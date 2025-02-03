Турецкий «убийца» Amazon продан постсоветским инвесторам

Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz приобрел контроль над турецким маркетплейсом Hapsiburada, имеющим неофициальное название «Amazon на Востоке». Сумма сделки составила $1,127 млрд, продавцом выступила основатель Hapsiburada Ханзане Доган Бойнер, которую называют одной из самых успешных бизнесвумен в мире технологий.

Kaspi.kz купил Hapsiburada

Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz завершил сделку по приобретению 65,41% акций турецкого онлайн-маркетплейса Hepsiburada (юридическое лицо - D-Market Electronic Services & Trading). Об этом говорится в сообщениях сторон. Сумма сделки составляет $1,127 млрд. из которых $600 млн были выплачены в момент завершения сделки, оставшиеся $526,9 млн будут выплачены в течение шести месяцев после завершения сделки.

Основным продавцом выступает основатель Hepsiburada Ханзане Доган Бойнер (Hanzade Vasfiye Doğan Boyner), которую журнал Forbes называл одной из самых успешных бизнесвумен в сфере технологий в мире.

Ханзане Доган Бойнер - дочь турецкого миллиардера, создателя многопрофильного холдинга Dogan Holding Адина Догана (Aydin Dogan). Также в числе продавцов Hapsiburada значатся другие члены семьи Доган: Вуслат Доган Сабанчи (Vuslat Dogan Sabanci), Ясар Доган Фаралали (Yasar Begumhan Dogan Faralyalt), Арзухан Доган Ялцндаг (Arzuhan Dogan Yalcindag) и Исил Доган.

Акции Hepsibudara состоят из двух классов. Акции класс «А» обладают 15 голосов на одну акции. Все акции данного типа принадлежали семьи Доганов. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну акцию и находятся в свободной продаже. В рамках сделки Kaspi.kz заложил 65,2 млн акций Hepsibudara класса «А» (20% от общего числа) перед продавцами.

Финансовые показатели Hapsiburada

Hepsiburada была основана в 2000 г. Площадку называют «Amazon для Востока». В 2021 г. Hepsiburada провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Объем размещения составил $740 млн, из которых $470 млн привлекла сама компания. Размещение происходило по цене $12 за акцию, в момент размещения капитализация компании составила $3,7 млрд.

К настоящему моменту цена акций снизилась почти в четыре раза - до $3,18, капитализация компании составляет $1 млрд. В 2023 г. выручка компании составила 24,79 млрд лир ($917 млн по среднезвешанному курсу за 2023 г.), операционный убыток - 5,11 млрд лир ($189 млн), чистый убыток - 4,8 млрд лир ($177 млн).

Финансовые показатели и владельцы Kaspi.kz

Kaspi.kz объединяет Kaspi Bank, маркетплейс «Kaspi Магазин», платежную систему «Kaspi Pay» и «Kaspi Travel». Предприятия холдинга оказывают услуги онлайн-платежей, P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупками с доставкой.

В 2020 г. холдинг провел IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) с объемом размещения $870 млн. В 2024 г. Kaspi.kz провел IPO на Nasdaq, объем размещения составил $1 млрд. После этого был осуществлен делистинг с LSE. Размещение на Nasdaq было осуществлено по цене $92 за одну акцию. Сейчас акции холдинга котируются по цене $96,78, капитализация холдинга составляет $18,94 млрд.

Основатель Kaspi.kz Вячеслав Ким владеет 27,86% холдинга, гендиректор Михаил Ломтадзе - 22,6%, Asia Equity Partners (действует в интересах Baring Fintech Private Equity - одного из фондов Baring Vostok) - 19%, Baring Fintech Nexus (действует в интересах Кима и управляется Baring Vostok) - 6,45%. Выручка Kaspi.kz в 2024 г. составила $4,2 млрд. чистая прибыль - $1,87 млрд.