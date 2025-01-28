CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Законодательство Кадры Финансовые результаты Телеком Инфраструктура Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Инфраструктура Системное ПО Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek

Акции американского технологического гиганта Nvidia рухнули уже более чем на 17% на фоне развития китайской модели искусственного интеллекта R1 от стартапа DeepSeek. По словам его разработчиков, затраты на данный продукт оказались в разы ниже, чем у главного конкурента в лице OpenAI с нейронной сетью GPT О1. Китайский ассистент уже стал лидером в рейтинге загрузок магазина приложений App Store. Убытки понесли и основатели компаний Oracle и Dell.

Конкуренция на рынке

Акции американской компании Nvidia упали на 16,8% на фоне роста популярности новой модели искусственного интеллекта (ИИ) китайской DeepSeek - конкурента ChatGPT. Об этом пишет издание Financial Times.

Nvidia - это американская компания, мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем на чипе (SoC), а также программного обеспечения (ПО). Ее разработки применяются в сферах видеоигр, высокопроизводительных вычислений, ИИ, беспилотного транспорта и т.д.

Стоимость акций разработчика графических процессоров Nvidia потеряла 17,31%, опустившись до $118,58 на 28 января 2025 г. Капитализация компании сократилась более чем на $570 млрд, следует из данных Nasdaq. Таким образом, Nvidia уступила Apple звание самой дорогой компании.

nvidia_yokneam_office.jpg
Wikipedia
Падение акций Nvidia из-за DeepSeek стало рекордным за всю историю

Котировки акций технологического гиганта обвалилась на фоне роста популярности новой ИИ-модели китайской компании DeepSeek, которая может конкурировать с генеративным ИИ от компании OpenAI. Разработчики DeepSeek утверждают, что их чат-бот обошелся дешевле, и стоимость его обучения не превысила $6 млн. Работает DeepSeek на менее продвинутых микрочипах, чем те, что производит Nvidia. Представители компании R1 утверждают, что для обучения использовались 2 тыс. чипов по сравнению с 16 тыс. у американских аналогов. Инвесторы начали избавляться от акций не только Nvidia, но и других технологических компаний в США.

После выпуска новой ИИ-модели от DeepSeek фьючерсы Nasdaq 100 в ходе внебиржевых торгов 27 января подешевели на 5,2%. Технологический индекс Stoxx 600 в ходе торговой сессии просел на 4,5%. Суммарные потери рыночной капитализации участников этих индексов в моменте превысили $1 трлн. Как писал CNews, акции производителей «железа» уже падали.

28 января на фоне успеха китайского ИИ-сервиса DeepSeek, чье приложение обошло ChatGPT по загрузкам в App Store, акции Nvidia продолжают дешеветь, за относительно короткий промежуток времени компания потеряла $384 млрд капитализации.

Потери соучредителя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) оказались больше в абсолютном выражении ($22,6 млрд), но составили всего 12% от его состояния, отмечает Bloomberg. Основатель Dell Майкл Делл (Michael Dell) потерял $13 млрд, а основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) - $12,1 млрд.

На запуск китайского чат-бота DeepSeek отреагировали и европейские биржи. Акции Siemens, которая поставляет оборудование для ИИ-инфраструктуры, просели на 19,9%.

Реакция рынка

«DeepSeek - это превосходное достижение в области ИИ. Оно показывает, как ИТ-компания может создавать новые ИИ-модели, используя метод масштабирования во время тестирования. Программисты R1 применили широкодоступные ИИ-модели и вычисления, которые полностью соответствуют экспортному контролю США», - считают представители компании Nvidia.

«Относительно легко скопировать то, что, как вы знаете, работает. Чрезвычайно сложно, это сделать что‑то новое, рискованное и сложное, когда вы не знаете, сработает ли это. Отдельные исследователи по праву получают много славы за это, когда они это делают! Это самая крутая вещь в мире. Мы, очевидно, предоставим гораздо лучшие ИИ-модели в ближайшем будущем, и это действительно воодушевляет - иметь нового конкурента», - сказал главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Ограничения от властей США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что собирается ввести пошлины на импорт полупроводников, фармацевтической продукции и металлов.

«В самом ближайшем будущем мы введем пошлины на сделанные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты, чтобы вернуть производство этих необходимых товаров в Соединенные Штаты», - заявил Дональд Трамп, выступая 27 января перед членами палаты представителей от Республиканской партии на своем курорте Дорал в Майами. Трамп также пообещал ввести пошлины на сталь, алюминий и медь.

Как отмечает Bloomberg, Трамп пригрозил ввести пошлины на полупроводники через несколько часов после того, как рыночная капитализация производителя чипов Nvidia сократилась более чем на $600 млрд на фоне запуска новой ИИ-модели от китайского стартапа DeepSeek.

Президент США заявил республиканцам, что слышал о DeepSeek и считает прорыв китайской компании хорошим, потому что не нужно тратить столько денег. Трамп считает, что создание DeepSeek должно стать тревожным сигналом для американских ИТ-компаний, которым следует сфокусироваться на конкуренции, чтобы победить.

Дональд Трамп считает, что пошлины помогут сохранить и расширить производство передовых чипов в США. По его словам, компаниям, которые хотят избежать пошлин, следует перенести производство в Соединенные Штаты.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

CNews Analytics опубликовал Атлас «Импортозамещение»

Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще