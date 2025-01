Microsoft идет войной на Google. Скачать Chrome под Windows стало намного сложнее. Касается всех. Опрос

Microsoft усложнила процесс установки Chrome на ПК под Windows. В поисковике Bing, открываемом через Edge, теперь скрыта кнопка «Скачать Chrome», а также висит баннер со словами, что не нужно ничего скачивать. Edge – единственный штатный браузер Windows, как и поисковик Bing, и именно эти сервисы будут доступны после чистой установки системы.

Не нужен вам этот Chrome

Microsoft начала новую кампанию по продвижению своего браузера Edge и усложнила процесс скачивания Google Chrome. Если зайти в поисковик Microsoft Bing через Edge и поискать Chrome, то вместо ссылки на скачивание будет выдано сообщение, что браузер, в общем-то, можно и не менять. «There’s no need to download news browser», – уверяет Microsoft убеждая всех остаться на Edge.

На это нововведение в числе первых свое внимание обратили специалисты профильного портала Windows Latest. По их словам, ссылку для скачивания Chrome в выдаче Bing очень сложно увидеть – Microsoft специально «размывает» ее, чтобы снизить вероятность ее нахождения пользователем.

На кого расчет

По всей вероятности, Microsoft нацелилась в первую очередь на пользователей, только что купивших новый ПК на Windows или на тех, кому эту систему только что установили с нуля. Из коробки ОС поставляется с только браузером Edge – другие обозреватели придется скачивать дополнительно, найдя ссылки на них именно в Edge.





То же касается и поисковика Bing – он установлен в Edge в качестве поисковой системы по умолчанию, так что все пользователи свежекупленной или только что установленной Windows, желающие скачать Chrome, увидят новый баннер Microsoft и не увидят ссылку «Скачать Chrome».

Специалисты Windows Latest отмечают, что Microsoft не хочет терять пользователей с низким уровнем компьютерной грамотности. Более продвинутые пользователи найдут, как добраться до ссылки скачивания Chrome, остальные же, вероятно, даже и не будут пытаться, ведь «надобности скачивать другой браузер нет», говорится в объявлении компании, создавшей ОС, в которой они работают. Люди, которые не понимают разницы между Bing и Google или Edge и Chrome и считают их синонимами «поисковой системы» и «браузера», скорее всего, попадутся на эту рекламу.

Для пущей убедительности Microsoft написала в том же уведомлении, что рекомендует к использовать именно Edge для быстрого и безопасного веб-серфинга, а также для экономии времени и денег. Как Edge, мешающий скачивать бесплатный Chrome, тем самым экономит пользователям деньги, Microsoft не уточняет. К слову, Edge сам по себе основан на Chrome.

Могло быть и хуже

Windows и Office – это единственные по-настоящему популярные программные продукты Microsoft, которые при наличии множества сильных конкурентов десятилетиями удерживают лидерские позиции в своих нишах. В случае Edge и Bing ей приходится идти на самые разные ухищрения, лишь бы люди пользовались именно ими.

Growtika / Unsplash Скачать Chrome из-под Edge хоть и сложно, но пока все же можно

Небольшое уведомление в поисковой выдаче Bing – это лишь демоверсия возможностей Microsoft. В ее арсенале есть и более гнусные методы влияния на пользователей – например, полноэкранная реклама Edge, которая на деле больше раздражает, нежели заставляет задуматься о переходе на этот браузер.

Также Microsoft замечена во «взломе» официального сайта Google Chrome – в 2023 г. CNews писал, что при ее открытии через Edge в верхней ее части появлялась реклама браузера Microsoft с указанием того, что Edge – это и есть Chrome, только он во всем лучше.

Что еще умеет Microsoft

Иногда Microsoft по полной использует грязные приемы. Не так давно она опустилась до открытого обмана пользователей и стала заставлять их верить, что Google и Bing – это одно и то же.

В зависимости от браузера, если пользователь ищет Google в поисковой строке Bing, то вместо поисковой выдачи сразу видит на экране на дополнительную строку поиска. Неопытные пользователи могут подумать, что это и есть поиск Google, но это все еще Bing.

Очередная уловка Microsoft

Ссылка на настоящий Google была скрыта от глаз. Это редакция CNews обнаружила в Chrome.

В Vivaldi, тем временем, все реализовано немного иначе. Если проделать те же манипуляции, то поисковая выдача будет отражена, но пользователя встретят сразу три строки поиска – основная и две непонятного происхождения.

Здесь имитация еще более продвинутая

Вторая строка сверху просто дублирует первую, и при любом запросе снова открывается Bing, что до третьей строчки, которая выглядит как окно поиска Google, то кнопка «Поиск» рядом с ней не работает.

Ничего не работает

Попытки Microsoft сохранить аудиторию Bing и Edge ни к чему не приводят. Пользователи со всего мира используют Bing, чтоб найти поиск Google и дальше работать в нем, а в Edge видят исключительно инструмент для скачивания Chrome или другого браузера.

Это наглядно демонстрирует статистика StatCounter. В декабре 2024 г. доля Bing на российском рынке была всего лишь 0,74%, на глобальном – 3,97%. Тем временем у Google в мире – 89,74%, а в России на первом месте «Яндекс» с 74,43%. И это при том факте, что Bing существует с 2009 г. и является штатным поисковиком в Windows

Аналогичная ситуация и с Edge, появившимся в 2015 г. В мире у него 4,92% против 68,38% у Chrome, в России – 4,8% против Chrome с 46,83% и «Яндекс Браузера» с 26,74%.