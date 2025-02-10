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В Балтийском море повреждены российские подводные кабели связи

На дне Балтийского моря повреждены два подводных ВОЛС «Ростелекома», связывающих основную территорию России с Калининградской областью. Инцидент произошел в экономической зоне Финляндии, сейчас ведутся восстановительные работы.

Повреждение кабелей «Ростелекома»

Два подводных волокно-оптических кабеля (ВОЛС) «Балтика», проложенных по дну Балтийского моря и принадлежащих «Ростелекому», получили повреждения. Об этом финское издание Ilta Sanomat сообщило со ссылкой на Береговую охрану Финляндии.

Авария произошла в Финском заливе в экономической зоне Финляндии. Финские власти проинформировали российскую сторону об инциденте. Сейчас российское судно ведет ремонтные работы, за которыми наблюдают власти Финляндии. Примерный срок проведения восстановительных работ - одна неделя.

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В Балтийском море повреждены подводные ВОЛС «Ростелекома», связывающие основную территорию России с Калининградской областью

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия был поврежден подводный кабель компании. При этом на абонентов компании повреждение ВОЛС влияния не оказало.

Сейчас ведутся восстановительные работы.

ВОЛС «Балтика» и ее поломки

ВОЛС «Балтика» была введена в строй в 2021 г. Кабель соединяет город Кингисепп в Ленинградской области с Калининградом. Благодаря этому каналу связи удалось обеспечить стык Калининградской области с основной территорией России. До той поры основная территория Россия была соединена с Калининградской областью через каналы, проходящие по Польше и странам Прибалтики, а также через спутниковые каналы.

В 2023 г. этот кабель уже получал повреждения. Восстановительные работы тогда проводило российское судно «Спасатель Карев», работоспособность кабелей была восстановлена через месяц после аварии.

Аварии подводных кабелей в Балтийском море

С конца 2024 г. в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с обрывом подводных ВОЛС, причем до сих пор западные страны обвиняли в этих инцидентах Россию. Были повреждены кабели BCS East-West Interlin (проложен между Швецией и Литвой), C-Lion1 (между Финляндией и Германией) и Estlink 2 (проложен между Финляндией и Эстонией).

В рамках расследования инцидента с Estlink 2 в Финляндии был задержан танкер Eagle S, перевозивший российскую нефть.

В январе 2025 г. был поврежден подводный ВОЛС между Латвией и Швецией, принадлежащий «Латвийскому государственному центру радио и телевидения. В связи с этим в Швеции был задержан болгарский танкер Vezhen, вышедший из российского порта Устье-Луга. Владельцы порта отвергали обвинения в свой адрес, вскоре арест с танкера был снят.

В связи с указанными случаями блок НАТО решил усилить свое военное присутствие в Балтийском море. Со своей стороны, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что «координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях».

Такие действия стран НАТО в регионе Балтики носят во многом «террористический характер», сопровождаясь захватом российских судов, добавил Патрушев.

Игорь Королев

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