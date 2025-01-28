Цифровой рубль начали тестировать в бюджетном процессе. Использование гражданами пока не предусмотрено

Центральный Банк России совместно с Министерством финансов и Казначейством в конце 2024 г. протестировали операции с цифровым рублем в бюджетном процессе. В настоящее время сам вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе еще прорабатывается. В первую очередь, по мнению российских финансовых ведомств, цифровой рубль важен в отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств.

Тестирование цифрового рубля

Центральный Банк (ЦБ) России и Министерство финансов (Минфин) провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе, пишет РБК.

По информации представителей Минфина России, в настоящее время вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается. В ведомстве особо подчеркнули, что проведение каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями пока не предусмотрено.

Цифровой рубль - это цифровая форма российской национальной валюты, которую ЦБ планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. У рубля будут наличная, безналичная и цифровая формы. Все формы валюты равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял в ноябре 2023 г., что в первую очередь цифровой рубль важен в отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств.

Центральный банк Цифровой рубль тестируют в бюджетном процессе

Летом 2023 г. был принят закон о цифровом рубле, согласно которому он признается третьей национальной формой валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. Cчета цифрового рубля открываются на ИТ-платформе Банка России. Доступ к ним возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки. Массовое использование валюты запланировано на вторую половину 2025 г. после завершения пилотной стадии проекта.

Первые тесты технологии цифрового рубля ЦБ начал еще 15 августа 2023 г. на ограниченном круге клиентов банков. Сейчас операции с цифровой валютой в пилотном режиме проводят 15 кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Т-Банк» (бывший «Тинькофф»), Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «МТС Банк», «Транскапиталбанк», «Дом.РФ», «Синара», «Ингосстрах», «Ак Барс» и банк «Точка». Как предупреждал ранее CNews, российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что 31 января 2025 г. планируется обсудить с правительством Чувашии пилотирование цифрового рубля в бюджетном процессе региона. По его мнению, там скорее технологии будут обсуждать, технические вопросы - как это все организовать. Нужно будет отобрать проект или несколько проектов, которые будут финансироваться за счет цифрового рубля. Для этого юридические лица, которые будут участвовать в реализации проекта, должны будут тоже открыть цифровые счета, рассказал депутат. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Министерства финансов Чувашской Республики.

Однако в ЦБ изданию РБК указали, что при тестировании цифрового рубля не придерживаются регионального подхода. Предварительные итоги пилотирования позволяют говорить о том, что все системно значимые кредитные организации (СЗКО) смогут обеспечить возможность проводить операции с цифровыми рублями и принимать цифровые рубли в своих инфраструктурах с 1 июля 2025 г. В настоящее время в России 13 СЗКО, из них в пилоте участвуют восемь.

Разница с криптовалютой

У российского цифрового рубля есть принципиальные отличия от криптовалюты. Во-первых, выпускать в оборот цифровые рубли сможет только ЦБ, а криптовалюту с помощью майнинга может добывать кто угодно. Во-вторых, цена криптовалюты не обеспечена никакими ресурсами, а зависит только от спроса и предложения, которые могут резко меняться в зависимости от разных факторов. Тогда как российский цифровой рубль будет обеспечен золотовалютным резервом и другими активами государства. Главное отличие цифровых рублей от безналичных денег в том, что они хранятся на ИТ-платформе Центробанка России, а не на счетах коммерческих банков, как безналичные рубли.

Цели у проекта

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ожидает, что благодаря цифровому рублю финансовые услуги для российских компаний и обычных людей станут качественнее и доступнее. Например, со временем цифровой рубль будет доступен не только через мобильные приложения банков, но и в оффлайне. Значит, использовать новый вид валюты смогут и в труднодоступных населенных пунктах, где есть перебои со связью. Также ЦБ рассчитывает, что использование цифрового рубля повысит конкуренцию на финансовом рынке, а значит и общий уровень обслуживания клиентов.

Первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин рассчитывает на то, что государство с помощью цифровых рублей сможет лучше следить за расходованием бюджетных денег. Ведь сами цифровые рубли можно будет потратить только на определенные цели, а пустить их не по назначению будет нельзя. Тулин подчеркивает, что использование цифровых денег для физических лиц будет добровольным. Как и сейчас, люди в России смогут самостоятельно выбирать удобную для себя форму денег: наличную, безналичную или же цифровую.