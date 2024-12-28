В России запретили телефонные звонки через интернет

Российское Правительство исключило из списка выдаваемых лицензий на оказание услуг связи разрешение на передачу голосовой информации из интернета в телефонную сеть. Раскрываемость ИТ-преступлений падает, а количество запретов и ограничений растет.



Лицензии на интернет-звонки больше не выдают

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление №1898 от 26 декабря 2024 г., корректирующее перечень лицензий на оказание услуг связи. Документ опубликован на официальном сайте Правительства России.

Из списка исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, дающую возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи.

Возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи будет исключена, поскольку чаще всего такими технологиями пользовались мошенники. Такое обоснование приводят власти в комментариях.

Freepik - Yanalya Новый запрет появился в рамках борьбы с телефонным мошенничеством

Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи и на функционировании мессенджеров, уверяют представители кабинета министров. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Запреты как средство борьбы с телефонными мошенниками

В 2024 г. российские власти уделяли достаточно много внимания введению запретов в рамках борьбы с телефонным мошенничеством.

Летом ФСБ отправила ряду российских операторов связи письма с требованием запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты с IP-адресов. VoIP-телефония преобразует стандартный телефонный сигнал в цифровой поток, который может передаваться через интернет, а также входящий цифровой поток из интернета — в аналоговый телефонный сигнал.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что Минцифры готовит целый пакет из 30 мер по антифроду для снижения рисков мошенничества, которые будут оформлены в законопроект. Ведомство предложило, например, запретить отправку SMS-сообщений во время звонка. Обсуждается также создание базы биометрических образцов голосов мошенников для проверки личности и блокировки звонящего.

В декабре 2024 г. стало известно, что Минцифры и Роскомнадзор прорабатывают идею блокировки аудиозвонков в мессенджерах Пока есть два возможных сценария – полная блокировка голосовых вызовов или запрет на звонки из-за границы.

Размер угрозы

По итогам девяти месяцев 2024 г., В России было совершено 564 тыс. преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что на 15,3% больше по сравнению с 2023 г., а общий ущерб от таких преступлений составил 150 млрд. руб.

По данным Следственного Комитета России, на телефонное мошенничество на конец сентября приходится 353 тыс. преступлений, в 2023 г. была 281 тыс. инцидентов.

По данным «Мегафона», к концу 2024 г. доля мошеннических звонков в мессенджерах достигла 40%, хотя годом ранее она не превышала и 1%.

При этом Генеральный прокурор России Игорь Краснов в октябре 2024 г. заявил о снижении уровня раскрываемости преступлений в ИТ-сфере до 25,9%. Эта тенденция наблюдается на фоне стабильно высокого количества совершаемых киберпреступлений, несмотря на внедрение дополнительных механизмов противодействия.

Только на Украине работает более тысячи нацеленных на Россию мошеннических колл-центров, за день из каждого совершается до 10 тысяч звонков, писали в июле 2024 г. «РИА Новости» со слов члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.