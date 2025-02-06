Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Госзакупки автоматизированных рабочих мест органами власти в прошлом году сократились в деньгах на 6,8%, до 12,3 млрд руб., при росте в физическом выражении на 9,6%. Аналитики считают, что органы власти оптимизируют затраты, а госкомпании, напротив, увеличивают инвестиции в цифровую инфраструктуру. Крупнейшие закупки среди госорганов провела Генеральная прокуратура и Социальный фонд России.

Рост объема госзакупок

Закупки автоматизированных рабочих мест (АРМ) госорганами по 44-ФЗ сократились в 2024 г. на 6,8%, до 12,3 млрд руб., но в физическом выражении увеличились на 9,6%, до 3,6 тыс. штук, пишет «Коммерсант». АРМ включают как минимум моноблок и монитор, в ряде случаев и программное обеспечение (ПО), печатную технику и периферию т.е. клавиатура, мышь.

По данным сервиса «Контур.Закупки», объем закупок АРМ госорганами по 44-ФЗ сократился в 2024 г. на 6,8%, до 12,3 млрд руб., но в физическом выражении закупки увеличились на 9,6%, до 3,6 тыс. АРМ. При этом в 2023 г. в сравнении с 2022 г. в деньгах падение составило 20,5%, до 13,2 млрд руб., в штуках рост - на 34,2%, до 3,3 тыс.

«Эти данные могут свидетельствовать о том, что в госзаказе идет оптимизация затрат, в то время как корпоративные заказчики, напротив, увеличивают инвестиции в цифровую инфраструктуру»,— говорит эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик.

Freepik - DCStudio В 2024 г. российские ведомства увеличили объем госзакупок автоматизированных рабочих мест на 9,6%

АРМ можно определить как совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающую конечному пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области. АРМ может быть реализован в различных формах и на различных ИТ-платформах, в зависимости от потребностей организации. Это может быть настольное ПО, веб-приложение или даже мобильное приложение. Одной из самых популярных ИТ-систем для автоматизации рабочих мест в России и странах СНГ считается 1С:Предприятие 8. Это универсальное решение для автоматизации управления и учета в организациях различных отраслей и направлений деятельности.

В АРМ могут включать множество различной периферийной техники, и снижение объема закупок в деньгах может быть связано с тем, что госорганы в России стараются оптимизировать свои расходы за счет сокращения числа категорий дополнительного оборудования в закупках, объясняет директор компании «Промобит» (производитель вычислительной техники под брендом Bitblaze) Максим Копосов. В 2024 г. из-за инфляции и колебаний курса валют цены на АРМ выросли на около 20%, добавляет он.

Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) Тимофей Воронин добавляет, что цены на АРМ в России продолжают расти из-за ужесточения кредитно-денежной политики и волатильности курса рубля из-за закупок части компонентов за рубежом.

Лидеры по закупкам

Крупнейшие закупки среди госорганов провела Генеральная прокуратура (Генпрокуратура) - в 2024 г. на 536 млн руб. у «Ростелекома». На втором месте - Социальный фонд России с двумя закупками в 2024 г. на 436 млн и 419 млн руб. у разных поставщиков.

Среди госкомпаний крупнейшим заказчиком стало ОАО «Российские железные дороги», разыграв в 2024 г. два контракта в сумме на более 1,4 млрд руб. напрямую и еще один через дочернюю Федеральную пассажирскую компанию на 197 млн руб.

По прогнозам Fplus, в ближайшие годы рост спроса усилится из-за того, что подходит к концу срок службы изделий, поставленных в пандемию. Тогда был сильный всплеск в связи с переходом на удаленку и оборудованием новых рабочих мест.

Внедрение коммуникационных сервисов

В ноябре 2024 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России обнародовало проект постановления о расширении доступа к коммуникационным сервисам автоматизированного рабочего места (АРМ) сотрудника органов местного самоуправления на муниципальные учреждения и иные организации.

Эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов в государственную единую облачную платформу (ГЕОП) «Гособлако», а также по оборудованию АРМ в федеральных органах исполнительной власти и государственных внебюджетных фондах стартовал в России еще в 2019 г.

В апреле 2024 г. Правительство России утвердило положение о коммуникационных сервисах АРМ госслужащего: это средства обмена мгновенными электронными сообщениями и аудио/видеозвонками с возможностью создания инфо-каналов; модуль электронной почты; файловое хранилище; модуль администрирования; средства аутентификации и авторизации пользователей; модуль интеграции сервисов с информационными системами и прочее.

Минцифры обеспечивает предоставление коммуникационных сервисов органам государственной власти, государственным учреждениям, органам публичной власти федеральной территории «Сириус», государственным внебюджетным фондам, структурам, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, и автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве России».

Новым проектом постановления предусматривается расширение перечня участников информационного взаимодействия, осуществляемого посредством ИТ-сервисов, и установление порядка их подключения к таким ИТ-системам. Принятие документа, как ожидается, позволит обеспечить плавный переход к реализации и развитию сервисов с сохранением для потребителей, подключенных в рамках проводимого эксперимента, возможности полноценного непрерывного пользования службами.