программу под потребности бизнеса.



Примеры полезных OSS-решений: OpenOffice — свободный пакет офисных приложений; Linux — бесплатные ОС; iRedMail — почтовый сервер на базе Postfix; Rocket.Chat — корпоративный мессенджер для видеозвонков и переписки.

