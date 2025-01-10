Знаменитый сайт для программистов на грани закрытия после почти 20 лет процветания. Его стремительно убивают нейросети

Проект Stack Overflow может закрыться в ближайшие месяцы после почти 20 лет существования. Это самый известный и некогда самый популярный сайт для программистов, где они могут попросить коллег о помощи или сами подсказать ответ на вопрос других разработчиков. Теперь же Stack Overflow в упадке – все больше разработчиков адресуют свои вопросы не другим специалистам, а нейросетям.

ИИ крушит Stack Overflow

Портал Stack Overflow, крупнейший в мире форум для разработчиков ПО со всей планеты, стремительно теряет популярность по мере того, как все больше программистов открывают для себя генеративные нейросети. Как сообщил в своем GitHub-профиле разработчик Теодор Смит (Theodore Smith), известный под псевдонимом hopeseekr, Количество новых вопросов на Stack Overflow становится все меньше, притом не из года в год, а буквально каждый месяц.

Смит привел удручающую статистику популярности Stack Overflow и заявил, что если ее падение продолжится с той же скоростью, то сайту осталось жить всего несколько месяцев. По его подсчетам, Stack Overflow прекратит существование менее чем через год.

Теодор Смит подчеркнул, что примерно за два года с момента выхода нейросети ChatGPT, которой можно задавать вопросы почти на любую тему, суммарное количество новых вопросов пользователей на Stack Overflow упало на 76,5%. Если в ноябре 2022 г. их было около 108,57 тыс., то в декабре 2024 г. их стало меньше почти на 83 тыс.

Программисты все меньше хотят общаться с другими разработчиками - им комфортнее взаимодействовать с нейросетями

В марте 2023 г. на Stack Overflow было добавлено 87,1 тыс. новых вопросов. Год спустя, в марте 2024 г., их было уже 58,8 тыс. – сокращение составило 32,5% всего за год.

В июне 2024 г. сокращение было на уровне 34,8% год к году – с 63,8 тыс. до 41,6 тыс.; в декабре 2024 г. – 40,2% год к году (с 42,7 тыс. до 25,6 тыс.). Если же учитывать период с марта 2023 г. по декабрь 2024 г., то количество новых вопросов на Stack Overflow упало на 70,7%.

Это весьма показательный пример, с учетом того, насколько важным ресурсом Stack Overflow был для программистов всего мира на протяжении многих лет. Проект существует почти 17 лет – он был основан в июле 2008 г. и с тех пор стремительно развивался, хотя и не без происшествий. По словам Смита, в настоящее время Stack Overflow по количеству новых вопросов откатился на 16 лет назад.

«Сайт действительно умирает и устарел, – написал Смит в своем профиле. – В последний раз так мало вопросов было в мае 2009 г., спустя 10 месяцев после запуска».

Сам себе враг

Владельцы Stack Overflow разглядели в генеративных сетях опасного врага достаточно давно, однако не только никак не защитили свой ресурс от них, но и, напротив, сами участвуют в их развитии. Ярчайший пример – решение о сотрудничестве Stack Overflow с компанией OpenAI, являющейся создателем ChatGPT.

Статистика количества новых вопросов на Stack Overflow

Стороны пришли к соглашению весной 2024 г. По договору ответы программистов, размещенные на страницах Stack Overflow, будут использованы для обучения ChatGPT, чтобы она могла давать более качественные советы по разработке ПО своим пользователям.

OpenAI получит доступ ко всей базе портала через интерфейс OverflowAPI. Таким образом, база ответов Stack Overflow, накопленная за неполные 17 лет существования проекта, станет своего рода «кормом» для одной из известнейших и крупнейших нейросетей в мире. Отметим также, что на базе ChatGPT функционирует виртуальный ассистент программиста Copilot, встроенный в принадлежащий Microsoft репозиторий GitHub. Ранее Microsoft вложила немало денег в OpenAI.

Подобный подход создатели Stack Overflow исповедуют давно. Еще весной 2023 г., за год до подписания соглашения с OpenAI, они заявили, что будут брать деньги с компаний, которые хотят обучать свои нейросети на основе базы ответов портала. Эти деньги авторы проекта намеревались реинвестировать в его развитие. Полностью закрывать доступ к своей базе владельцам нейросетей они не стали.

При этом чем чаще программист взаимодействует с генеративными нейросетями и обращается к ним с просьбами о помощи в написании кода, тем медленнее он развивается сам. В сентябре 2024 г. CNews писал, что искусственный интеллект мешает программистам – вместо того, чтобы писать код самостоятельно, они теперь генерируют его при помощи сервисов.