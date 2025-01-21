МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

Операторы «большой четверки» получили разрешение на пилотные проекты по развитию сетей пятого поколения, которых в России до сих пор нет. Главные проблемы – доступа к «золотому диапазону» по-прежнему нет, а выделенные частоты придется использовать вместе с отечественными силовыми структурами.

Один диапазон на всех

Крупнейшим в России операторам сотовой связи предоставлено разрешение на строительство пилотных сотовых сетей пятого поколения – 5G. Как пишут «Ведомости», это разрешение им выдала Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, занимается, в числе прочего распределением частот).

«Зеленый свет» дан не каждому оператору в отдельности, а их совместному предприятию – компании ООО «Новые цифровые решения» (НЦР). Она была основана в 2018 г. «Ростелекомом» и «Мегафоном», а в 2021 г. к ним присоединился «Билайн». МТС вошел в число участников совместного предприятия последним – в 2022 г. При этом юридически «Ростелеком» связан с НЦР через свою «дочку» «Башинформсвязь».

Все участники СП на момент выхода материала имели равные доли в нем – по 25%. Гендиректором компании указан Вадим Семенов.

FreePik Подготовка к строительству сетей 5G в России тянется годами

ГКРЧ поручила НЦР в обозримой перспективе подготовить план проведения пилотных проектов 5G – сделать это необходимо до конца II квартала 2025 г., то есть до 30 июня. Операторам выделили диапазон 4630-4990 МГц, то есть доступ к так называемому «золотому диапазону» 3400-3800 МГц, который используется для сетей 5G в других странах, они так и не получили.

Достанется не всем

Операторов связи ограничили не только диапазоном частот и временем на проработку планов своих пилотных проектов. Им также предоставили крайне небольшой список населенных пунктов, в котором эти пилоты они смогут провести.

Это всего лишь пять городов миллионников из 16 – Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург. Также под действие будущих пилотов подпадают Московская и Ленинградская области.

Почему под пилоты не попали остальные 11 крупнейших городов России, к моменту выхода материала известно не было. В «Билайне» подчеркнули изданию, что «регионы для тестирования были выбраны исходя из стратегии развития отрасли связи», в которой как раз говорится, что именно города-миллионники должны первыми получить 5G-сети.

В Минцифры обосновали решение выделить частоты для 5G-пилотов именно совместному предприятию НЦР, а не каждому оператору в отдельности. В ведомстве заявили, что в его состав входят все операторы «Большой четверки», хотя формально четвертым в данном случае является не «Ростелеком», а Т2. «Это логичный шаг, который позволит объединить ресурсы и усилия для тестирования отечественных технологий, снизить затраты и избежать дублирования исследований», – заявили «Ведомостям» представители Минцифры.

Власти велели делиться

Выделенный НЦР диапазон частот занят силовыми структурами, и планов по его высвобождению, судя по всему, пока нет. Как сообщили изданию представители «Мегафона», совместное предприятие будет обязано направить заявления на получение заключения электромагнитной совместимости с другими действующими средствами связи.

Подать эти заявления нужно максимум к июлю 2025 г. и у операторов должно иметься согласование « ведомствами, которые являются первичными держателями спектрального ресурса».

План совместного использования частот появился весной 2024 г. после очередного заседания Госкомиссии по радиочастотам. Тогда Минцифры заявляли, что НЦР проведет тестирование работоспособности имеющихся средств связи при так называемом «динамическом управлении радиочастотным спектром». Этот план базируется на высказанной в 2023 г. идее внедрения такой системы управления – по задумке, он должна предоставить силовым структурам возможность «временно ограничивать использование частот телеком-операторами в определенных локациях», пишут «Ведомости».

В чем смысл

По словам собеседников издания, пилотные проекты, разрешение на которые предоставила ГКРЧ, должны выявить принципиальную возможность совмещения сотовых сетей пятого поколения с другими сетями в том же диапазоне. Технически это может быть реализовано при помощи интеграции в сети операторов дополнительного оборудования, которое будет отслеживать использование частот в требуемом спектре и временно выключать 5G-сети на какое-то время, если те, кому эти частоты были выделены раньше (то есть силовики) используют их в своих целях.

По словам собеседника издания в телеком-сфере, рынку «необходимо понимание реальной доступности» спектра 4630-4990 МГц для будущих сетей 5G, которых в России до сих пор нет.

Не все так просто

Как сообщил «Ведомостям» представитель «Ростелекома», компания НЦР уже вполне может продемонстрировать, на что способно динамическое управление спектром. Но в то же время есть целый ряд проблем, с которыми операторы могут столкнуться при строительстве 5G-сетей, даже пилотных.

В «Ростелекоме» к ним отнесли сложности проникновения сигнала в плотной городской застройке, для чего операторам потребуется больше базовых станций. Это ведет к росту инвестиций в проекты, но при текущей ключевой ставке в размере 21%, являющейся исторически рекордной, проекты по строительству 5G станут неокупаемыми, отметили в «Ростелекоме».

Собеседники издания заявили также, что диапазон 4630-4990 МГц на деле малопригоден для организации сплошного покрытия сотовыми сетями, что тоже выльется в дополнительные расходы.