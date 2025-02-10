Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Президент России поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран. Решением вопроса займутся Правительство России, Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел. Он также поручил представить предложения об улучшении идентификации телефонных номеров, которыми пользуются государственные органы и организации.

Блокировка звонков

Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека на сайте Кремля.

Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека от 10 декабря 2024 г.

«Правительству России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством внутренних дел (МВД) разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств», - следует из текста документа.

Официальный сайт Президента России

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин также поручил представить предложения об улучшении идентификации телефонных номеров, которыми пользуются государственные органы и организации. Должен быть рассмотрен вопрос, чтобы сведения об этих организациях отображались в телефонах абонентов.

Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 г. Президент России также поставил задачу изучить вопрос о целесообразности отображения на смартфонах россиян информации о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям. Ответственными за выполнение поручений назначены председатель Правительства России Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Выманивание денег у россиян

В декабре 2024 г. Президент России Владимир Путин утверждал, что мошеннические схемы по выманиванию денег у россиян возвели в ранг государственной политики Украины.

«Совсем недавно на мероприятии Сбербанка мне председатель правления Герман Греф докладывал, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины <…> там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиманию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 млрд руб.», — отмечал Президент России во время декабрьской прямой линии.

По данным Сбербанка, мошенники похитили у россиян в 2024 г. 250–300 млрд руб. Как сообщали в МВД России, одна из самых больших сумм, переведенных мошенникам в 2024 г., составила около 180 млн руб.

Разработка ИТ-платформы

Со слов заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, мы видим позитивные предпосылки в направлении противодействие мошенничеству: это пакет мер Правительства России по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной ИТ-платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу. Поэтому объем хищений может снизиться. По его словам, сейчас идет работа над созданием единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.

В декабре 2024 г. сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассказали, что операторы связи по умолчанию могут блокировать поступающие из-за границы звонки. Пользователь при этом должен иметь возможность разблокировать их все или те, которые поступают с номеров из его контактов. Эти меры полностью находятся в зоне возможностей и ответственности перед пользователями самих операторов связи, добавили в ведомстве.

Большинство мошеннических звонков поступают из кол-центров (организация или подразделение в составе компании, где обрабатывают звонки) в Днепропетровске, уточнял глава Ростелекома Михаил Осеевский. По его словам, там работают настоящие профессионалы своего дела — представляются сотрудниками государственных органов и другими людьми. Относиться к ситуации следует очень ответственно, добавил Осеевский.