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Роскомнадзор будет следить за нарушениями обработки персональных данных с помощью автоматизированных систем

В подготовленном Минцифры проекте Постановления Правительства допускается отслеживание Роскомнадзором нарушений правил обработки персональных данных с помощью автоматизированных систем. Ранее ведомство узнавало о несоблюдении законодательных требований из жалоб граждан или из прессы и отправляло запросы операторам данных вручную.

Автоматизированный поиск нарушителей

Роскомнадзор сможет отслеживать нарушения онлайн-сервисами и компаниями правил обработки персональных данных (ПД) с помощью автоматизированных систем. Правительство опубликовало содержащий эту норму проект Постановления, разработанный Минцифры, выяснили «Ведомости».

Ранее такая работа была организована преимущественно через запросы и обращения к операторам данных.

Осенью 2024 г. Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение уголовной ответственности за незаконный сбор и распространение персональных данных.

Проверка ускорится

Автоматизированная система контроля будет вести мониторинг интернет-ресурсов на предмет соблюдения требований законодательства о защите ПД, считает правовой аналитик направления правовых исследований и юридического сопровождения ЦК НТИ по большим данным на базе МГУ Владислав Шрамко. Имеется в виду политика конфиденциальности, формы согласия пользователей, корректность обработки данных и т. д.

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Unsplash - Markus Spiske
Роскомнадзор автоматизирует поиск нарушений онлайн-ресурсами правил обработки ПД

Возможно также использование методов машинного обучения и ИИ для автоматического поиска несоответствий и автоматическое уведомление операторов ПД об обнаружении возможных нарушений с требованием устранить проблему или предоставить разъяснения, полагает Шрамко.

Сейчас Роскомнадзор выявляет нарушения через запросы граждан, компаний или по публикациям в СМИ, сказал эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Принятие Постановления позволит Роскомнадзору проводить проверки без прямого взаимодействия с операторами ПД, а автоматизация части процессов приведет к более оперативному выявлению и устранению нарушений, уточнил руководитель проектов направления правовых исследований и юридического сопровождения ЦК НТИ по большим данным на базе МГУ Сергей Афанасьев.

В феврале 2023 г. CNews писал о том, что ведомству потребуется бюджетные средства на увеличение штата сотрудников, которые будут заниматься рассылкой запросов и получением ответов в случае принятия поправок к закону «О связи», обязывающих Роскомнадзор дополнительно контролировать порядка двух тыс. онлайн-сервисов.

Что измениться для добросовестного бизнеса

Расширен список способов реагирования Роскомнадзором на выявленные несоблюдения правил обработки ПД. В нем появилось предостережение о недопустимости нарушений. Ранее регулятор мог только потребовать от компании уточнения или удаления данных.

Проект Постановления предусматривает также, что принятие изменений приведет к увеличению количества компаний и сервисов, включенных в реестр операторов ПД.

«Важно отметить, что речь не идет о предоставлении неограниченного доступа к персональным данным граждан, – пояснила генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. – Изменения касаются именно процедурных аспектов контрольной деятельности».

Анна Любавина

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