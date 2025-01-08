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Власти с задержками потратили почти миллиард на цифровизацию здравоохранения

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» Минздрав получил 949 млн руб. на развитие цифровых услуг в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, включая управление потоками пациентов и визуализацию данных о показателях работы здравоохранения. Но в реализации мероприятия были задержки.

Минздрав и «Цифровая экономика»

У Минздрава возникли проблемы с выполнением работ по обеспечению создания, развития и внедрению цифровых услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан посредством развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это следует из протокола Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Соответствующее мероприятие было заложено в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». На его реализацию в 2023 г. федеральный бюджет выделил 949 млн руб. В рамках мероприятий должно быть обеспечено целевое развитие подсистем ЕГИСЗ.

Какие подсистемы ЕГИСЗ планировалось модернизировать

В части подсистемы «Федеральная электронная регистратура» планировалась модернизация информационного взаимодействия при управлении потоками пациентов, в части подсистемы «Интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК) - развитие компонента «Система хранения персонифицированной медицинской информации», а в части «Подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности» - развитие компонента, обеспечивающего визуализацию и автоматизированную обработку данных. Также было запланировано развитие подсистемы «Реестр электронных медицинских документов» (РЭМД).

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Alina Kuptsova from Pixabay
Минздрав получил 949 млн рублей на развитие цифровых услуг в рамках Единой ГИС здравоохранения, но в реализации мероприятия были задержки

Весной 2023 г. Минздравом был заключен контракт на выполнение соответствующих работ. Сам контракт в ЕИС (единая информационная система») «Закупки» отсутствует. Однако очевидно, что исполнителем выступает компания «Цифровые медицинские сервисы» (ЦМС), которая назначена Правительством единым исполнителем работ в рамках ЕГИСЗ.

Почему возникли задержки

В ходе проведения работ возникли проблемы, которые привели к их просрочке. Так, была выявлена необходимость создания общих для подсистем ЕГИСЗ функциональных блоков с целью обеспечения объемов интеграции информационными ресурсами. Также была выявлена необходимость синхронизации сроков выполнения работ на этапе опытной эксплуатации доработанных подсистем ЕГИСЗ с целью исключения рисков недостоверного результата приемки.

Кроме того, в течение 2023 г. частично изменились подходы к импортозамещению программных компонентов, для которых отсутствуют аналоги в реестрах российского и евразийского ПО. В результате возникли просрочки в исполнении контракта. Для решения вопросы было предложено бюджетные ассигнования, выделенные Минздраву и неизрасходованные в 2023 г., было решено перенести на 2024 г.

Источник CNews в Минздраве сообщил, что все заложенные ведомством в «Цифровую экономику» мероприятия были выполнены. С 2025 г. финансирование работ по цифровизации здравоохранения будет осуществляться через другую национальную программу - «Продолжительная и активная жизнь», в которую, в том числе, входит федеральный проект «Национальная цифровая программа «Здоровье».

ЕГИСЗ и подрядчики по ее созданию

Работы по созданию ЕГИСЗ начались в 2011 г. по заказу Минздрава. В 2014 г. единым исполнителем соответствующих работ был назначен госкорпорации «Ростех». Также едиными исполнителями в части ЦОД и были назначены НИИ «Восход» и «Ростелеком».

В 2019 г. «Ростелеком» создали совместное предприятие в сфере цифровизации медицины - «Цифромед». В нем «Ростелеком» (через «РТ-Лабс») получил 51%, «Ростех» (через «Национальный центр информатизации») - 49%. В 2021 г. доля «Ростеха» отошла холдингу «Фармастандарт» (через «Национальная медицинская экосистема здравоохранения»).

В 2019 г. началось создание Единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. Речь идет об экосистеме информационных решений для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи гражданам с новыми стандартами качества и цифрового сервиса, а также платформенные решения для отрасли, обеспечивающие систему управления национального здравоохранения актуальными первичными данными.

Цифровизация ФМБА

«Цифромед» также является единым исполнителем работ по ЕГИСЗ для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В рамках федпроекта ЦГУ на обеспечение оказания услуг, предоставляемых ФМБА гражданам (включая прикрепленный персонал») в электронном виде, в том числе с использованием Портала госуслуг, федеральный бюджет выделил 3,3 млрд руб.

Игорь Королев

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