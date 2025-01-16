Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями

Telegram и теневые научные библиотеки

Telegram заблокировал англоязычные каналы популярных научных библиотек Z-Library и Anna’s Archive – “Anna’s Archive” и “Z-Library Official” за нарушение авторских прав, пишет TorrentFreak.

Каналы с соответствующими названиями более недоступны в поиске Telegram. Действующие подписчики при попытке зайти на любой из них сталкиваются с сообщением следующего содержания: «Данный канал недоступен в связи с нарушением авторских прав» (“This channel is unavailable due to copyright infringement”). Последние сообщения, опубликованные на каналах, которые обычно отображаются в формате предварительного просмотра в перечне подписок Telegram, также недоступны для просмотра.

Z-Library – крупнейшее хранилище пиратских книг в интернете с миллионами постоянных посетителей. На сайте, по утверждению его администраторов, представлено около 12 млн электронных книг, которые доступны для загрузки, в том числе бесплатной на определенных условиях.

Anna’s Archive – библиотека и метапоисковая система с открытым исходным кодом, выступающая агрегатором данных ряда теневых библиотек, включая Z-Library и подвергающуюся преследованию со стороны правообладателей Library Genesis.

Англоязычный канал Z-Library на момент блокировки имел более 630 тыс. подписчиков. Как отмечает TorrentFreak, это был один из крупнейших ресурсов, посвященных «пиратской» тематике в Telegram.

Администраторы в недоумении

Представитель Anna’s Archive в разговоре с Torrent Freak заявил, что ему неизвестны точные причины блокировки, помимо уже упомянутого «нарушения авторских прав». Telegram якобы не уведомил его о принятом решении. Z-Library, «с которой они [Anna’s Archive] поддерживают связь», также не в курсе оснований для блокировки принадлежащего проекту канала.

«Мы заботились о том, чтобы не давать ссылок на какие-либо файлы или сайты, нарушающие авторские права, в группе Telegram», – отметил представитель Anna’s Archive.

Как отмечает TorrentFreak, каналы крупнейших теневых библиотек в Telegram были заблокированы практически одновременно, что может свидетельствовать о наличии какого-либо решения (например, судебного), о котором неизвестно широкой публике и во исполнение которого уничтожаются альтернативные площадки, используемые администрацией пиратских веб-ресурсов для связи с аудиторией.

В начале ноябре 2022 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США инициировали блокировку и изъятие доменов, связанных с Z-Library – всего ими было захвачено около 140. Среди них z-lib.org, book4you.org, u1lib.org, bookmail.org, b-ok.org, b-ok.cc , booksc.xyz, bookos-z1.org , vn1lib.club, zlibcdn.com , usa1lib.org.

Все началось с удаления отдельных сообщений

В сентябре 2024 г. CNews писал о том, что Telegram начал цензурировать официальный канал Z-Library. Он использовался администрацией библиотеки в том числе для оповещения пользователей о новостях площадки, в частности, о ее доступности по новым адресам, которые администраторы периодически регистрировали на замену ранее заблокированным по требованию правообладателей.

Тогда дело ограничилось удалением отдельных сообщений, содержавших прямые ссылки на веб-сайт Z-Library и его зеркала в Сети. В ответ на действия модераторов Telegram администрация канала решила прибегнуть к небольшой хитрости и вместо размещения прямых ссылок на пиратские ресурсы и контент принялась ссылаться на сторонние сайты, содержащие актуальные адреса.

«С недавних пор администрация Telegram блокирует посты, содержащие ссылки на нашу библиотеку. Поэтому мы хотели бы напомнить вам о местах, где вы можете найти актуальные ссылки», – говорилось в одной из последних на тот момент публикаций Telegram-канала. Действующие адреса администрация библиотеки теперь предлагала искать на Wikipedia и Reddit, где размещение подобных ссылок не возбранялось.

Telegram в прошлом принимал жалобы от правообладателей в рамках закона США об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) и удалял нарушающий его контент, хотя и неизвестно, насколько оперативно мессенджер реагировал на такие обращения, отмечает TorrentFreak. После ареста создателя Telegram Павла Дурова во Франции, мессенджер стал расправляться с противоправным контентом существенно быстрее.

Кто стоит за Z-Library и Anna’s Archive

По данным Европейской комиссии, Z-Library управляется из Китая. Создатели проекта утверждают, что сервера архива размещены в США, Панаме, России, Германии, Финляндии, Малайзии и Люксембурге.

Власти США считают, что администраторами Z-Library являются россияне Антон Напольский и Валерия Ермакова. В первых числах октября 2024 г. по запросу правоохранительных органов США пара была задержана во время тура по Аргентине. В США россиянам было заочно предъявлено обвинение в нарушении авторского права, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации и отмывании денег. В качестве меры пресечения суд в Аргентине избрал помещение под домашний арест.

В начале июля 2024 г. Напольский и Ермакова, на тот момент ожидавшие завершения рассмотрения аргентинским судом запроса об их экстрадиции в США, бежали из-под домашнего ареста, после чего были объявлены в международный розыск.

Создателем Anna’s Archive, по информации TorrentFreak, является владелец учетной записи “@AnnaArchivist” в социальной сети X (ранее Twitter), который хранит свое настоящее имя в тайне, опасаясь преследования со стороны правообладателей.

Метапоисковик Anna’s Archive был запущен в 2022 г. на фоне атаки правоохранительных органов США на Z-Library, однако его создатель и ранее прилагал усилия по созданию свободного доступного архива всех представленных в Сети книг в рамках проекта PiLiMi (Pirate Library Mirror), остальные участники которого также предпочитают сохранять анонимность. При этом, как отмечает TorrentFreak, активисты PiLiMi с самого начала прекрасно осознавали тот факт, что их деятельность в ряде государств незаконна и целенаправленно шли на нарушение норм авторского права.