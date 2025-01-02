Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов

Став участником программы «Пушкинская карта», холдинг VK стал активно скупать билетных операторов и разработчиков соответствующих ИТ-решений. За 2024 г. холдинг осуществил три сделки в данной сфере на общую сумму 1,2 млрд руб.

За сколько VK купил «Интикетс»

VK потратила 472 млн руб. на приобретение 40% доли в обычным сервисе для контроля и управления продажей билетов.«Интикетс», следует из документов компании. Дополнительно компания должна будет выплатить отложенный платеж в размере 251 млн руб. То есть общая сумма сделки составит 721 млн руб.

В VK утверждают, что приобретенной доли достаточно для принятия решений по ключевым вопросам, поэтому интернет-холдинг установил контроль над «Интикетс». Благодаря консолидации «Интикетс», VK по итогам первого полугодия 2024 г., может добавить к своей выручке 103 млн руб., к чистой прибыли - 52 млн руб.

ООО «Интикетс» было создано в 2015 г. Согласно данным базы «Контур.Фокус», первоначально Дмитрий Хромов и Дмитрий Ельцин владели в компании по 32,5%, 30% принадлежало Алле Агафоновой, 5% - Наталье Громовой.

В 2019 г. Хромов стал единственным участником компании. В 2021 г. его доля полностью перешла к Анне Субчевой. В 2023 г. 90% додю в компании получил Александр Кондратенко, доля Субчевой сократилась до 10%.

В июне 2024 г. VK (через свою структуру ООО «Компания ВК») приобрела сначала долю 15%, а августе увеличила ее до 40%. Доля Кондратенко сократилась до 60%, Субчева вышла из капитала компании. «Интикетс» оперирует доменами intickets.ru, всеконферты.рф и нашамолодость.рф.

VK и «Пушкинская карта»

Интерес холдинга VK к билетным операторам связан с его участием в программе «Пушкинская карта».

Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 г. для культурного просвещения молодежи: молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут зарегистрироваться на Портале госуслуг, получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту» и бесплатно посещать по ней культурные мероприятия.

В начале 2024 г. Правительство постановило, что VK будет бесплатно и безвозмездно предоставлять доверенные информационные системы для обеспечения безопасности «Пушкинской карты». К этим информационным системам должны будут подключаться все участвующие в программе учреждения культуры и билетные агрегаторы.

Сделка по покупке «Интикетс» позволит VK в качестве доверенной информационной системы реализовать задачу по развитию «Пушкинской карты», в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для участников - пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов. Выручка компании в 2023 г. составила 578,2 млн руб., чистая прибыль - 174,9 млн руб.

Покупка VK доли в «Кассир.ру»

VK совершила еще несколько сделок в сфере билетных операторов. В октябре 2024 г. была приобретена 10% доля в «Кассир.ру», юридическое лицо - ООО «Кассир.ру - Национальный билетный оператор (НБО)». Сумма сделки не раскрывалась. По данным агентства «Интерфакс», сумма сделки составила 500 млн руб. То есть всего на покупку долей в «Интикетс» и kassir.ru холдинг VK потратит 1,2 млрд руб.

ООО «Кассир.ру - НБО» была создана в 2007 г. и первоначально была зарегистрирована как ЗАО. Ее первый гендиректор Евгений Финкельштейн владел в компании 87,75%, Надежда Соловьева - 12,25%. В 2018 г. компания перерегистрировалась в ООО, Финкельштейн получил в компании 85%, Соловьева - 15%.

Затем кипрская TCS Group (владелец банка «Тинькофф») приобрела 40% в компании. Доля Филькентшейтна сократилась до 51%, Соловьевой - до 9%. На конец 2019 г. доля Финкельштейна увеличилась до 55,9%, Соловьевой - до 15%, а доля TCS Group снизилась до 29,1%.

В 2021 г. TCS Group вышла из проекта. В 2023 г. доля Финкельштейна составляла 83,67%, Соловьевой - 16,33%. В августе 2023 г. АБ «Холдинг» (структура «Альфа-групп») получила 25% в компании. Доля Финкельштейна снизилась до 62,75%, Соловьевой - до 12,25%. К настоящему времени Финкельштейну принадлежит 52:75%, «АБ Холдинг» - 12,25%, Надежда Соловьева вышла из числа участников компании. В 2023 г. выручка компании составила 1,9 млрд рубё., чистая прибыль - 270 млн руб.

Покупка VK компании «НКС Технологии»

В октябре 2024 г. VK приобрела 20% в ООО «НКС Технологии», занимающейся автоматизацией продажи билетов через различные каналы. Сумма сделки не разглашалась. Компания была создана в 2022 г. ее гендиректором Алексеем Бондаревым. До сделки с VK он был единоличным собственником компании, сейчас его доля сократилась до 80%. В 2023 г. выручка компании 52,6 млн руб., чистая прибыль - 4,9 млн руб.