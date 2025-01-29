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Полиция предупреждает об обманах детей в играх Roblox и «Страж королевства». Мошенники могут выманить до миллиона

Сотрудники Министерства внутренних дел России представили схему мошенничества, которую злоумышленники применяют при онлайн-покупках игровых предметов или аккаунтов. В 2025 г. такие случаи чаще всего фиксируются онлайн-играх. Злоумышленники часто выступают от имени покупателя, например, аккаунта в компьютерной игре. Следующие шаги мошеннической схемы могут варьироваться.

Новая схема обмана

Министерство внутренних дел (МВД) России представило схему мошенничества, которую злоумышленники применяют при онлайн-покупках игровых предметов или аккаунтов, пишет РБК.

По информации пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, в 2025 г. такие случаи чаще всего фиксируются онлайн-играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.

Roblox – это игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные. На платформе можно и играть в созданные другими игры, охватывающие широкий спектр жанров. В некоторых источниках Roblox называют метавселенной.

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МВД России
Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх

Злоумышленник выступает от имени покупателя, например, аккаунта в компьютерной игре. Связывается с владельцем аккаунта и предлагает приобрести его дороже рыночной стоимости. В ходе переписки мошенник высказывает сомнения по поводу сделки и просит дать контакты лица, которое может подтвердить, что жертва действительно является владельцем этого аккаунта, рассказали правоохранители.

После того как злоумышленник получает контакты человека, согласившегося быть поручителем, мошенник создает копию его аккаунта в мессенджере, пользуясь при этом подменным номером. В дальнейшем он связываются с потенциальной жертвой уже от его лица.

Следующий шаг мошеннической схемы может варьироваться. Так, преступник может, притворяясь поручителем, попросить пользователя-жертву назвать ему код подтверждения, поступивший в SMS-код, или отправить деньги для разблокирования счета.

Сотрудники УБК МВД России обратили внимание, что в ситуации, когда сообщения приходят от якобы знакомого человека, люди воспринимают их слова менее критично и легче начинают действовать в соответствии с требованиями мошенников.

Уязвимые потребители

9 января 2025 г. около 10 школьников в Москве стали жертвами мошенников из-за игры Roblox. По данным правоохранителей, злоумышленники предлагали детям выполнять задания для покупки или создания виртуальных предметов и героев в онлайн-игре. На самом деле школьников побуждали передавать преступникам номера банковских карт и PIN-кодов. Суммы ущерба в отдельных случаях составляют от 20 до 900 тыс. руб. Кроме того, есть прецеденты вывода мошенниками криптовалюты. По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Это уже не первый подобный случай, связанный с игрой Roblox. Ранее злоумышленники заставили школьницу в возрасте 12 лет отдать им 418 тыс. руб. ради обмена виртуальной валюты. Девочка послушала аферистов и оформила онлайн-кредиты на свою мать, пока та спала. После же произошедшего инцидента, мать девочки обратилась в полицию. По данному факту сотрудники органов внутренних дел уже проводят проверку.

Рост атак

По информации «Лаборатории Касперского», за первое полугодие 2023 г. число кибератак на смартфоны детей под видом приложений для помощи в Roblox увеличилось в четыре раза. Под видом программ, которые изменяют или улучшают игры, скрывалось вирусное и рекламное программное обеспечение (ПО). Для того чтобы получить представление о текущем ландшафте игровых рисков для юных игроков, аналитики проанализировали статистику глобальной сети обмена сведениями об угрозах - Kaspersky Security Network (KSN). Там собраны анонимные данные о киберугрозах, которые эксперты получают в деперсонализированном виде от клиентов на добровольной основе.

Что касается распространяемых угроз, наиболее популярными типами стали загрузчики, ПО-рекламное, различные виды троянов и бэкдоры. Загрузчики, используемые для последующего скачивания вредоносов, на протяжении нескольких лет остаются самой актуальной угрозой игровой индустрии: «загрузчик лучших модов на Minecraft» чаще всего оказывается загрузчиком… бэкдоров, троянов и других ИТ-угроз.

До этого представители в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заявляли, что в последние годы в индустрии видеоигр наблюдается рост преступлений, особенно связанных с переводом валюты. В ведомстве подчеркивали, что особенно опасны конвертируемые валюты, которые можно обменять на обычные деньги обратно. Среди игр с таким типом игровой валюты находится и Roblox.

Антон Денисенко

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