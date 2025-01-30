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Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28%

Крупнейшие цифровые платформы за 2024 г. нарастили выплаты создателям контента. Так, «Вконтакте» увеличила выплаты на 28% год к году. А с помощью VK Donut создатели контента заработали рекордные 1,4 млрд руб. - это вдвое больше, чем в 2023 г. Выросло и общее число авторов за период - в 1,7 раза. В разных компаниях называют различные факторы увеличения размера отчислений блогеров. Российские видеохостинги внедряют свои программы монетизации контента для привлечения авторов YouTube, которые потеряли такую возможность в 2022 г.

Рост выплат по монетизации

В 2024 г. крупнейшие цифровые платформы значительно увеличили выплаты авторам контента, пишет «Коммерсант». «Вконтакте» выплатило 7,1 млрд руб., «Яндекс» - 1,7 млрд руб., а Nuum - 46 млн руб. Данные результаты связаны с ростом активности пользователей и новыми ИТ-инструментами монетизации.

В случае с «Вконтакте» доходы авторов считаются минимальными, если не был заключен эксклюзивный контракт с холдингом. Доходы авторов «Вконтакте» через монетизационные ИТ-инструменты выросли на 28% по сравнению с 2023 г., составив 7,1 млрд руб. Рекордный доход был получен через VK Donut - 1,4 млрд руб.

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Министерство финансов России
Выплаты авторам контента в российских социальных сетях выросли на 28% за 2024 г.

В Telegram-каналах авторы заработали 1,7 млрд руб. на рекламе с сетью «Яндекса», а на платформе Nuum блогеры получили 46 млн руб. Бета-тестирование монетизации Telegram-каналов стартовало еще в июле 2023 г., полноценный запуск проекта состоялся в ноябре 2023 г. Параллельно 12 тыс. артистов уже получили прямую финансовую поддержку от слушателей, а компания выделила более 100 млн руб. на удвоение этой суммы, сообщала «Коммерсант» руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович. Инструмент «Донаты от фанатов» стал доступен на площадке с 6 декабря 2023 г.

Совокупный доход блогеров на платформе Nuum (принадлежит МТС) за 2024 г. составил 46 млн руб. при 320 тыс. авторов на платформе, из них 2,5 тыс. - через партнерскую программу на монетизационных инструментах площадки, еще 5,3 тыс. человек получали донаты от зрителей.

В RuTube (входит в «Газпром-медиа Холдинг») не раскрыли данные по монетизации авторов.

Причины роста

В «Вконтакте» рост доходов объясняется запуском VK AdBlogger, новой программы монетизации видео и улучшением функционала VK Donut. Видеохостинги внедряют новые программы для привлечения авторов YouTube, а RuTube тестирует рекламную платформу для размещения in-stream рекламы т.е. которая появляется во время просмотра видео. Важно отметить, что комиссии платформ могут достигать 50%, а для блогеров без эксклюзивных контрактов заработок остается минимальным.

Ключевыми факторами роста активной аудитории «Вконтакте», как утверждает представитель самой соцсети, стало развитие «VK Видео» и «VK Клипов»: оба сервиса «обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов». В результате, по собственным данным «Вконтакте», общее время просмотра контента в «VK Видео» в конце декабря 2024 г. - начале января 2025 г. увеличилось в четыре раза год к году и достигло 2,2 млрд минут в сутки. Среднесуточное число просмотров «VK Клипов» за год выросло в 2,6 раза и достигло 2,5 млрд. Кроме того, во «Вконтакте» отмечают повышение качества рекомендаций в своих ИТ-продуктах, обновление ленты социальной сети и запуск ИТ-платформы для размещения нативных интеграций для блогеров.

Проблемы

Доход авторов напрямую зависит от функционала самих платформ, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. При этом есть и высокие комиссии за работу платформ, размер которых может достигать 50%.

Со слов автора канала BadComedian Евгения Баженова, также изначальный заработок на ИТ-платформе для блогера минимален, если не был заключен прямой контракт на сотрудничество с «Вконтакте». К примеру, под видео может быть указан 1 млн просмотров. Но если зайти в личный кабинет, то сам «Вконтакте» покажет, что настоящих просмотров в два раза меньше, а рекламных еще меньше, а проверить информацию никак не получится.

Уход с российского рынка YouTube

В 2022 г. YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч. Об этом видеохостинг сообщил в письмах, разосланных российским пользователям. YouTube заблокировал 207 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей с 2020 г. С начала 2024 г. платформа ограничила доступ к 83 российским интернет-страницам. В 2023 г. сервис заблокировал 27 каналов, в 2022 г. – 63. Еще 21 канал был заблокирован в 2021 г., в 2020 г. платформа ограничила доступ к 13 интернет-страницам. 19 января 2025 г. модераторы видеохостинга YouTube удалили канал издания «Аргументы и факты».

В декабре 2024 г. на фоне полного замедления YouTube его аудитория продолжила снижаться. Месячный охват платформы в России год к году снизился на 6%, по отношению к ноябрю 2024 г. - на 1,8%. По итогам декабря хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян.

Антон Денисенко

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