В России работы в охранных зонах линий связи можно будет вести без разрешения операторов

Подготовленный Правительством проект постановления вводит уведомительный порядок информирования операторов при проведении работ в охранных зонах их линий и сооружений связи. Операторы связи больше не будут согласовывать работы, которые потенциально могут привести, например, к обрыву кабеля.



Правила для охранных зон

Российское Правительство подготовило проект Положения об охранных зонах линий и сооружений связи. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Порядок принятия решений об установлении охранных зон, правила определения их размеров и перечень ограничений использования земельных участков в их границах начнет действовать с первого января 2026 г.

Если ранее проведение работ на территории охранных зон (строительство, снос зданий и т. д.) требовало обязательного согласования с операторами связи, то теперь необходимо только уведомить компании о начале работ, говорится в сводном отчете к проекту постановления, с которым ознакомился «Коммерсант». «Организация связи вправе осуществлять контроль за проведением работ в охранных зонах линий и сооружений связи», — указано в Положении.

Меняются также требования к размерам охранных зон. Они могут быть уменьшены с двух до одного метра, например «в условиях стесненной городской застройки». Такое решение могут принять организации связи с учетом особенностей и условий застройки.

victor217 / FreePik Правительство хочет разрешить работы в охранных зонах без согласования с оператором связи, а размеры самих зон уменьшать при необходимости.

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие решений об установлении, изменении, прекращении существования охранных зон станет Роскомнадзор. Ранее уполномоченного органа не было.

В Минцифры сказали изданию, что проект постановления обновляет правила, действующие с 1995 г., а изменения «не окажут никакого влияния на обычных граждан и не повлекут дополнительных затрат для отрасли». При этом в сводном отчете говорится, что проект коснется 9,1 тыс. оператора связи, затраты которых на исполнение требований за шесть лет превысят три млрд руб.

Аварий может стать больше

Теперь оператор связи, «будучи правообладателем линий и сооружений связи, не сможет согласовывать условия размещения зданий, сооружений или осуществления иных видов деятельности в границах зон», отметили в «Вымпелкоме».

Уведомительный порядок операторов при проведении работ может привести к тому, что среднее число аварий увеличится, считает гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров. Хоть правила работ в охранных зонах «в целом соблюдаются», проблемы с обрывами кабеля происходят «регулярно и повсеместно», сказал он.

«Строить магистральные сети крайне дорого, и зачастую несколько операторов вынуждены использовать один кабель, поэтому при обрывах такой линии связи происходят серьезные аварии», — пояснил Петров.

Один обрыв кабеля привел к проблемам с интернетом в 21 регионе

Крупная авария произошла, например, в январе 2025 г., когда Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, находящийся в ведении Роскомнадзора) зафиксировал повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Республике Татарстан.

Повреждение кабеля привело к деградации услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) для приблизительно 3,8 млн пользователей, проживающих на территории 21 региона, или почти в каждом четвертом из 85 субъектов Российской Федерации. «Ростелеком» сообщил тогда, что поврежденный кабель принадлежал ему. Причиной стало проведение земляных работ сторонней организацией.

Осенью 2023 г. сразу два подобных инцидента произошли с подводными ВОЛС на Дальнем Востоке. Один из кабелей был проложен от Сахалинской области до Курильских островов. Второй — от Камчатского края до Чукотского автономного округа.