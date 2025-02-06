Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров

Softline потратила 100 млн руб. на приобретение разработчика голосовых ботов «Робовойс». Продавцами выступила структура, связанная с вице-президентом Softline Елене Волотовской и основателем Softline Игорем Боровиковым.

Как Softline покупал «Робовойс»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла подробности приобретения компании «Робовойс», разрабатывающей голосовые боты на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Сделка была осуществлена в начале 2024 г.

Softline приобрел долю размером 72,5% в компании «Робовойс». Сумма сделки составила 100 млн руб. Вся компания была оценена в 137 млн руб. «Робовойс» была передана под управление SL Soft («СЛ Софт») - дочерней группы Softline.

Покупка у собственных топ-менеджеров

По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Робовойс» в 2023 г. составила 29,5 млн руб., убыток от продаж - 1,9 млн руб., чистая прибыль - 155 тыс. руб.

ООО «Робовойс» было основано в 2019 г. 70% в компании получило ООО «Интернет-проекты», 20% - ее гендиректор Александр Павлов, 10% - Антон Анисимов.

Softline Softline потратила 100 млн руб. на покупку разработчика голосовых ботов «Робовойс»

Компания «Интернет проекты» в 2014 г. принадлежала оффшору Aeid Group («Аэид Груп») с Британских Виргинских островов. В 2022 г. компания перешла Игорю Боровикову, основателю и бывшему гендиректору «Софтлайна». В 2023 г. новым владельцем «Интернет-проекты» стала вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

В 2020 г. 50% в «Робовойс» перешли от «Интернет-проектов» к Волотовской, у «Интернет Проекты» осталось 20%. В 2023 г. доля Волотовской немного увеличилась - до 52,5%. В 2024 г. доли Волотовской и «Интернет-проекты» перешли к «СЛ Софт» (принадлежит аффилированному с «Софтлайн» лицу - Геннадию Сашину). Таким образом, «Софтлайн» приобрел «Робовойс» у своих топ-менеджеров. В пресс-службе Softline не ответили на запрос CNews относительно данной сделки.

Схожая история произошла и с другим активом - разработчиком систем распознания текстов (OCR) «Сойка». Эта компания была основана в 2018 г., «Интернет проекты» получили в ней 70%, по 15% получили гендиректор компании Виктор Горюнов и Василина Русейкина.

В 2023 г. «Софтлайн» через «СЛ Софт» выкупила долю «Интернет проекты» в данной компании. Доля Русейкина отошла к упомянутому выше Александру Павлову.

Чем занимается «Робовойс»

Платформа «Робовойс» (Robovoice) представляет собой пользовательский No-code сервис (платформа для разработки приложений без программирования), который дает возможность создавать как базовые линейные, так и разветвленные сложные сценарии диалогов с пользователем, на основе которых функционируют голосовые боты. Платформа имеет набор методов API, благодаря чему ее модно интегрировать с внешней инфраструктурой заказчика.

Robovoice позволяет создавать голосовых роботов под коммуникативные задачи подразделений маркетинга, сервизного обслуживания и поддержки клиентов, продаж, коллекшена, HR и рекрутмент. Ботам могут быть делегированы: обработка входящих звонков, первичный отбор персонала, актуализация потребности, опросы удовлетворенности, лидогенерация, запись на прием (перенос, отмена) другие контакты.

Скорость и гибкость разработки ботов на платформе обеспечивает графический интерйейс диалоговых сценариев, а глубину и вариативность интерпретации запросов клиентов - технологии ML (машинное обучение) и нейросетей.

Российский рынок голосовых помощников

Среднегодовой темп роста российского рынка в сегменте голосовых помощников составляет 30%, в сфере разговорного ИИ - выше 40%, отмечает замгендиректора «Корпус Консалтинг», основатель платформы Selity Мария Бар-Бирюкова.

«Это перспективна технология и стремительно развивающийся рынок - компания важно персонализировать пользовательский опыт и они готовы вкладывать ресурсы в решение этой задачи, - говорит эксперт. - Поэтому логично, что данное направление привлекает инвестиции от ИТ-игроков.»

Российский рынок виртуальных ассистентов уверенно развивается и в части функциональности не достает от ведущих мировых аналогов, говорит старший менеджер практики разработки ПО Axenix Арсений Кондратьев.

«Рынок делится на отечественных ИТ-гигантов, давно развивающих речевые технологии, и нишевые компании, - отмечает эксперт. - У бизнеса, в свою очередь, на сегодняшний день есть возможность решить большой спектр задач при помощи имеющихся платформ: поддержка пользователей, маркетинговые обзвоню, сбор обратной связи, прием заказов и т.д. В России на 2025 г. существует более 100 компаний в области разговорного искусственного интеллекта, а их оборот составляет более 7 млрд руб.».

«Интеграция такого продукта ИТ-компанией в бизнес-решения, например, CRM, (система взаимоотношений с клиентами) позволит выигрышно выделить такую систему на рынке, - продолжает Кодратьев. - За счет бесшовной интеграции и low-code (платформа для разработки приложений без обширных знаний в программировании)/no-code настройки инструмент можно использовать для расширения возможностей маркетинга, оптимизации процессов сбора и обработки заказов, автоматизации процессов подтверждения заказов и доставки».