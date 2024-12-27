МТС создала «первую отечественную» игровую приставку для облачного гейминга. Цена

Оператор МТС создал облачную игровую консоль, у которой, как утверждают разработчики, пока нет аналогов в стране. Разработка и тестирование ведутся около года – они стартовали сразу после слов главы государства о необходимости создания отечественной игровой приставки.

МТС взялся за игры

Оператор связи МТС решил заняться выпуском игровых приставок, но не простых, а облачных. Как сообщили CNews представители оператора, первая такая консоль уже поступила в продажу по цене 4990 руб.

Компания ведет разработку и тестирование консолей с весны 2024 г., пишет РБК. Старт процессу был дан сразу после того, как Президент России Владимир Путин поручил разработать отечественную игровую приставку для конкуренции с Xbox и PlayStation, которые прочно закрепились на российском рынке консолей и поделили его между собой. После этого очень многие компании и организации ринулись создавать свои приставки – некоторые, как сообщал CNews, даже попытались превратить в российскую топовую консоль китайский маломощный компьютер и продать его втридорога.

МТС Облачная приставка МТС

Как сообщили РБК представители МТС, разрабатываемая оператором приставка является первой в России специализированной консолью для облачного гейминга. Отличием таких устройств от полноценных приставок является то, что запускаться игра будет не на самой консоли, а в удаленном облаке, то есть без доступа в интернет поиграть не получится.

Как все устроено

На деле игровая приставка МТС будет не облачной, а «туманной». Как сообщили CNews в МТС, основой облачной консоли оператора станет принадлежащий ему игровой сервис под названием Fog Play. Это платформа так называемого «туманного» гейминга, в которой игры запускаются на компьютерах других пользователей. а на устройство клиента передается лишь картинка. Это позволяет при наличии быстрого подключения к интернету играть в современные видеоигры даже на очень старых компьютерах.

Для примера, владелец ноутбука 2010 модельного года без дискретной видеокарты сможет играть в очень требовательный к «железу» Cyberpunk 2077. Обработкой игры займется топовый компьютер другого пользователя, подключенного к системе Fog Play. За предоставление доступа к мощностям своего ПК они получают деньги.

Возможности новинки

Как сообщили CNews представители МТС, консоль позволяет «превратить любой телевизор в полноценный игровой центр, в котором доступно более 2 тыс. компьютерных игр». Новинка подключается к телевизору или монитору по HDMI, а для стабильного гейминга скорость интернета должна быть не ниже 30 Мбит/с.

В комплект входят приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства составляет 4990 руб., и его уже можно приобрести.

МТС МТС открыла для себя новый рынок

Приставка построена на процессоре Amlogic S905Y4 с базовыми возможностями – четыре ядра Cortex-A35 на частоте до 2 ГГц, техпроцесс 12 нм и 2-ядерная видеоподсистема Mali G31 MP2 с частотой до 850 МГц. Процессор вышел во II квартале 2021 г., то есть почти четыре года назад.

Консоль дополнена 2 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 8 ГБ. В режиме гейминга поддерживается разрешение Full HD – 1920х1080 пикселей. Частота обновления – 60 кадров в секунду. Комплектный геймпад работает шесть часов на одном заряде.

Консоль основана на Android TV с поддержкой Android-приложений. В числе прочего ее можно использовать и для просмотра видео формате 4К.

Не совсем российская

Новинку МТС нельзя считать по-настоящему российской ввиду наличия у нее иностранных компонентов, в частности, процессора и операционной системы. В конце декабря 2024 г. CNews писал, что в России уже ведется разработка игровой приставки на российском процессоре «Эльбрус» и с российской ОС – авторы выбирают между «Авророй» и «Альт Линукс».

Также важно отметить, что для туманного гейминга через Fog Play подойдет любой компьютер или ноутбук с выходом в интернет. Его, как и приставку, можно подключить к телевизору и играть как при помощи мышки с клавиатурой, так и на геймпаде.