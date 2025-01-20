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«Элемент» купил 50% древнего провайдера, работающего больше четверти века

ГК «Элемент» купила 50% в ООО «МФТИ телеком». Производитель микроэлектроники собирается привлечь вузовского провайдера к разработке недостающих решений на основе отечественной компонентной базы для изготовления телекомоборудования.

Приобретение «Элемента»

ГК «Элемент» купила 50% долю в дочерней компании Московского физико-технического института (МФТИ) ООО «МФТИ телеком», выяснили «Ведомости». Стоимость сделки не раскрывается. Остальные 50% продолжают оставаться у МФТИ.

Летом 2024 г. «Элемент» заключил соглашение с МФТИ о создании совместного предприятия, а к концу года приобрел суммарно 50% долей провайдера вуза, уточнил представитель «Элемента».

НОУ «УНПК МФТИ» (торговая марка «МФТИ-Телеком») работает на рынке телекоммуникационных услуг г. Долгопрудного и Московской области с 1999 г., сказано на сайте провайдера. Локальная сеть «МФТИ-Телеком» охватывает все районы г. Долгопрудного, здания МФТИ в г. Жуковском и некоторые организации на территории Москвы. НОУ «УНПК МФТИ» представляет услуги как домашним пользователям так и корпоративным клиентам.

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Figma: AI image generator / Freepik
«МФТИ телеком» займется проектировании решений для производителей телекомоборудования

ГК «Элемент» — совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», созданное в 2019 г. В состав группы, входят центры разработки и фабрики по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Возможные сумма и цель сделки

В оптимистичном сценарии сделка могла составить 3,4 млрд руб., по мнению консультанта по финансированию и структурированию сделок Александра Волчкова. Он полагает, что «Элемент», скорее всего, доведет в будущем свою долю в «МФТИ телеком» до 100%.

Российские вузы нечасто продают доли в своих компаниях, отметил замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы по большим данным на базе МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Тростьянский.

Такие сделки позволяют вузу доказать востребованность его разработок. Университеты продают доли своих «дочек» скорее не для заработка, а для усиления партнерства с компанией-приобретателем, считает эксперт. При этом часто вузы не умеют эффективно управлять своими предприятиями.

Направление деятельности изменится

С появлением ГК «Элемента» в составе акционеров «МФТИ телеком» изменит направление деятельности и сфокусируется на проектировании решений для производителей телекомоборудования с использованием отечественной электронной компонентной базы, в частности, блоков и модулей, сказал представитель группы.

Фокус совместного производства МФТИ и «Элемента» будет направлен на разработку комплексных решений, а результаты, по его мнению, могут появиться уже в ближайшие два года, ожидает представитель группы.

В сентябре 2024 г. CNews писал о направленной властям просьбе отечественных производителей базовых станций смягчить требования к «российскости» их продукции, так как в стране нет производителей нужных им компонентов.

Среди авторов письма числилась ГК «Элемент». В документе открыто говорилось о том, что если требования не смягчить, что операторы связи и заодно субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) столкнутся с проблемами с поставками телеком-оборудования. Госсектор тоже не сможет избежать их.

Анна Любавина

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