Крупнейшие интернет-магазины России задолжали продавцам. Сроки выплат искусственно увеличены в разы

Продавцы на маркетплейсах вынуждены ждать своих денег за товары почти месяц. Это в среднем вдвое дольше, чем раньше. Делается это осознанно – в маркетплейсах есть опция платного ускоренного перевода денег, к которому они и подталкивают продавцов.

Деньги есть, но вы дождитесь

Сроки выплат маркетплейсов своим продавцам за товары выросли в несколько раз, пишет «Коммерсант». Если еще совсем недавно весь процесс занимал 9-15 дней, то теперь своих денег продавцы вынуждены ждать по 24-27 дней.

На проблему обратили внимание участники Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО), написавшие письмо в комиссию по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге. В документе упоминается в первую очередь Ozon, который не так давно перешел на еженедельный график выплат продавцам. Авторы письма отмечают, что после этого средний срок нахождения средств продавцов на оборотных счетах Ozon достиг 24 дней, увеличившись более чем на треть – раньше он составлял 15 дней.

Власти осведомлены о сложившейся ситуации и считают ее проблемой, притом актуальной. Об этом изданию сообщил член комиссии при Минпромторге Руслан Волков.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Продавцы на маркетплейсах столкнулись с новыми условиями работы, которые им не по нраву

Волков признал, что средний срок хранения средств на счетах Ozon вырос с 15 до 27 дней с конца 2024 г.

Касается всех

Проблема затрагивает не только продавцов, реализующих свои товары на Ozon. С увеличением сроков выплат сталкиваются и те, кто предпочитает работать с другими торговыми площадками.

Генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров сообщил изданию, что период отсрочки платежа на маркетплейсах с начала 2025 г. стремительно вырос – он увеличился на неделю.

Руслан Волков тоже говорит об этом. По его словам, на Wildberries в начале 2024 г. продавцы видели деньги на счету в среднем течение пяти дней с момента получения покупателем товара. Теперь этот срок вырос до 19 дней.

Руслан Волков отметил также, что по старой схеме Ozon выплачивал продавцам деньги за оплаченные и переданные покупателям товары дважды в месяц. Первая выплата происходила в первой половине месяца (с 1 по 15 число), и эти деньги поступали до 25 числа этого же месяца. Вторая выплата осуществлялась во второй половине месяца, и продавцы получали свои деньги до 15 числа следующего месяца.

Смена графика выплат в Ozon состоялась 11 декабря 2024 г. С одной стороны, отныне покупатели получают деньги на еженедельной основе, с другой – только «за период, завершившийся три с половиной недели назад», пишет «Коммерсант». Для примера, 29 января 2025 г. продавцы получили деньги за товары, полученные в период с 30 декабря 2024 г. по 5 января 2025 г.

Хотите денег – сперва извольте заплатить

Маркетплейсы предоставляют продавцам получить свои деньги по ускоренной схеме, но исключительно на платной основе, сообщил изданию Руслан Волков. По его подсчетам, за ускорение процесса торговая площадка удержит с продавца от 1,19% до 3,49% суммы, которая ему причитается.

В Ozon видят ситуацию иначе. Представители площадки сообщили «Коммерсанту», что новый еженедельный график выплат дает продавцам возможность «быстрее получать и вкладывать деньги в бизнес». Они также подчеркнули, что «время между расчетным периодом и датой выплат позволяет учесть возвраты и обеспечить выплаты в том числе и зарубежным контрагентам».

Дурной пример заразителен

По прогнозам члена общественного совета при Федеральной антимонопольной службе Алексея Кожевникова, небольшие интернет-магазины могут в скором времени взять пример с крупнейших площадок. Он сообщил изданию, что, увеличивая фактические сроки выплат продавцам, онлайн-магазины стремятся тем самым нарастить объемы собственных оборотных средств.

Михаил Бурмистров отметил, что это может быть выгодно магазинам за счет высокой ключевой ставки и высоких ставок банков – площадки заинтересованы в том, чтобы как можно дольше хранить деньги на счетах.

При этом добиться правоты через суд продавцам будет непросто, уверена партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова. Она сообщила изданию, что маркетплейсы могут в одностороннем порядке менять договоры, и в суде продавцам потребуется приложить массу усилий, чтобы доказать недобросовестность торговых площадок. По ее словам, у продавцов есть лишь право требования, поскольку маркетплейсы не «не открывают специальных счетов для продавцов», и все их деньги поступают в собственность компании».