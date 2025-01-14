«Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab

ИТ-холдинг «Яндекс» в феврале 2025 г. планирует предоставить сторонним разработчикам доступ к своей платформе SourceCraft (т.е. это аналог сервиса GitLab) в режиме технического превью. Сама платформа включает ИТ-инструменты для непрерывной интеграции и развертывания, безопасной разработки, аудита, мониторинга проектов.

Доступ к платформе

Российская компания «Яндекс» предоставит программистам доступ к своей платформе SourceCraft (аналогу американской GitLab) уже в феврале 2025 г. в режиме технического превью. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Изначально в сентябре 2024 г. «Яндекс» представила SourceCraft наряду с другими инструментами для разработки и управления безопасностью в облаке.

«У компании «Яндекс» многолетняя экспертиза в создании собственных ИТ-инструментов для разработчиков. Для нас важно предоставлять рынку уже проверенный на сложных проектах внутри продукт. Yandex Code Assistant станет частью платформы SourceCraft для создания, развертывания и сопровождения цифровых продуктов, где мы предоставим еще больше ИТ-инструментов для специалистов», - уточнил директор по продукту облачной платформы Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

«Яндекс» «Яндекс» в феврале 2025 г. откроет российским программистам доступ к своему аналогу GitLab

«Платформа SourceCraft включает ИТ-инструменты для непрерывной интеграции и развертывания, безопасной разработки, аудита, мониторинга проектов. В частности, SourceCraft предлагает систему контроля версий и хостинг кода, а также службу автоматического развертывания проекта CI/CD», - заявили в пресс-службе «Яндекс».

Первым компонентом SourceCraft станет Yandex Code Assistant, который на базе нейронных сетей сгенерирует наиболее вероятное продолжение кода по его фрагменту для ИТ-разработчика. С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) Yandex Code Assistant способен по фрагменту кода генерировать наиболее вероятное продолжение. ИИ-помощник опробовали тысячи разработчиков «Яндекс», 60% из которых стали постоянными пользователями. В 95% случаев продолжение кода в Yandex Code Assistant генерируется в пределах 400 миллисекунд, что позволяет программистам при использовании ИТ-сервиса писать код в комфортном темпе. Сам сервис совместим с популярными редакторами кода и поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие.

SourceCraft Вид платформы SourceCraft

Со слов разработчиков, такого функционала нет ни у других российских ИТ-сервисов, ни у GitLab. В GitHub тоже встроены возможности IDE в саму платформу, но в более упрощенном виде.

Согласно информации «Яндекс», для получения доступа к платформе SourceCraft в феврале 2025 г. нужно будет подать заявку на сайте проекта. Для того чтобы записаться в лист ожидания, надо указать имя, контактный номер телефона и адрес электронной почты.

Уход зарубежного аналога

GitLab - веб-приложение и система управления репозиториями программного кода для Git, это система управления версиями с распределенной архитектурой. В отличие от некогда популярных систем вроде CVS и Subversion (SVN), где полная история версий проекта доступна лишь в одном месте, в Git каждая рабочая копия кода сама по себе является репозиторием.

Основатели компании GitLab имеют украинские корни, это Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов. Запорожец был выпускником Харьковского автодорожного университета и талантливый программист-самоучка, именно он запустил первую версию ИТ-сервиса GitLab осенью 2011 г. Валерий Сизов же был его первым напарником. На тот момент они были коллегами по сервисной харьковской компании Sphere Software. Свой GitLab они разрабатывали как альтернативу платной версии GitHub, который принадлежит Microsoft. Проект GitLab делали по open-source модели – его исходный код выложен в открытый доступ, а присоединиться к разработке может каждый. Первые два года ИТ-проект не зарабатывал ничего, кроме редких донатов. В 2013 г. голландец Сид Сибранджи, который ранее заметил GitLab на одном из технологических сайтов, предложил Запорожцу сделать из хобби бизнес. Он был готов профинансировать старт из своего кармана. В 2015 г. стартап нанял первых сотрудников, попал в известный стартап-акселератор Y Combinator, а затем начал привлекать венчурные инвестиции.

Раньше сервис предлагал россиянам ИТ-решение для хранения кода и совместной разработки масштабных программных проектов. Репозиторий включает в себя систему контроля версий для размещения различных цепочек разработки и веток, позволяя разработчикам проверять код и откатываться к стабильной версии софта в случае непредвиденных проблем.

В 2019 г. в компании GitLab решили внедрить ограничения для сотрудников с доступом к данным клиентам. Теперь ряд должностей закрыт для лиц, проживающих в России и Китае. В CNews уже был опубликован материал, в данном случае речь идет именно о стране текущего проживания, а не стране происхождения. Данный запрет вызван «опасениями некоторых корпоративных клиентов». При этом подчеркивается, что это уже становится общемировой практикой в ИТ-отрасли при текущей геополитической ситуации. Сотрудники Gitlab из указанных стран больше не смогут занимать должности, предоставляющие доступ к данным клиентам, например, работать в службе технической поддержки или сфере обеспечения безопасности. Но новые работники из России и Китая уже не смогут занимать ряд должностей. Хотя полностью отказываться от найма персонала в этих странах не планируется. Если же кто-то из нынешних сотрудников решит переехать в эти страны, то не сможет сохранить должность с доступом к данным клиентов.

12 марта 2022 г. сервис GitLab приостановил работу с новыми бизнесами в России и Белоруссии, об этом в корпоративном блоге написал глава компании-разработчика Сид Сибранджи (Sid Sijbrandij). При регистрации нового пользователя на GitLab в списке стран теперь нет обеих стран.

В то время CNews уведомлял о том, что с проблемами на GitLab столкнулись и владельцы существующих аккаунтов в сервисе, ведь для получения кода подтверждения невозможно было указать российский номер телефона.