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Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Аналитика и большие данные 2025» 13 марта.

С докладом выступят:

Владимир Озеров, генеральный директор, «Кверифай лабс»;
Павел Коротенко, CDO, Unilever;
Ольга Свитнева, директор по данным, ГК «Самолет»;
Сергей Черномырдин, руководитель направления по архитектуре данных/ Владелец продукта Data Lake, «Магнит» (Magnit Tech);
Глеб Шуклин, директор Ассоциации больших данных ;
Александр Кулиев, директор по данным, «Бургер Кинг»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
Максим Васильев, начальник отдела архитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах».

Основные темы конференции

Российский рынок больших данных

  • Как развивался российский рынок больших данных в 2024 г.?
  • Какую роль на рынке играет импортозамещение?
  • Какие проблемы возникают при миграции данных?
  • Хранение структурированных и неструктурированных данных.
  • Какое решение выбрать для анализа больших данных?
  • Безопасность больших данных.

Технологии управления и анализ больших данных

  • Технологии сбора данных.
  • Технологии хранения больших данных.
  • От озера данных к репозиторию.
  • Эффективные инструменты анализа данных.
  • Low/no-code инструменты построения дашбордов.
  • Искусственный интеллект и большие данные.
  • Облачные технологии на службе анализа данных.

Делимся опытом

  • Как построить систему больших данных — делимся опытом.
  • Данные в облаке — преимущества и риски.
  • Искусственный интеллект в проектах.
  • Какие функции по анализу данных можно передать сотрудникам?
  • Успешные кейсы применения больших данных.
  • Как рассчитать эффективность проектов по большим данным?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

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