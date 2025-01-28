В России ограничат внесение денег на виртуальные карты

Российские банки планируют присоединиться к сервису НСПК, который с весны 2025 г. позволит в течение 48 часов ограничить внесение денег на вновь созданные виртуальные карты. Это нужно для борьбы с мошенничеством, но есть риск зависания вносимых денег в банкомате.



Введение ограничений

Российские банки через новый сервис безопасности от оператора карт «Мир» НСПК, к которому опрошенные «Известиями» финансовые организации планируют присоединиться, будут ограничивать внесение денег на токенизированные (виртуальные) карты.

Крупнейшие банки заинтересованы в том, чтобы реализовать сервис НСПК и ограничить внесение средств на вновь созданные виртуальные карты, пишет издание. Такую возможность рассматривают в «ОТП Банке», «Новиком», «Почта Банке», «ББР Банке» и других.

Сервис планируется запустить весной 2025 г. В целях безопасности ограничение будет действовать два дня после выпуска новой карты и будет осуществляться по поручению банка.

Freeрik Весной 2025 г. должен заработать сервис НСПК, позволяющий ограничить внесение денег на новую виртуальную карту

Виртуальные карты формируются в банковском приложении или в отдельной специальной утилите (например, Mir Pay). Они хранятся на мобильном устройстве, на котором выпущены. К одной физической пластиковой карте можно выпустить несколько токенов на разных устройствах.

О появившейся возможности оформить виртуальную дебетовую карту национальной платежной системы «Мир», CNews писал в октябре 2022 г. На это требовалось меньше минуты.

Как работает ограничение

«Период охлаждения» двое суток, в течение которого внесение денег на вновь созданную виртуальную карту будет блокироваться, нужен, чтобы помешать мошенникам, которые используют такие карты в своих схемах обмана граждан.

«В целях повышения эффективности борьбы с мошенничеством начиная с весны 2025 года НСПК будет передавать банкам информацию о количестве токенов, заведенных на одну банковскую карту, и сроке жизни токена. В свою очередь, банки смогут отслеживать и ограничивать внесение наличных на счет через токенизированные карты в течение 48 часов с момента их выпуска», — пояснили ТАСС представители НСПК.

Предполагается, что за два дня владелец карты сможет выйти из-под воздействия злоумышленников и понять, что сделал что-то не то.

«Периода охлаждения» для зачисления на «свежие» виртуальные карты должно хватить, чтобы на жертву обратили внимание родственники, близкие, сотрудники банка и зародили в ней обоснованные сомнения в правильности своих действий, считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Однако финансовые организации могут столкнуться с проблемой, когда при неудачной попытке внесения средств, наличные остаются в стороннем банкомате, сказал начальник управления информационной безопасности «ОТП Банка» Антон Замараев.

Схема мошенников

По итогам II квартала 2024 г. злоумышленники украли с банковских счетов граждан и компаний рекордные 4,8 млрд руб., на четверть выше средних показателей за предыдущие четыре квартала.

Массово распространяется в том числе способ обмана с помощью токенизирвоанных карт. Злоумышленники убеждают клиента привязать в свой электронный кошелек, например в Mir Pay, некую виртуальную карту и перевести на нее через банкомат деньги, чтобы их «спасти».

Платежи смартфоном работают только на устройствах с Android, поэтому владельцев iPhone уговаривают купить любой недорогой телефон с Android.

По данным Сбербанка, который еще в 2021 г. начал выпускать полностью виртуальные дебетовые карты с теми же возможностями, что и у классической пластиковой, примерно половина похищаемых средств сейчас выводится по схеме, когда злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам.