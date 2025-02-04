Власти обвинили Ozon и Wildberries в продаже товаров со скидками без разрешения продавцов

ФАС обвинила Wildberries и Ozon в навязывании продавцам невыгодных условий участия в промоакциях. Речь идет о том, что товары на маркетплейсах автоматически продаются со скидками без согласия продавцов.

Предписание Ozon и Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение двум крупнейшим маркетплейсам Wildberries и Ozon о навязывании своим продавцам участия в промоакциях. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Ранее Wildberries и Ozon внесли изменения в условия проведения промо-акций на своих площадках. Товары стали продаваться со скидками и автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов, причем за их счет.

По мнению ФАС, такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары. Предупреждения в адрес доминирующих маркетплейсов направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продажа.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика ФАС обвинила Wildberries и Ozon в навязывании продавцам невыгодных условий участия в промоакциях: товары автоматически продаются со скидками без их согласия

До 28 февраля 2025 г. Ozon и Wildberries должны создать прозрачный механизм участия продавцов в скидочных мероприятиях и уведомить о нем ФАС. В случае невыполнения предупреждений в установленный срок служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства. Дело может быть возбуждено по статья 3 часть 1 пункт 3 Закона «О защите конкуренции»: навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.

Позиции компаний

Представители Wildberries и Ozon заявили CNews, что внимательно относятся к требованиям регулятора и изучат обращение ФАС. «Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов для сохранения прозрачных рыночных условий», - добавили в Ozon. «Мы строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка», - уточнили в Wildberries.

Какие ранее были претензии у ФАС к Wildberries

Данное разбирательство - не первое, которое происходит между ФАС и маркетплейсами. В начале 2024 г. ФАС признала Wildberries и Ozon компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке онлай-ритейла - их доля составляет 80%, что позволило применять к данным компаниями более строгие меры антимонопольного регулирования. На тот момент действовал мораторий на меры государственного контроля аккредитованных ИТ-компаний, но в марте 2024 г. он прекратил свое действие.

После этого ведомство выдало Wildberries предписание, связанное с завязыванием невыгодных условий договоров для продавцов. В период с 2022 по 2023 гг. в ФАС поступило большое количество жалоб от граждан и организаций в связи с завязыванием невыгодных условий договора.

Так, тариф Wildberries на логистические услуги и услуги хранения были повреждены практически ежедневному изменению. Это существенным образом может влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на маркетплейсах. Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьим лицами, являлись несоразмерными, заключили в ФАС.

Также Wildberries устанавливала ограничения при размещении контактной информации продавцов, Кроме того, не были определены условия изменения тарифов компании на логистистические услуги и хранение товаров, условия наложения штрафных санкций на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.

Летом 2024 г. Wildberries отчиталась в ФАС об изменениях, внесенных в оферту, Теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавьца и для одностороннего расторжения договора. Также была детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов.

Какие претензии были у ФАС к Ozon

Кроме того, были отменены штрафные санкции за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавьцами своей контактной информации на маркетплейсе. Также были сформулированы критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут служить основанием для приостановления выплат по договору. Был установлен фиксированный срок приостановления выплаты продавьцам без возможности его продления и запущен «чат с продавцами», внутри которого можно обсудить спорную ситуацию с покупателем. ФАС удовлетворилась внесенными изменения.

Также в начале 2024 г. ФАС выдала предписание Ozon. Оно было вызвано поступавшими в ведомство в течение 2023 г. жалобами граждан и организаций на действия маркетплейса, вызванных завязыванием продавьцам участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенностью расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов. Кроме того, в действиях Ozon были ус тановлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров - потенциальными продавьцами отказывали без объяснения причин.

Позднее Ozon отчитался перед ФАС о внесении изменений в политику по работе с продавьцами. В соответствующем документы был отражен исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения и упорядочен перечень мер ответственности продавцов за те или иные нарушения. Также Ozon установил понятные и прозрачные условия подключения и отключения услуги «Баллы за скидки». Как и в случае с Wildberries, ведомство было удовлетворено внесенными изменениями.