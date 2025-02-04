Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов

Маркетплейс Inspire Uplift погряз в скандале. Его обвиняют в обмане российских продавцов в особо крупном объеме – счет идет на десятки миллионов рублей. Эту площадку российские продавцы использовали в качестве замены Amazon, Etsy и eBay – эти сервисы на фоне санкций отвернулись от россиян.

Доверились не тому

Российские продавцы, занятые в электронной коммерции, начали массово обвинять американский интернет-магазин Inspire Uplift в обмане. Эту площадку россияне избрали в качестве альтернативы Etsy, eBay и Amazon после того, как все они поддержали антироссийские санкции и стали мешать работать продавцам из России.

Как пишет «Фонтанка», Inspire Uplift, с которыми российские предприниматели тесно сотрудничают с 2022 г., обвиняют в обмане на десятки миллионов рублей – если точнее, более 24 млн руб. Основатель проекта американец Аарон Уоллес (Aaron Wallace) рассылал письма российским продавцам с предложением перейти на его площадку. Такие письма приходили тем, кто торговал одеждой, украшениями и другими изделиями с национальным российским колоритом, включая матрешек.

Фото: miram Oh / Unsplash Россияне продавали на маркетплейсе, в числе прочего, и матрешек

Inspire Uplift основан в 2017 г. предпринимателем из США Аароном Уоллесом при непосредственном участии пакистанца Ясина Рахмана (Yaseen Rehman), который, по данным «Фонтанки» является сооснователем проекта. В разделе «О нас» на сайте указано, что это «торговая площадка электронной коммерции, объединяющая более 55 тыс. независимых продавцов с миллионами покупателей по всему миру». «Вместе эти продавцы управляют более чем 20 млн уникальных товаров: от изделий ручной работы и персонализированных подарков до инновационных гаджетов и винтажных находок», – указано на сайте.

Полные тезки Аарона Уоллеса и Ясина Рахмана имеют потенциально криминальное прошлое. Они фигурировали в американских судебных делах о шантаже и вымогательстве, пишет «Фонтанка». Согласно судебным материалам, Рахман и Уоллес в прошлом были связаны с веб-сайтами по размещению персональных данных людей, якобы замешанных в супружеских изменах и т. п. На этих сайтах присутствовала опция удаления информации о конкретном человеке за определенную плату, что истцы считают вымогательством и шантажом. Рассмотрение дела ведется с 2018 г.

Следует отметить также, что eBay и Etsy, несмотря на поддержку санкций, к моменту выхода материала не отключили русскоязычный интерфейс. В Inspire Uplift таковой отсутствует.

Ни помощи, ни денег

По информации издания, одним из предложенных Inspire Uplift условий был вывод денег через сервис Payoneer либо криптобиржу Binance. Размер комиссии площадки составлял 15%. В качестве логистического оператора для переправки товаров российских продавцов за рубеж Inspire Uplift предлагал использовать «Почту России».

Чтобы пользоваться Inspire Uplift, нужно владеть английским

Что важно, Inspire Uplift не собирался никак помогать россиянам в продвижении их товаров за границей – этим должны были заниматься непосредственно сами предприниматели. Таким образом, Inspire Uplift был для них всего лишь сервисом по продаже товаров в США и не более, но при этом исправно работающим сервисом.

Схема с продажами через Inspire Uplift работала без сбоев на протяжении двух лет, вплоть до весны 2024 г. С этого момента платформа перестала выплачивать российским продавцам причитавшиеся им деньги за реализованные товары за минусом комиссии маркетплейса. Но пострадали не только они, но и покупатели, которые лишились возможности вернуть деньги за отмененные заказы.

Добро пожаловать в бан

В течение некоторого времени представители Inspire Uplift держали связь с продавцами. В частности. Существовал чат, в котором один из участников, называвший себя сооснователем торговой площадки, заверил всех, что выплатит все деньги в течение нескольких месяцев.

При этом Inspire Uplift оказалась крайне нетерпима к российским продавцам, решившим прекратить сотрудничать с площадкой и остановить все продажи через нее. Их профили блокировали, а деньги за уже отправленные заказы не выплачивали, и получить их не было никакой технической возможности.

К концу 2024 г. назвавшиеся представителями и даже сооснователями маркетплейса Inspire Uplift люди вовсе оборвали все контакты с продавцами и перестали выходить с ними на связь.

Где деньги, Уоллес

На начало февраля 2025 г. ситуация с задолженностью Inspire Uplift перед российскими продавцами по-прежнему не разрешилась, и пострадавшие предприниматели начали вести подсчет суммарного долга площадки перед ними. По их приблизительным подсчетам, компания не перечислила им около $250 тыс.

Эта сумма кому-то может показаться незначительной, но лишь до тех пор, пока не перевести ее в рубли. Inspire Uplift должна россиянам около 24,5 млн руб. по курсу ЦБ на 4 февраля 2025 г.

В настоящее время продавцы создали инициативную группу и начинают запрашивать помощь у властей, пока у российских. Напомним, что США входит в список недружественных стран.

Как пишет «Фонтанка», предприниматели направили обращение в комитет Госдумы по международным делам. Помимо этого, письмо было отправлено в отдел международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты России и другие ведомства.