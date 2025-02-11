Рунет пережил сбой из-за проблем с электричеством. Ударило по «Госуслугам»

Российский сегмент интернета пережил кратковременный сбой. Из-за аварии на электросети утром 11 февраля 2025 г. на крупнейшей площадке обмена трафиком MSK-IX были проблемы с доступностью ряда популярных ресурсов, включая портал «Госуслуги».

Сбой на площадке MSK-IX

Утром 11 февраля 2025 г. на крупнейшей в России точке обмена трафиком MSK-IX произошел сбой электричества.

Как сообщила пресс-служба Роскомнадзора, ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования), сбой не затронул весь узел и не привел к массовым пролетам в работе сервисов и «проводке» трафика».

MSK-IX расположена улице Бутлерова, дом 9, в помещении Московской междугородней и международной телефонной станции ММТС-9 (М-9).

freepik Российский сегмент интернета пережил кратковременный сбой из-за аварии на электросети

Временные трудности могли возникнуть у отдельных связи, добавили в Роскомнадзоре. MSK-IX входит в групп «РТК-ЦОД», подконтрольную «Ростелекоме». Пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что утром произошло «краткосрочное влияние из-за сбоя электричества, когда нагрузка минимальна».

Telegram-канал «Эшер II» приводит данные от петербургской площадки обмена трафиком Piter-IX, согласно которым в 7:23 утра на MSK-IX была зафиксирована «аварийная ситуация, связанная с проблемой с электропитанием по обоим лучам в дата-центре М9».

Какие интернет-ресурсы были затронуты

По данным сервиса «сбой.рф», около 6-7 утра был зафиксирован резкий рост жалоб на проблемы с доступностью Единого портала государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»), социальной сети Tik-Tok и онлайн-кинотеатра Ivi, который быстро прекратился.

Также в районе 6 утра начались жалобы на сервис «Яндекс.карт» - к обеду поток жалоб снизился, но проблемы продолжают фиксироваться.

Сбои в Рунете в 2025 году

С начала 2025 г. было зафиксировано сразу несколько сбоев в работе российского интернета. Крупный сбой произошел вечером 14 января около 17:00 по московскому времени. Он коснулся основных телекоммуникационных операторов и интернет-сервисов, но продолжался недолго.

15 января из-за аварии магистральной ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) в Республике Татарстан, принадлежащей «Ростелекому», проблемы наблюдались у 3,8 млн пользователей ШПД (широкополосный доступ в интернет) в 21 регионе.

24 января, по данным ЦМУ ССОП, наблюдались неполадки в работе международных стыков «Мегафона». При этом жалобы приходили от абонентов всех крупных телекоммуникационных операторов.

7 февраля ЦМУ ССОП сообщил о сбое в сети МТС. Жалобы, преимущественно, приходили от абонентов МТС из Краснодарского края.

Одновременно стало известно о повреждении в Финском заливе подводного ВОЛС «Балтика», принадлежащего «Ростелекому» и связывающему Кенгисепп (Ленинградская область) с Калининградской областью.

Авария произошла в экономической зоне Финляндии. Власти Финляндии допустили российское судно к выполнению ремонтных работ.