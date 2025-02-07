Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Россия представила в Организацию объединенных наций проект концепции международной информационной безопасности. Принятие данного документа позволит сформировать правовую базу для предотвращения политических провокаций и опровержения необоснованных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий. Целью данного документа является попытка урегулировать процесс превращения информационных технологий в инструмент геополитического сдерживания.

Концепция проекта

Россия представила в Организацию Объединенных Наций (ООН) проект концепции по обеспечению международной информационной безопасности (ИБ), пишет ТАСС. Информационное пространство является общечеловеческим достоянием, а его безопасность является основой обеспечения устойчивого развития мировой цивилизации.

Как заявил заместитель секретаря Совета безопасности (Совбез) Олег Храмов, Россия подготовила и с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной ИБ. Ее цель - формирование правовых условий для исключения любых политических провокаций с применением информационных технологий (ИТ). В условиях геополитического противостояния с Западом Россия подвергается комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию в рамках развязанной гибридной войны. В это время США активизируют меры по сдерживанию научно-технических процессов конкурентов, чтобы сохранить выгоды от технологической гегемонии в информационном пространстве, пояснил Храмов.

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Россия представила в ООН проект концепции международной ИБ

Замсекретаря Совбеза России уверен, что динамика развития информационной сферы предполагает необходимость дальнейшего развития переговорного процесса по вопросам безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Он напомнил, что сейчас такая работа в ООН осуществляется в группе открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ, деятельность которой заканчивается в 2025 г.

По информации ТАСС, трансграничный характер современных информационных угроз требует повышения эффективности работы по формированию системы международной ИБ. Россия исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной ИБ, основанной на общепринятых юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве.

По оценке Храмова, добиться создания такой системы можно только через обеспечение равной коллективной безопасности и ответственности. Он обратил внимание на уже сделанный с подачи России шаг в этом направлении - принятие в конце 2024 г. Генассамблеей ООН проекта конвенции против киберпреступности. По словам Храмова, принятие международным сообществом этой конвенции создает юридически обязывающий фундамент дальнейшего сотрудничества в борьбе с международной компьютерной преступностью, включая обмен электронными доказательствами в режиме реального времени, отметил замсекретаря Совбеза России.

Россия уже давно отмечала важность международной кооперации в вопросах обеспечения международной ИБ-сфере, которые с каждым годом становятся все более актуальными, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Именно Россия выступила инициатором создания специального комитета при ООН по разработке первой в истории международной конвенции по противодействию использованию ИКТ в противозаконных целях. Он уточнил, что с тех пор уровень информационных угроз существенно изменился, а использование цифровых технологий для достижения политических целей стало мейнстримом. Перспективным направлением наращивания практического сотрудничества видится механизм государственно-частного партнерства, на его основе Россия готова предложить международным партнерам комплексные технические решения национального уровня для обеспечения кибербезопасности, а также обеспечить подготовку специалистов по ИБ.

Феномен хактивизма

Немкин напомнил о появлении феномена хактивизма, когда ИТ-сфера используются для осуществления политического давления. Хактивизм - привлечение внимания общественности к социальным, политическим и другим вопросам при помощи кибератак. Термин происходит от слияния английских слов hack (взлом) и activism (активизм). В отличие от обычных «черных шляп», хактивисты, как правило, не ищут финансовой или иной выгоды. Мишенью хактивистов обычно становятся крупные организации, государственные структуры или публичные лица, чьи действия противоречат идеологии хактивистов. Например, кибератака может быть направлена против организации, которая, по мнению хактивистов, нарушает права человека или свободу распространения информации. Эксперты, атакующие организации с целью привлечь внимание общественности к уязвимостям, также могут считаться хактивистами.

По словам Немкина, у таких хактивистов отсутствуют как таковые финансовые мотивы в совершении киберпреступлений, они делают это по политическим убеждениям. Проблема хактивизма сегодня актуальна не только для России – это абсолютно глобальный тренд. Например, в 2024 г. количество подобных атак увеличилось более чем на 300% по сравнению с показателем 2023 г.

По информации ТАСС, в вопросах обеспечения международной ИБ Россия предлагает исходить из принципов равенства суверенных государств и невмешательства во внутреннюю политику стран. Это альтернативный Западу взгляд на сотрудничество в сфере ИБ. Российская сторона предлагает уделять особое внимание международному сотрудничеству, а также повышению эффективности межстранового взаимодействия. В том числе в части внедрения механизмов экстренного регулирования, которые позволят не только расследовать, но и пресекать преступления в цифровой среде.