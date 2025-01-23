Власти хотят ввести по всей России электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Закон уже готов

В Госдуму в среду внесен законопроект, которым предлагается утвердить правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов. Предлагается закрепить в Законе «Об образовании в России» право обучающихся в образовательных организациях получать сведения о студенческих билетах и зачетных книжках, а также об иных документах, подтверждающих обучение, в электронном виде.

Закрепить в законодательстве

В России предложили закрепить в Законе «Об образовании в России» правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов, об этом пишет «Парламентская газета».

Законопроект вынесен в Госдуму 22 января 2025 г. депутатами партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым, Владиславом Даванковым и Антоном Ткачевым при поддержке всех российских фракций.

Предлагается закрепить в Законе «Об образовании в России» от 29 декабря 2012 г. право обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры получать сведения о студенческих билетах и зачетных книжках, а также об иных документах, подтверждающих обучение, в электронном виде.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что универсальность использования генерируемого в мобильном приложении портала «Госуслуги» QR-кода позволяет масштабировать эксперимент для применения различных льгот, реализации прав и отдельных функций. Электронный студенческий билет можно использовать, например, для покупки проездного билета со скидкой. Она применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через портал «Госуслуги», при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой, для прохода на территорию колледжа или университета, для отслеживания успеваемости и так далее. Таким образом, считают авторы инициативы, у студентов в России больше нет необходимости носить с собой студенческий билет, а у организаций - определять достоверность документов и подтверждать статус обучающегося.

По информации из документа, в связи с этим, учитывая положительные промежуточные результаты проведения эксперимента, законопроектом предлагается закрепить в Законе «Об образовании в России» правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов.

Эксперимент

Правительство России проводит эксперимент по использованию электронных студенческих билетов с 25 апреля 2024 г. по 31 декабря 2025 г. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, более 1,5 млн студентов из 174 организаций-участников эксперимента уже могут воспользоваться этим ИТ-сервисом с помощью портала «Госуслуги». Студенты имеют право предъявить студенческий билет, показав QR-код на экране смартфона.

На 23 января 2025 г. более 300 тыс. электронных студенческих билетов уже загружено и готово к использованию. Еще более 90 вузов планируют подключить эту возможность в ближайшее время. Электронные студенческие билеты действуют наравне с бумажными, а студенты могут их использовать по желанию.

Использование документа

Использовать электронные студенческие билеты можно для покупки проездного со скидкой (она применится автоматически при онлайн‑покупке, если авторизоваться через «Госуслуги»). При посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой. Для прохода на территорию колледжа или университета, а также для отслеживания успеваемости самого студента.

Документы можно загрузить в разделе «Образование» на портале «Госуслуг». Электронный студенческий билет появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку или одобрить проход на территорию института.

В настоящее время электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их, а сами студенты могут использовать их по желанию.

Введение в вузы

Глава Минцифры России Максут Шадаев в начале сентября 2021 г. анонсировал предстоящее введение в вузах единой электронной зачетной книжки.

Электронные зачетные книжки, которые полностью соответствуют бумажным аналогам, ранее уже начали использоваться в некоторых высших учебных заведениях. Среди них – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования (ФГАОУ ВО) «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования (ФГОБУ ВО) «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» и ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет».

В ведомстве добавили, что подобная практика способствует развитию информационного общества, внедрению новых ИТ-сервисов и оптимизации учебного процесса.

Численность студентов

Согласно данным федерального статистического наблюдения, на 1 октября 2023 г. в системе высшего образования насчитывалось более 4,33 млн студентов, из которых 66,7% или 2,9 млн человек обучались по программам бакалавриата, 20% (864,7 тыс. человек) - по программам специалитета и еще 13,3% (576,1 тыс. человек) - по программам магистратуры.

В докладе отмечается, что тенденция снижения численности студентов вузов, сложившаяся в прошедшие годы, с 2022 г. сменилась ростом. Так, численность студентов в 2023 г. выросла на 281,1 тыс. человек относительно 2021 г. и на 195,3 тыс. человек относительно 2022 г. При этом до 2022 г. отмечалось снижение численности обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, а по программам специалитета - стабильный рост в рассматриваемом периоде.

Из общей численности студентов по очной форме обучалось 2,67 млн человек (61,7%), в очно-заочной - 0,48 млн человек (11,1%), в заочной форме - 1,18 млн человек (27,2%).

За счет бюджетных средств обучение проходили 2,05 млн студентов или 47,4%, а 2,27 млн студентов или 52,6% - с полным возмещением стоимости обучения. Численность обучающихся за счет средств бюджетов различных уровней за период с 2019 г. выросла на 161,6 тыс. человек, по договорам на платное обучение - выросла на 95,3 тыс. человек.