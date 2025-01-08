Telegram выдал властям США более 2 тысяч пользователей

Мессенджер Telegram теперь раскрывает правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Telegram официально раскрыл, что на конец 2024 г. ИТ-платформа выполнила 900 запросов правительства США, предоставив правоохранительным органам информацию о номерах телефонов или IP-адресах 2253 пользователей мессенджера.

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Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила в ответ на обоснованные юридические запросы, пишет Bleeping Сomputer. Мессенджер Telegram опубликовал данные о своем взаимодействии с властями разных стран.

По данным Telegram, с 1 января 2024 г. администрация мессенджера выполнила 900 запросов властей США - выданы данные 2253 пользователей-мошенников. В следующий раз статистика по США должна обновиться в апреле 2025 г. Статистика по России еще не обновилась, но согласно собственным данным Telegram, с 1 января по 30 сентября 2024 г. ни один запрос не был удовлетворен.

После задержания во Франции основателя компании Telegram Павла Дурова администрация мессенджера стала чаще удовлетворять запросы государственных органов на выдачу данных.

Unsplash - Oberon Copeland Telegram на 900 запросов властей США выдал данные более 2 тыс. пользователей-мошенников

В Европе в III квартале 2024 г. был всплеск количества полученных нами правомерных запросов, объяснял Дуров. Рост был вызван тем, что больше европейских властей начали использовать корректную линию связи для отправки запросов. Ту, что предусмотрена по закону Европейского союза (ЕС) о цифровых услугах от 2022 г. Дуров добавил, что также был запущен бот, который выдает пользователям из разных стран статистику о том, как мессенджер взаимодействует с властями этих государств.

Ранее сервис делился IP-адресами и номерами телефонов пользователей только в случаях выявления фактов терроризма. До 30 сентября 2024 г. администрация мессенджера выполнила лишь 14 запросов, которые затрагивали 108 пользователей. После изменения своей политики конфиденциальности Telegram начал активно делиться данными пользователей с правоохранительными органами в других случаях преступлений, включая киберпреступность, продажу нелегальных товаров и онлайн-мошенничество.

Мессенджер Telegram активно используется киберпреступниками. Злоумышленники обычно используют ИТ-платформу для продажи незаконных услуг, проведения кибератак, продажи украденных данных или в качестве сервера управления и контроля для своего вредоносного программного обеспечения (ПО).

Отказ сотрудничать с российскими властями

В 2017 г. в России вступил в силу закон, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их Федеральную службу безопасности (ФСБ) России по запросу. В том же году ведомство обратилось с таким запросом к Telegram, потребовало предоставить ключи для расшифровки сообщений шести человек, обвиняемых в совершении теракта в Санкт-Петербурге.

Однако разработчики мессенджера отказались это делать. Основатель ИТ-платформы Павел Дуров тогда заявил, что требования ФСБ нереализуемы технически. Позже он пояснил, что часть интересующих ведомство мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая же была автоматически удалена из-за неактивности. Бизнесмен также рассказал, что ни Telegram, ни любые другие мессенджеры не смогли бы предоставить ключи шифрования, так как это обусловлено техническими особенностями алгоритма. Уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах. Во всем мире, включая Россию, Telegram обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и т.д.

После этого в апреле 2018 г. на своей странице во «ВКонтакте» основатель Telegram написал, что отмена права на конфиденциальность - лекарство, которое опаснее самой болезни.

Смена позиций, после ареста

24 августа 2024 г. Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Во Франции основателя Telegram подозревают в недостаточной модерации мессенджера. По версии жандармерии, это и отказ от сотрудничества с властями делает Павла Дурова автоматически соучастником ряда преступлений, среди которых распространение детской порнографии, сбыт наркотиков, отмывание денег и многое другое.

После освобождения из-под стражи предприниматель заявил, что преступники злоупотребляют Telegram, а стремительное увеличение числа пользователей мессенджера облегчило их задачу. Противодействие злоумышленникам Дуров назвал своей личной целью.

По информации французской газеты Le Figaro, 20 сентября 2024 г. Telegram начал отвечать на запросы властей Франции, затем они также начали поступать от других стран. Дуров в свою очередь пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований, утверждало издание.