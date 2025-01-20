Telegram уничтожил официальный канал легендарного российского торрент-трекера

Telegram уничтожил официальный канал RuTracker

Как выяснил CNews, Telegram заблокировал официальный канал крупнейшего русскоязычного торрент-трекера RuTracker за нарушение авторских прав.

Канал «RuTracker.org – официальный канал» (“@rutracker_news”) более не появляется в поисковой выдаче мессенджера, действующие подписчики не могут получить доступ к его содержимому, а при попытке перейти на него наблюдают всплывающее сообщение со следующим текстом: «Данный канал недоступен в связи с нарушением авторских прав».

Заблокированный канал, согласно его описанию, использовался в том числе для публикации новостей проекта RuTracker и информации «о новых и достойных внимания раздачах».

По данным сервиса аналитики TGStat, канал “@rutracker_news” был зарегистрирован в августе 2017 г. На момент блокировки на него было подписано около 29 тыс. человек.

Всего за время существования канала его администрацией было опубликован 21 пост. Период наибольшей активности авторов пришелся на 2018 г. – тогда было размещено в общей сложности шесть постов. При этом за весь 2024 г. канал не отметился ни одним сообщением.

Последние сообщения на канале были опубликованы 19 января 2025 г., незадолго до его блокировки. В них администрация информировала пользователей RuTracker о его временной недоступности из-за проблем с сервисом Cloudflare.

Редакция CNews обратилась за комментариями к представителям сервиса RuTracker и ожидает ответа.

Блокировка RuTracker в России

RuTracker («Рутрекер») – это один из старейших ресурсов современного Рунета. Он был запущен еще в 2004 г. и до 2010 г. назывался Torrents.ru. В мае 2015 г. издательство «Эксмо» через суд потребовало полной блокировки сервиса на территории России. Требование удовлетворил Мосгорсуд, и в январе 2016 г. его решение о блокировке трекера вступило в силу.

Сразу после блокировки в России RuTracker объявил о разрыве всех отношений с правообладателями. Они потеряли возможность блокировать раздачи, а ранее закрытые темы были вновь открыты на постоянной основе.

Сервис работает до сих пор, но в России недоступен. В начале марта 2022 г. он ненадолго пропал из реестра Роскомнадзора, в который включаются доменные имена, подвергающихся блокировке ресурсов. В ответ на это администрация торрент-трекера закрыла россиянам к нему доступ по IP, заявив, что не планирует работать в России даже в случае окончательного исключения из реестра Роскомнадзора.

По состоянию на 20 января 2025 г. домен “rutracker.org” включен в реестр. Основанием для блокировки являются сразу два решения Мосгорсуда, вынесенные в ноябре и декабре 2015 г. соответственно.

В начале 2021 г. Rutracker провел краудфандинговую кампанию, в ходе которой собрал более 1,8 млн руб. На них сервис собирался закупить жесткие диски емкостью в сумме от 600 до 800 ТБ, для хранения редких и старых раздач.

Telegram против теневых библиотек

Администрация Telegram в последнее время активизировалась на фронте борьбы с интернет-пиратством. После ареста создателя мессенджера Павла Дурова во Франции его модераторы начали удалять нарушающий авторские права контент в гораздо более оперативной манере, чем раньше. Время ожидания реакции на запросы правообладателей сократилось с 1-2 дней до 10-20 минут.

В начале 2025 г. Telegram заблокировал англоязычные каналы крупной теневой библиотеки Z-Library и метапоисковика Anna’s Archive. На момент блокировки на канал “Z-Library Official” было подписано немногим более 629 тыс. человек.

В сентябре 2024 г. CNews писал о том, что Telegram начал цензурировать официальный канал Z-Library. Он использовался администрацией библиотеки в том числе для оповещения пользователей о новостях площадки, в частности, о ее доступности по новым адресам, которые администраторы периодически регистрировали на замену ранее заблокированным по требованию правообладателей.

Тогда дело ограничилось удалением отдельных сообщений, содержавших прямые ссылки на веб-сайт Z-Library и его зеркала в Сети. В ответ на действия модераторов Telegram администрация канала решила прибегнуть к небольшой хитрости и вместо размещения прямых ссылок на пиратские ресурсы и контент принялась ссылаться на сторонние сайты, содержащие актуальные адреса.