На российском портале «Госуслуг» появится «тревожная кнопка»

С ростом цифровизации в России многие сервисы уже доступны на «Госуслугах» – от записи к врачу до голосования на выборах. Однако в случае экстренной ситуации пользователи не имеют возможности напрямую обратиться за помощью через ИТ-платформу «Госуслуг». Необходимо разместить «тревожную кнопку» на стартовой странице портала и мобильном приложении. Для того чтобы уведомления об экстренных происшествиях могли сразу поступать в правоохранительные органы. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поддержало добавление новой функциональности на портал. Теперь же реализация проекта зависит от других ведомств.

Новая функциональность на портале

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России поддержало предложение о создании кнопки вызова экстренных служб на портале «Госуслуги», об этом пишет «Парламентская газета».

Такую идею предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его мнению, «тревожную кнопку» нужно разместить на стартовой странице портала и в мобильном приложении. Ведь в условиях проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине продолжаются провокационные и террористические действия на территории нашей страны. Гусев подчеркнул, что возможно в скором будущем, многим гражданам нашей страны может потребоваться оперативная помощь. Депутат посчитал упущением тот факт, что на «Госуслугах» можно получить практически любые документы, записаться к медикам, поступить в вуз и проголосовать на выборах, но нельзя вызвать помощь в экстренной ситуации.

«Минцифры России концептуально поддерживает инициативу и предлагает дальнейшую апробацию и развитие на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) сервисов типового решения для региона по координации действий при чрезвычайной ситуации», — говорится в ответе заместителя министра цифрового развития Сергея Цветкова.

Администрация Вологодской области На портале «Госуслуг» для россиян появится «тревожная кнопка»

В ведомстве также добавили, что реализация такой кнопки потребует технических доработок со стороны Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) и Министерства здравоохранения (Минздрав). В связи с тем, что ведомствам потребуется обеспечить прием и оперативную обработку сообщений о чрезвычайных ситуациях, а также им необходимо будет разработать алгоритмы реагирования на поступающие от пользователей портала «Госуслуг» запросы.

Единая система экстренного вызова

«Система-112» предназначена для приема и обработки вызовов от населения области по каналам проводной и сотовой связи, а также в виде SMS-сообщений, поступающих в единые дежурно–диспетчерские службы (ЕДДС), и передачи в соответствующие экстренные оперативные службы (ДДС-01, 02, 03) для оказания оперативной помощи жителям России.

У диспетчеров ЕДДС есть возможность сразу же передавать полную информацию о происшествии всем необходимым оперативным службам. Сотрудники ЕДДС могут определять местонахождение позвонившего, а также автоматически дозваниваться до него, если соединение прервалось. Кроме того, «Система-112» обеспечивает прием и обработку информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при возможных авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Среднее время ожидания ответа оператора на входящий вызов составит 8 секунд, а максимальное не превысит 20 секунд.

«Система-112» предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб, таких как полиция, скорая медицинская помощь, пожарная охрана по единому телефонному номеру «112», доступному с любого телефонного аппарата. Обращение населения по принципу «одного окна» через номер «112» повысило скорость реагирования на экстренные вызовы, усилило качество управления и взаимодействия сил быстрого реагирования, создало единую информационную систему сбора данных по всем чрезвычайным ситуациям в России.

Статистика «Системы-112» по Московской области

По данным пресс-службы Главного контрольного управления (ГКУ) Московской области «Центр 112», с начала 2025 г. операторы «112» Подмосковья приняли и обработали уже порядка 400 тыс. вызовов, оперативно обеспечив связь с экстренными службами: скорой медицинской помощи - более 150 тыс. вызовов, полиции и госавтоинспекции - 50 тыс., пожарной охране - 4 тыс., аварийной службе газовой сети, службе «Антитеррор» и другим службам - 8 тыс.

Всего в «Системы-112» Московской области с начала ее эксплуатации т.е. с 1 июня 2015 г. поступило более 96 млн вызовов от жителей и гостей региона. Ежедневно в подмосковную «Системы-112» поступает порядка 40 тыс. вызовов.

На номер «112» можно обратиться за помощью посредством телефона, SMS-сообщения, мобильного приложения «112 МО» и с помощью оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112»

Экстренные вызовы автомобилистов в 85 российских регионах автоматически передаются через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» в службы спасения «112», что является важным шагом для повышения безопасности миллионов участников дорожного движения и снижения аварийности на автомагистралях.

Завершение интеграции стало возможным после ввода в эксплуатацию «Системы-112» в Смоленской области в феврале 2023 г. Ранее информационное взаимодействие «ЭРА-ГЛОНАСС» было обеспечено с 84 региональными службами спасения. Подобное сопряжение систем будет выполнено в новых регионах России, запуск «112» в которых запланирован до конца 2025 г.

С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» службы спасения в среднем за 19 секунд получают информацию о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), включающую точные координаты, и могут быстрее находить машины, которые после аварии зачастую оказываются вне зоны прямой видимости и за пределами автомобильных дорог. Дополнительные данные о транспортном средстве (категория, вид используемого топлива, характер повреждения) позволяют заранее спланировать организацию и проведение спасательных работ с учетом прогнозного количества пострадавших.

В пресс-службе оператора рассказали о том, как работала госинформсистема в 2024 г., в 2024 г. на территории России через устройства вызова экстренных оперативных служб было совершено в общей сложности практически 92,8 тыс. вызовов. Это показатель больше, чем в 2023 г., на 10%. Также отмечается, что в последний месяц 2024 г. было зафиксировано максимальное месячное количество случаев вызова экстренных служб через «ЭРУ» - 10,3 тыс. А за все время работы «ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 434 тыс. вызовов при ДТП.

Большая часть всех вызовов, порядка 83%, осуществляется в режиме автоматического срабатывания «тревожных кнопок SOS» или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях, что говорит о тяжелой степени происшествий: в таких случаях водитель/пассажиры не могут сами вызвать помощь.