Выпущена абсолютно бесплатная точная копия уничтоженного Microsoft популярного приложения для работы с почтой в Windows

Разработчик создал приложение Wino Mail, максимально приближенное к утилите «Почта и Календарь» в Windows 11, которую любили миллионы пользователей. Microsoft прекратила ее поддержку и заставляет всех переходить на не всегда стабильно работающее приложение Outlook и даже принудительно устанавливает его на ПК, что никому не нравится. Wino Mail является его альтернативой и распространяется на бесплатной основе.

Достойная замена Outlook

Создано бесплатное приложение Wino Mail, призванное заменить собой почтовый клиент Outlook, который Microsoft активно навязывает всем пользователям, пишет портал TechSpot.

Wino Mail имеет открытый исходный код. Он размещен в хранилище репозиториев GitHub, принадлежащем Microsoft.

Автор программы, по его словам, вдохновлялся штатной утилитой Windows 11 под названием «Почта и Календарь», работа которого была прекращена Microsoft 31 декабря 2024 г., и на замену которому софтверная корпорация и предлагает Outlook.

Преимуществами «Почты и Календаря» всегда были высокая скорость работы и простота интерфейса, за что миллионы пользователей и любят эту программу. Оболочка Outlook, напротив, перегружена, к тому же этот клиент имеет массу недочетов в плане стабильности работы.

Wino Mail Wino Mail

Например, как сообщал CNews, к концу 2024 г. клиент Outlook, которому через полгода исполнится 29 лет, не умел работать с большим количеством одновременно открытых писем. Он аварийно завершал работу и выводил на экран сообщение об ошибке.

Отдельная программа

За Wino Mail стоит разработчик Бурак Каан Кесе (Burak Kaan Köse). Как гласит описание программы, это полноценный отдельный почтовый клиент, отдельная программа для Windows, а не веб-клиент. Последнее, похоже, является уколом Microsoft, которая активно продвигает почтовый веб-сервис Outlook.com (не путать с устанавливаемой на ПК программой Outlook).

Wino Mail Поддержка темной темы реализована

Разработчик утверждает, что Wino Mail — это нативный почтовый клиент, способный работать на любых устройствах под управлением Windows (a native mail client that works with all Windows device families). Но это не совсем так, поскольку на совсем старых Windows-устройствах она не запустится.

В описании программы на портале TechSpot сказано, что Wino Mail предназначена для Windows 10 и Windows 11, то есть работа на более ранних версиях ОС не гарантирована. Это означает, что владельцам совсем уж древних ПК и ноутбуков, не способных «потянуть» даже очень лояльную к «железу» Windows 10, с высокой степенью вероятности придется подыскать другой почтовый клиент.

Все включено

Приложение поддерживает все основные функции, которые пользователь ожидает получить от почтового клиента – отправку и получение писем, уведомления, архивацию, пометку писем как прочитанных/непрочитанных и пр. Wino Mail работает с электронной почтой учетных записей Outlook и Hotmail, Gmail через интеграцию API, а также работает с любыми сервисами электронной почты по протоколам IMAP/SMTP. Дополнительные функции включают выбор темной или светлой темы интерфейса, возможность индивидуальной настройки темы интерфейса

Бесплатно и безопасно

К моменту выхода материала самая новая версия Wino Mail датировалась 16 января 2025 г. и имела индекс 1.9.43.0. В описании к утилите сказано, что она имеет интуитивно понятный интерфейс, и что не использует в своей работе никакие облачные хранилища.

Это означает, что все без исключения письма, входящие и исходящие, будут храниться исключительно в памяти устройства, на котором установлено приложение. С одной стороны, это резко повышает конфиденциальность в сравнении с завязанными на облаках почтовых клиентах, с другой, затрудняет синхронизацию писем между различными устройствами.

Microsoft Отнятое Microsoft пользователям вернули, как и всегда, сторонние разработчики

Что не менее важно, Wino Mail умеет работать без подключения к интернету. Единожды полученное письмо будет храниться в памяти программы до тех пор, пока не будет удалено пользователем, и может быть открыто в любой момент времени.

Ввиду того, что Wino Mail распространяется бесплатно, легально скачать его можно с самых разных файловых хранилищ. Также приложение доступно непосредственно в фирменном магазине Microsoft несмотря на то, что это прямой и весьма серьезный конкурент Outlook.

К недостаткам Wino Mail стоит отнести неоправданно большой «вес» установочного файла – почти 420 МБ на момент выпуска материала. Для сравнения, дистрибутив бесплатного почтового клиента Mozilla Thunderbird, являющегося прямой альтернативой Wino Mail, но имеющего отличный от «Почты и Календаря» интерфейс, «весит» около 64 МБ.

Пользователи довольны

Wino Mail есть небольшое ограничение, вероятно, временное. Программа может автоматически проверять почту, но только раз в три минуты.

Но пользователей это, похоже, не смущает. В магазине Microsoft у Wino Mail рейтинг на уровне 4,3 баллов из 5 возможных на основе 28 отзывов, то есть приложение принято вполне тепло.

Рейтинг у приложения очень высокий

Один из пользователей написал, что Wino Mail «намного лучше» (miles better), чем новый Outlook. Он описал дизайн программы «красивый» (beautiful), а производительность как «быструю и стабильную» (snappy and reliable).

По словам разработчика, Wino Mail скачали более 5000 пользователей. По умолчанию приложение бесплатное, но в него можно интегрировать лишь три почтовых ящика. Это ограничение можно снять, отправив разработчику 8,4 фунта стерлингов (1045 руб. по курсу ЦБ на 17 января 2025 г.)