США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира

Новая антипиратская инициатива

Палата представителей Конгресса США рассмотрит проект закона о борьбе с иностранным цифровым пиратством – Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA), пишет Ars Technica.

Автором законопроекта выступает Зои Лофгрен (Zoe Lofgren), член демократической партии, представляющая Калифорнию.

В случае принятия законопроекта правообладатели получат правовой механизм блокировки зарубежных интернет-ресурсов, распространяющих пиратский контент. Он предполагает блокировку по решению суда в США на уровне крупных интернет-провайдеров и поставщиков публичных сервисов разрешения доменных имен (DNS).

Утверждается, что норма не будет способствовать ограничению свободы в интернете – она затронет исключительно нарушителей законодательства в области интеллектуальной собственности.

Unsplash - Amy Syiek В США предлагают блокировать иностранные пиратские сайты

Согласно пресс-релизу, опубликованному конгрессвумен на сайте Палаты представителей, на разработку законопроекта ушло более года, в ней приняли участие представители технологической отрасли, кино- и телеиндустрии. Лофгрен планирует продвигать закон совместно с лидерами Республиканской партии.

Как это должно работать

Согласно FADPA, ограничивать доступ к пиратским ресурсам по решению суда обязаны провайдеры услуг широкополосного доступа в интернет со 100 тыс. абонентов и более, а также DNS-сервисы с годовой выручкой свыше $100 млн.

Исключения предусмотрены для VPN-сервисов и им подобны – «предназначенных для шифрования и маршрутизации трафика пользователя через сервера-посредники»; провайдеров DNS, предоставляющих услуги разрешения доменных имен исключительно с применением протоколов, предполагающих использование криптографических алгоритмов; операторов, для которых предоставление телеком-услуг не является основным видом деятельности (кофейни, книжные магазины, авиакомпании, учебные заведения и пр.).

Процедура получения предварительного ордера на блокировку зарубежного интернет-ресурса, замеченного в нарушении авторских прав, включает обращение в один из окружных судов США с прошением. В прошении должно быть показано, что распространение иностранным сайтом или онлайн-сервисом конкретного материала, вероятно, нарушает исключительные права заявителя и способно нанести ему невосполнимый вред.

После получения предварительного ордера правообладатель сможет перейти к процедуре получения ордера, предписывающего провайдерам «принять разумные и технически осуществимые меры для предотвращения доступа пользователей услуг, предоставляемых провайдером, к иностранному веб-сайту или онлайн-сервису, указанным в ордере», говорится в документе.

Судьи не смогут диктовать провайдерам, какие конкретно технические решения им необходимо применять для блокировки ресурсов. Пресекать попытки обхода ограничений с помощью VPN операторов также, вероятно, заставлять не станут.

Временное «окно» между выдачей правообладателю предварительного ордера и переходу ко второй, «технической», фазе, составит не менее 30 дней. В течение этого периода представитель оператора иностранного веб-сайта, работу которого планируется ограничить, может явиться в суд и оспорить первоначальное решение.

Закон против злостных нарушителей

Согласно материалам, опубликованным Лофгрен, суды смогут выдавать предварительные ордеры на блокировку при соблюдении правообладателем определенных правил и соответствии иностранного веб-ресурса, ограничения доступа к которому запрашивается, ряду критериев.

Во-первых, должен быть предоставлено доменное имя, IP-адрес сайта или другие сведения, позволяющие однозначно его идентифицировать. Перед обращением в суд инициатор блокировки обязан попытаться уведомить оператора сайта и сервисы, обеспечивающие его функционирование (интернет-провайдер, хостер и др.), о нарушении. Во-вторых, должно быть установлено, что оператор ресурса физически находится за пределами США или факт его нахождения на территории страны не может быть установлен. Наконец, инициатор несет перед законом ответственность за дачу ложных показаний (perjury), касающихся достоверности изложенных в заявлении фактов.

В рамках FADPA допускается блокировка только тех сайтов, которые изначально запущены в качестве пиратской площадки, не имеющие значимых источников дохода, не завязанных на нарушении копирайта, или которые целенаправленно продвигаются операторами как предназначенные для распространения пиратского контента.

Таким образом, российские сервисы «Авито» и «Вконтакте», несмотря на включение Торговым представительством США в список рынков контрафакции и пиратства в январе 2025 г., по критериям FADPA даже в случае его одобрения властями США, вероятно, заблокированы быть не могут.

С также попавшими в него RuTracker и LibGen ситуация более сложная – правообладатели пытаются добиться их закрытия на протяжении многих лет. Научная библиотека LibGen, в частности, в конце декабря 2024 г. лишилась нескольких доменных имен – их разделегирование было инициировано правоохранительными органами США. В январе 2025 г. Telegram-канал популярнейшего торрент-трекера RuTracker (ранее torrents.ru) был заблокирован за нарушение авторских прав.

Критика инициативы

FADPA уже вызвал критику со стороны ряда общественных организаций, в частности, Public Knowledge (защита прав потребителей) и Re:Create Coalition (выступает за «сбалансированность» норм авторского права).

По оценке Public Knowledge, предложенный Лофгрен комплекс мер способен превратить интернет-провайдеров в «полицию копирайта» за счет американского налогоплательщика. Представитель организации Мередит Роуз (Meredith Rose) также отметила, что FADPA, по сути, разрешает добиваться блокировок в глобальном масштабе, поскольку те, по задумке законодателя, будут осуществляться в том числе силами крупнейших провайдеров DNS, услугами которых пользуются в огромном количестве стран мира. Причем сделать это можно будет в ускоренном порядке и на основании одного заявления.

В Re:Create Coalition считают, что FADPA дарует крупным производителям контента «выключатель интернета, который они искали десятилетиями».