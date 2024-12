У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один

Через два года после создания «Яндексом» холдинга, который занимался развитием на международных рынках ИИ-стартапов, почти все его проекты закрылись. Им не удалось добиться успеха за рубежом.



У Beyond ML остался один стартап

С официального сайта Beyond ML, зарегистрированного в 2022 г. «Яндексом» в США и Армении холдинга, который занимался развитием на международных рынках стартапов в сфере машинного обучения, исчезли все, кроме одного, проекты, пишет RB.RU. Сейчас на сайте холдинга указан только Yandex.Tasks​.

Восемь из 10 стартапов венчурной студии Beyond ML, как выяснило издание, прекратили свое существование. Их сайты не работают, соцсети не обновляются, а руководители уже заступили на новые места работы.

Среди исчезнувших из списка Beyond ML проектов — нейросеть для проверки юридических документов Lawrify, сервис модерации контента Membrace, платформа для e-commerce Selesta, сервис анализа медиа Smelter, платформа для управления ценами и ассортиментом на маркетплейсах Recommendix, сервис для перевода видео на 70+ языков Neurodub, инструмент тестирования сервиса/продукта/услуги на реальных людях Аskthecrowd, сервис для генерации текстов рекламных объявлений Tune The Ads, сервис GPT-like языковых моделей Tune The Model.



Закрытие проектов

По данным CEO Lawrify Виктора Сикоры, его проект закрылся еще в в апреле 2023 г, спустя год и один месяц работы. Сикора после этого перешел на позицию директора по продукту «Поиск» в казахстанском подразделении «Яндекса». Органический трафик на сайте Lawrify не достигал даже трехзначных значений, посчитал аналитики Semrush.

«Яндекс» Международные ИИ-стартапы «Яндекса» закрылись один за другим

B2B-стартап для медиа-анализа Smelter ориентировался на рынок Латинской Америки, офис компании располагался в Мехико. Smelter набрал более 11 тыс. подписчиков, однако в конце апреля 2024 г. его активность в социальных сетях прекратилась.

Последние посты других проектов Beyond ML в соцсетях появлялись в апреле-мае 2024 г.

Переводчик Neurodub продолжает функционировать, но под другим именем, с другим юридическим адресом и плотно сотрудничает с Nebius (бывший Yandex).

Прогноз погоды продолжает работать

Несмотря на то, что больше не числится в списке стартапов Beyond ML, продолжает работать без изменений и обновляться каждые две недели Meteum — прогноз погоды на основе ИИ. Его адрес регистрации на улице Аршакунянц в Ереване (Армения) остался прежним, а на официальном сайте стоит копирайт «2024 Beyond ML».

Это самое популярное приложение из стартапов Beyond ML. По данным сервиса аналитики AppMagic, у Meteum более двух млн загрузок в Google Play и около 100 тыс. в App Store. В числе лидеров по скачиваниям — Аргентина, Бразилия и Мексика.

Интерфейс Meteum практически полностью повторяет версию классического сервиса «Яндекса», но переведен на иностранные языки.

Оставшийся в списке Beyond ML в одиночестве Yandex.Tasks, тоже представляет собой ребрендинг «Яндекс.Толока»​.

В России у «Яндекса» есть и другие ИИ-проекты. В ноябре 2024 г., например, CNews писал о запуске компанией образовательных продуктов на базе YandexGPT и о разработке видеокамер на основе компьютерного зрения для ритейла.

На международной арене теперь развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта занимается Nebius — бывший международный бизнес «Яндекса», с которым ему пришлось «развестись» из-за антироссийских санкций. Yandex (теперь Nebius), с 2011 г. размещавший акции на бирже Nasdaq, первоначально владел российским «Яндексом». В 2022 г. Nasdaq приостановила торги акциями Yandex, а в 2023 г. согласилась изменить свое решение в случае реализации план реструктуризации бизнеса Yandex, предполагающего его уход из России.